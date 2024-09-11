Нагельсманн о 2:2 с Нидерландами: «Очень веселая игра. Германия верит в себя и была настроена на победу – именно это мы и хотим видеть»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн подвел итоги игры с Нидерландами.

Матч 2-го тура группового этапа наций завершился ничьей со счетом 2:2.

«В целом это была очень веселая игра. Оборона у обеих команд была уязвимой. Мы были сильнее в атаке и больше рисковали. Мы великолепно отыгрались и забили два гола. В концовке мы были близки к тому, чтобы снова выйти вперед.

Команда верит в себя, это главное. Сегодня команда была настроена на еще одну победу. Именно это мы и хотим видеть. Это были замечательные десять дней. Мы добьемся большого успеха», – сказал .