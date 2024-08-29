Мостовой о «Локомотиве» в РПЛ: «Претендует на роль джокера, я не видел клуб в лидирующей тройке после первых двух туров. Петь дифирамбы пока не хотелось бы»

Александр Мостовой высказался о лидерстве «Локомотива» в Мир РПЛ.

Команда Михаила Галактионова, набрав 15 очков, возглавила турнирную таблицу чемпионата России после 6-го тура.

«Если честно, лидерство «Локомотива» в является удивлением. Я не видел « » в лидирующей тройке после первых двух туров. Посмотрим, как все дальше будет развиваться, но пока « » претендует на роль джокера в этом сезоне.

Не хотелось бы пока петь дифирамбы команде и Галактионову. Я видел много раз, когда клуб делает ставку, а через несколько месяцев тренер и ставка не работают. Кто-то правильно сказал, что сейчас не надо восхвалять «Локомотив».

Нужна стабильность и спокойствие. Когда начинается шум вокруг команды, что-то происходит, и результаты сходят на нет», – сказал экс-игрок сборной России.