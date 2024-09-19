Лингарда оштрафовали на 190000 вон (13300 рублей) за езду на электросамокате без прав и шлема
Джесси Лингард наказан за езду на электросамокате.
Полузащитника «Сеула» оштрафован на 190000 вон (около 13300 рублей) за управление электросамокатом без прав и шлема.
В Южной Корее для управления электросамокатом необходимо получить лицензию.
Ранее Лингарда лишили водительских прав в Великобритании на 18 месяцев за вождение в нетрезвом виде и превышение скорости.
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