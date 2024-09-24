Экс-защитник «Ньюкасла» Йедлин о книгах: «Раньше я ненавидел читать. Во время пандемии заметил, что в книгах об успешных людях говорят о медитации. Изучая ее, проникся буддизмом»
31-летний игрок также выступал за «Сандерленд», «Галатасарай» и «Интер Майами».
«Раньше я никогда не читал книг. Это не было моим увлечением. Честно говоря, я ненавидел читать.
Можете спросить моих бабушку и дедушку, которые меня воспитывали, и они расскажут, что когда я рос, у нас был 30-минутный период, когда я должен был читать, и я буквально держал секундомер рядом с собой. Когда секундомер показывал 30 минут, я останавливался на любом слове, даже не дочитывал абзац. Я просто ненавидел это.
Но во время пандемии я просто зашел на Amazon и набрал «книги об успехе». Не знаю, почему. Может быть, мне показалось, что это зрелый поступок или что-то в этом роде.
Сначала я начал читать о людях, которые добились успеха. Я заметил, что в каждой из этих книг упоминается медитация. Изучая медитацию, я по-настоящему проникся буддизмом и этим образом жизни.
А затем, изучая различные книги, связанные с буддизмом, я познакомился с техниками заземления (тип психологической релаксации – Спортс’‘)», – сказал защитник «Цинциннати» Деандре Йедлин.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий