Мостовой о «Локомотиве» в РПЛ: «Претендует на роль джокера, я не видел клуб в лидирующей тройке после первых двух туров. Петь дифирамбы пока не хотелось бы»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Александр Мостовой Михаил Галактионов Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой высказался о лидерстве «Локомотива» в Мир РПЛ.

Команда Михаила Галактионова, набрав 15 очков, возглавила турнирную таблицу чемпионата России после 6-го тура.

«Если честно, лидерство «Локомотива» в РПЛ является удивлением. Я не видел «Локомотив» в лидирующей тройке после первых двух туров. Посмотрим, как все дальше будет развиваться, но пока «Локомотив» претендует на роль джокера в этом сезоне.

Не хотелось бы пока петь дифирамбы команде и Галактионову. Я видел много раз, когда клуб делает ставку, а через несколько месяцев тренер и ставка не работают. Кто-то правильно сказал, что сейчас не надо восхвалять «Локомотив».

Нужна стабильность и спокойствие. Когда начинается шум вокруг команды, что-то происходит, и результаты сходят на нет», – сказал экс-игрок сборной России.

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15 комментариев
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Тем более, что Галактионов не играл в футбол!
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Конечно дифирамбы петь не хочется, а то придётся признать что человек "не игравший на высоком уровне" - может быть хорошим тренером. Пока Мостовой чеканил мячик в свои 60 лет в надежде что его за это позовут тренировать Реал Мадрид, кто-то учился и занимался сначала с детьми, потом с молодёжью и вырос до уровня "Борьбы за Чемпионство в РПЛ"
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Мостовой прав.
Да никто не видел, с учетом невзрачного состава...Я так до сих пор в непонятках - как так можно с таким составом... Реально так можно ? Все видим, что да.

Видимо, это фактор тренера. Галактионов - самый-самый недооцененный тренер. Но как он раскрывает игроков - это же чудо какое-то.
Раскрыл Глушенкова в 24 года - по признанию руководителей Локо они даже близко не предполагали, что Глушенков станет одним из сильнейших в РПЛ.

Ладно, забрали Глушенкова на повышение. А Михалычу, похоже, пофиг - он 19-летнего Батракова теперь всем открывает ) Так ведь и еще куча пацанов у него заиграла.

Но тут есть и некий неудобный момент для Александра Мостового и его кредо - Галактионов "на высоком уровне" и не играл никогда..
Галактионов - наш, российский "абаскаль" ))
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Мы,болельщики Локо,просто радуемся в моменте .А дифирамбы поют сами журналисты ,чтоб потом в случае неудач первыми же Паровозов унизить
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"Да , и чуть не забыл:Абаскаль- ######", добавил Царь)
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Шум был вокруг Динамо.
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Галактикос Галактионова!
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Ответ Karel
Мостовой прав. Да никто не видел, с учетом невзрачного состава...Я так до сих пор в непонятках - как так можно с таким составом... Реально так можно ? Все видим, что да. Видимо, это фактор тренера. Галактионов - самый-самый недооцененный тренер. Но как он раскрывает игроков - это же чудо какое-то. Раскрыл Глушенкова в 24 года - по признанию руководителей Локо они даже близко не предполагали, что Глушенков станет одним из сильнейших в РПЛ. Ладно, забрали Глушенкова на повышение. А Михалычу, похоже, пофиг - он 19-летнего Батракова теперь всем открывает ) Так ведь и еще куча пацанов у него заиграла. Но тут есть и некий неудобный момент для Александра Мостового и его кредо - Галактионов "на высоком уровне" и не играл никогда.. Галактионов - наш, российский "абаскаль" ))
Дело не только в самом тренере. Меня тут хейтили болели зенита, когда говорил о том, что их политика покупки и скупки готовых хороших игроков это путь в никуда, тк это не развивает, а в долгосроке его губит и что модель Локо, где ставка на воспитанников обратная - при правильном подходе это заявка на неплохое такое развитие. Кажется оно уже началось. Текущая игра с этим составом тому подтверждение.
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Локо ни на что не претендует, а просто играет. Очевидно, ребята получают удовольствие от игры, не забивая себе голову «борьбой за что - то там». И это правильно, пусть продолжают (по возможности) радовать себя и нас своей игрой.
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Наконец-то ему позвонили.
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Ответ Karel
Мостовой прав. Да никто не видел, с учетом невзрачного состава...Я так до сих пор в непонятках - как так можно с таким составом... Реально так можно ? Все видим, что да. Видимо, это фактор тренера. Галактионов - самый-самый недооцененный тренер. Но как он раскрывает игроков - это же чудо какое-то. Раскрыл Глушенкова в 24 года - по признанию руководителей Локо они даже близко не предполагали, что Глушенков станет одним из сильнейших в РПЛ. Ладно, забрали Глушенкова на повышение. А Михалычу, похоже, пофиг - он 19-летнего Батракова теперь всем открывает ) Так ведь и еще куча пацанов у него заиграла. Но тут есть и некий неудобный момент для Александра Мостового и его кредо - Галактионов "на высоком уровне" и не играл никогда.. Галактионов - наш, российский "абаскаль" ))
лучше чем абаскаль
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+2
Ответ Karel
Мостовой прав. Да никто не видел, с учетом невзрачного состава...Я так до сих пор в непонятках - как так можно с таким составом... Реально так можно ? Все видим, что да. Видимо, это фактор тренера. Галактионов - самый-самый недооцененный тренер. Но как он раскрывает игроков - это же чудо какое-то. Раскрыл Глушенкова в 24 года - по признанию руководителей Локо они даже близко не предполагали, что Глушенков станет одним из сильнейших в РПЛ. Ладно, забрали Глушенкова на повышение. А Михалычу, похоже, пофиг - он 19-летнего Батракова теперь всем открывает ) Так ведь и еще куча пацанов у него заиграла. Но тут есть и некий неудобный момент для Александра Мостового и его кредо - Галактионов "на высоком уровне" и не играл никогда.. Галактионов - наш, российский "абаскаль" ))
Здесь еще удачно совпало тот, что один из самых сильных выпусков академии попал на тренера, который умеет работать с молодежью и на этом сделал себе имя еще в молодежной сборной России и на руководство, которое хочет делать ставку на взращивание талантов. Но тут есть одно опасение. Каждый раз, когда Локо малыми денежными вложениями добивается успехов, РЖД меняет хороших руководителей на проходимцев и все опять возвращается к разбитому корыту. Поменяли Филатова на Липатова, поменяли неплохого Наумова на Смородскую, поменяли Геркуса на Кикнадзе.
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Да хватит уже звонить ему )
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Ответ Pertinax Gandi
Тем более, что Галактионов не играл в футбол!
А как он ходит?!?! Вообще не по футбольному.
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Ответ Кино Музыка
Шум был вокруг Динамо.
Был, но лишь завершающей стадии сезона.
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