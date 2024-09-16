Сборная России может сыграть с Уругваем в 2025 или 2026 году
В РФС не исключают проведения товарищеской игры с Уругваем в ближайшие два года.
– Готова ли сборная Уругвая сыграть с нами на данный момент?
– Это одна из сборных, с которыми мы находимся в контакте.
– Стоит ли ожидать этой встречи осенью?
– Этой осенью нет.
– По ощущениям, когда это может случиться?
– В следующие периоды – в 2025 или 2026 году, – сказал генсек РФС Максим Митрофанов.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости