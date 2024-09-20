«Машуку-КМВ» из-за неровных ворот запретили проводить игры дома. Клуб Второй лиги А из Пятигорска временно переедет в Ессентуки
«Машук-КМВ» не сможет играть дома из-за неровных ворот.
По данным журналиста Сергея Ильева, клубу LEON Второй лиги А запретили проводить домашние матчи в Пятигорске по причине того, что одна штанга ворот на стадионе «Центральный» оказалась длиннее другой.
Утверждается, что ворота соответствуют стандартам. Причина наклона в том, что во время их установки с одной стороны пересыпали поле.
До устранения проблемы «Машук» будет проводить домашние матчи в Ессентуках, где ранее уже играл, когда в Пятигорске ремонтировали стадион.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Сергея Ильева
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