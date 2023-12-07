Защитник «Интер Майами» Йедлин о Месси: «Приятно видеть, как величайший общается со всеми, шутит, дает советы, говорит всем «пожалуйста» и «спасибо». Лионель просто хочет быть частью коллектива»

Деандре Йедлин рассказал о поведении Лионеля Месси на тренировках «Интер Майами».

«Было непонятно, каким он будет вне поля. Он мог прийти сюда и сменить цвета клуба, если захочет… Он просто хочет быть частью коллектива. Это было действительно приятно видеть, особенно для молодых игроков.

Я прошел через это, когда был молод: когда играешь хорошо, у тебя возникают небольшие проблемы с самолюбием. Но очень отрезвляет, когда ты видишь, как величайший из когда-либо существовавших [футболистов] приходит и общается со всеми, шутит, дает советы молодым игрокам и говорит всем «пожалуйста» и «спасибо». Это заставляет вас осознать: «Мне предстоит пройти гораздо больше, прежде чем я смогу витать в облаках», – сказал защитник « » журналу Time, назвавшему спортсменом года.

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