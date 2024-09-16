Сборная России может сыграть с Уругваем в 2025 или 2026 году

В РФС не исключают проведения товарищеской игры с Уругваем в ближайшие два года.

– Готова ли сборная Уругвая сыграть с нами на данный момент?

– Это одна из сборных, с которыми мы находимся в контакте.

– Стоит ли ожидать этой встречи осенью?

– Этой осенью нет.

– По ощущениям, когда это может случиться?

– В следующие периоды – в 2025 или 2026 году, – сказал генсек РФС Максим Митрофанов.