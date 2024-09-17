Аршавин о трансферах «Химок»: «Понабрали всего и сразу, действуют по логике «бери, дома разберемся». Фаринья и Вера вообще не должны играть за них, они уровнем выше»
Андрей Аршавин раскритиковал трансферную политику «Химок».
– Как вам трансферная политика «Акрона» и «Химок»?
– Со стороны логичней выглядит политика «Акрона». А в «Химки» понабрали всего и сразу, действуют по логике «бери, дома разберемся».
При этом в команду пришли качественные игроки, Фаринья и Лукас Вера вообще не должны играть за «Химки», эти футболисты уровнем выше, – сказал бывший игрок «Зенита», работающий в клубе на должности заместителя генерального директора по спортивному развитию.
В воскресенье «Химки» проиграли «Акрону» со счетом 0:3 в матче 8‑го тура Мир РПЛ. Подмосковная команда располагается на 14‑й строчке турнирной таблицы с шестью очками. Ранее клуб заявил 46 игроков на новый сезон чемпионата и Кубка России – это больше, чем у любого другого российского клуба.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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