Аршавин о трансферах «Химок»: «Понабрали всего и сразу, действуют по логике «бери, дома разберемся». Фаринья и Вера вообще не должны играть за них, они уровнем выше»

Андрей Аршавин раскритиковал трансферную политику «Химок».

– Как вам трансферная политика «Акрона» и «Химок»?

– Со стороны логичней выглядит политика «Акрона ». А в «Химки» понабрали всего и сразу, действуют по логике «бери, дома разберемся».

При этом в команду пришли качественные игроки, Фаринья и Лукас Вера вообще не должны играть за «Химки», эти футболисты уровнем выше, – сказал бывший игрок «Зенита», работающий в клубе на должности заместителя генерального директора по спортивному развитию.

В воскресенье «Химки » проиграли «Акрону» со счетом 0:3 в матче 8‑го тура Мир РПЛ . Подмосковная команда располагается на 14‑й строчке турнирной таблицы с шестью очками. Ранее клуб заявил 46 игроков на новый сезон чемпионата и Кубка России – это больше, чем у любого другого российского клуба.