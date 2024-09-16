Тренды летнего окна РПЛ: больше европейцев, больше нападающих и вообще – больше трансферов

Графики, графики, графики.

Летнее трансферное окно РПЛ запомнилось большой активностью не только топов, а вообще всех. Клубы оформили почти полторы сотни переходов – наивысший результат минимум за 10 лет. Для сравнения: летом 2014-го зафиксировано только 25 трансферов.

Как видите, возросло и количество переходов с компенсацией, и за деньги, и аренд.

Вряд ли у этой активности единая причина. «Зениту» давно нужно было перестраиваться, чтобы не повторять ошибок прошлого сезона, «Спартаку», «Краснодару» и «Динамо» – не выпадать из большой игры. Середнякам и аутсайдерам – бороться за ТВ-призовые и место в РПЛ.

Неожиданно много тратил «Оренбург» – четыре трансфера за 1+ млн евро (здесь и далее данные Transfermarkt, которые не всегда могут быть точными). Приехали полузащитник Александр Коваленко, вингер Хорди Томпсон и форварды Джастин Куэро и Саид Сахархизан.

Так «Оренбург» вошел в топ-5 по тратам РПЛ, опередив «Динамо» (еще одно уточнение про условность данных Transfermarkt не будет лишним).

Диаграмма трат привлекает кое-чем еще.

1. Отрыв «Зенита» все еще колоссальный. Петербуржцы настроены сохранить гегемонию в ближайшие годы – потратили больше, чем «Краснодар» и «Спартак» вместе взятые. Более половины из летних расходов чемпиона ушли на трансферы нападающих Лусиано Гонду и Александра Соболева.

2. ЦСКА, который все еще считается топом, на дне списка, меньше на игроков отдали только «Пари НН» и «Факел». На слабую активность клуба обращал внимание глава компании ProSports Management Герман Ткаченко в недавнем интервью Александру Дорскому .

«Кажется, у них действительно нет больших денег на трансферы, но ЦСКА такой клуб, что в любой момент они могут появиться.

ЦСКА недоработал в летнее окно. Неплохая команда, но у части игроков заканчиваются контракты – это всегда мешает. Плюс у них нет альтернативы на позиции нападающего.

Но Николич – очень сильный тренер, а первая линейка игроков ЦСКА – сильная. Поэтому ожидаю нормального результата и, возможно, перестройки зимой.

Нельзя забывать, что ЦСКА сложнее всего в РПЛ. Санкции очень влияют на их трансферную кампанию. При этом давно доказано, как сильно в футболе уровень зарплат влияет на результаты на длинной дистанции.

Так вот ЦСКА, чтобы всегда быть в тройке при наличии «Зенита», «Спартака» и того же «Динамо», нужно не просто идти вперед, а прыгать. Попробуйте вместо шага делать прыжок хотя бы три минуты. Вы очень устанете, ритм будет поддерживать тяжело. Это важно помнить, оценивая работу клуба и тренера в сравнении с «Зенитом» или «Спартаком», – сказал Ткаченко.

Неудивительно, что ЦСКА попал в ограниченный пул тех, кто летом показал положительный баланс.

Но выделяется здесь все же «Краснодар», который легко компенсировал минус 9,5 млн прошлого сезона трансфером вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ». Плюс продажа крайнего защитника Сергея Волкова в «Зенит», вингера Кади – в «Ференцварош», центрального защитника Хуниора Алонсо – в «Атлетико Минейро», ну и окончательное расставание с Шапи.

Заработали больше, чем потратили, еще «Локомотив» и «Ростов», у остальных 12 – минус. Так что можно сказать, что лига возобновляет инвестиции в трансферы. Это было второе по сумме потраченных денег лето за 10 лет. После провала 2022-го второй год наблюдается рост.

Интересно, что обеспечивается он в основном желанием клубов укрепить атаку. Нападающих искали не только «Зенит» и ЦСКА, но, кажется, и все остальные – позиция центрфорварда наиболее популярна в летнее окно.

Отметим, что в топ-лигах больше искали центральных защитников (в РПЛ это второе по популярности амплуа).

Еще одна востребованная профессия – левый защитник. Перекос по сравнению с правым, возможно, случаен, но в целом объясним – на левоногих игроков вроде Юрия Горшкова (из «Крыльев» в «Зенит») и Данила Кругового (из «Зенита» в ЦСКА) всегда повышенный спрос.

При этом стоимость не коррелирует с количеством трансферов игроков определенной роли. Например, этим летом самой дорогой оказалась позиция правого защитника, но учитывайте, что трансферов за деньги было лишь три (Сергей Волков в «Зенит», Джованни Гонсалес в «Краснодар», 19-летний Арсений Агеев в «Локомотив»). Так что на картину влияет малая выборка.

А вот вратари, кажется, и правда ценятся меньше остальных. Их медианная стоимость летом (было 6 переходов за деньги) – 200 тысяч евро. Эта позиция в хвосте списка и в больших лигах, хотя расклад ломает АПЛ, где вратари дорожают третий год и по стоимости входят в топ-3.

Киперы всегда считались самым российским амплуа в РПЛ, но сейчас есть исключения – в поисках современного вратаря, умеющего играть ногами, «Ростов» пошел за границу и привез 30-летнего австро-боснийца Хидаета Ханкича. После 2022-го переходы игроков с паспортом ЕС всегда привлекают особое внимание, а этим летом их было 9. Наивысший показатель с 2022-го. И это еще без учета того же Ханкича, у которого основное футбольное гражданство – Босния и Герцеговина (страна еще в стадии переговоров о вступлении в ЕС).

Наполнение столбика с девятью игроками – яркое и необычное. Трое приехали из Словении (ЦЗ Лука Тичич и Свен Карич в «Пари НН», крайний защитник Ян Джапо в «Динамо Махачкала»), по двое приехали из Португалии (крайний защитник Рикарду Мангаш в «Спартак» и центральный Родригу Эшковал в «Акрон»!) и Испании (крайний защитник Дани Фернандес и центральный полузащитник Алекс Корредера в «Химки»), есть даже француз (вингер Мохамед Браими в «Факел») и голландец (атакующий полузащитник Дилан Мертенс в «Факел»). Как видите, большинство европейцев отправились в маленькие клубы.

Конечно, рано называть возвращение игроков из ЕС в РПЛ трендом, один сезон не показатель.

Но то, что лига прямо сейчас стала разнообразнее, – факт. Надеемся на продолжение.

Тренды летнего окна в Европе: топы экономят, вратари дорожают, трансферы молодеют

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