Экс-защитник «Ньюкасла» Деандре Йедлин поделился мнением о книгах.

31-летний игрок также выступал за «Сандерленд », «Галатасарай » и «Интер Майами».

«Раньше я никогда не читал книг. Это не было моим увлечением. Честно говоря, я ненавидел читать.

Можете спросить моих бабушку и дедушку, которые меня воспитывали, и они расскажут, что когда я рос, у нас был 30-минутный период, когда я должен был читать, и я буквально держал секундомер рядом с собой. Когда секундомер показывал 30 минут, я останавливался на любом слове, даже не дочитывал абзац. Я просто ненавидел это.

Но во время пандемии я просто зашел на Amazon и набрал «книги об успехе». Не знаю, почему. Может быть, мне показалось, что это зрелый поступок или что-то в этом роде.

Сначала я начал читать о людях, которые добились успеха. Я заметил, что в каждой из этих книг упоминается медитация. Изучая медитацию, я по-настоящему проникся буддизмом и этим образом жизни.

А затем, изучая различные книги, связанные с буддизмом, я познакомился с техниками заземления (тип психологической релаксации – Спортс’‘)», – сказал защитник «Цинциннати » Деандре Йедлин .