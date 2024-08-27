Канчелькис о судействе в РПЛ: «Скандалы не удивляют – все дело в низкой квалификации арбитров. В ближайшие лет 10 лучше не станет»

Андрей Канчельскис не ожидает изменений в судействе в Мир РПЛ в ближайшее время.

– Не удивляют судейские скандалы каждый сезон. Почему ошибки должны исчезнуть, если все те же судьи работают? Они не станут лучше по щелчку пальцев. Все дело в низкой квалификации арбитров.

– Когда это изменится?

– Судейство в не станет лучше в ближайшие лет 10. Может, потом подрастут более квалифицированные судьи, но не факт», – сказал бывший игрок сборной России.