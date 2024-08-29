Мостовой о «Локомотиве» в РПЛ: «Претендует на роль джокера, я не видел клуб в лидирующей тройке после первых двух туров. Петь дифирамбы пока не хотелось бы»
Александр Мостовой высказался о лидерстве «Локомотива» в Мир РПЛ.
Команда Михаила Галактионова, набрав 15 очков, возглавила турнирную таблицу чемпионата России после 6-го тура.
«Если честно, лидерство «Локомотива» в РПЛ является удивлением. Я не видел «Локомотив» в лидирующей тройке после первых двух туров. Посмотрим, как все дальше будет развиваться, но пока «Локомотив» претендует на роль джокера в этом сезоне.
Не хотелось бы пока петь дифирамбы команде и Галактионову. Я видел много раз, когда клуб делает ставку, а через несколько месяцев тренер и ставка не работают. Кто-то правильно сказал, что сейчас не надо восхвалять «Локомотив».
Нужна стабильность и спокойствие. Когда начинается шум вокруг команды, что-то происходит, и результаты сходят на нет», – сказал экс-игрок сборной России.
Да никто не видел, с учетом невзрачного состава...Я так до сих пор в непонятках - как так можно с таким составом... Реально так можно ? Все видим, что да.
Видимо, это фактор тренера. Галактионов - самый-самый недооцененный тренер. Но как он раскрывает игроков - это же чудо какое-то.
Раскрыл Глушенкова в 24 года - по признанию руководителей Локо они даже близко не предполагали, что Глушенков станет одним из сильнейших в РПЛ.
Ладно, забрали Глушенкова на повышение. А Михалычу, похоже, пофиг - он 19-летнего Батракова теперь всем открывает ) Так ведь и еще куча пацанов у него заиграла.
Но тут есть и некий неудобный момент для Александра Мостового и его кредо - Галактионов "на высоком уровне" и не играл никогда..
Галактионов - наш, российский "абаскаль" ))