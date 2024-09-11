Нагельсманн о 2:2 с Нидерландами: «Очень веселая игра. Германия верит в себя и была настроена на победу – именно это мы и хотим видеть»

Теги Сборная Нидерландов по футболу Сборная Германии по футболу Юлиан Нагельсманн Лига наций УЕФА Футбол

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн подвел итоги игры с Нидерландами.

Матч 2-го тура группового этапа Лиги наций завершился ничьей со счетом 2:2. 

«В целом это была очень веселая игра. Оборона у обеих команд была уязвимой. Мы были сильнее в атаке и больше рисковали. Мы великолепно отыгрались и забили два гола. В концовке мы были близки к тому, чтобы снова выйти вперед.

Команда верит в себя, это главное. Сегодня команда была настроена на еще одну победу. Именно это мы и хотим видеть. Это были замечательные десять дней. Мы добьемся большого успеха», – сказал Нагельсманн.

2 комментария
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Игра конечно радует глаз и в целом есть острота, характер, сила, легкость. Но титул конечно взять будет очень сложно, такие веселые команды редко побеждают на том же "ЧМ", где желательно играть в прагматичный футбол с плотной защитой, грубой игрой, удачной сеткой и кучей левых пенальти в ворота соперников.
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Отличный матч, было весело) Джамал немного все хотел делать сам, Кай как обычно порол моменты, но в целом было неплохо
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