«Крылья» принимают махачкалинское «Динамо». Приходите поддержать команду в домашнем матче!

В 7-м туре Мир РПЛ «Крылья Советов» встретятся с «Динамо» Махачкала.

Матч пройдет в воскресенье, 1 сентября, в 18:30 по местному времени на стадионе «Солидарность Самара Арена».

«Крылья» после шести туров идут на девятой строчке чемпионата, набрав шесть очков. Махачкалинцы же находятся на 13-м месте с пятью очками в активе. Самарцы, приходите на стадион поддержать команду!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке.