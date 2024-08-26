Мещеряков о 1-м месте «Локо»: «Кто выигрывает 1-й круг – медалей не получает, а сейчас даже август не закончился. Цыплят по осени считают, а у нас по весне»

Анатолий Мещеряков оценил игру «Локомотива» в начале сезона.

После 6 туров Мир РПЛ команда Михаила Галактионова возглавила турнирную таблицу, набрав 15 очков.

«Думаю, мы должны поблагодарить команду за то, что они бьются в каждом матче, в частности, молодых футболистов за игру, которую они показывают. Но пока я бы посмотрел на количество сыгранных матчей и оставшихся.

Даже тот, кто выигрывает первый круг, не получает никаких медалей. Сейчас же у нас даже август не закончился. Они действительно молодцы, но на протяжении чемпионата это ничего не значит. Говорят, что цыплят по осени считают, а у нас по весне.

Мы помним, какими молодцами были футболисты «Динамо» в том сезоне вплоть до последнего тура, но в решающем матче все закончилось плачевно. Потому надо биться каждую игру, а все остальное придет.

Что касается самих молодых футболистов, все тренеры говорят, что важен не первый сезон. Футболистом становишься, когда играешь несколько сезонов подряд. Потому никого из них не хотел бы сейчас выделять.

Все знают две фамилии, которые в «Локомотиве» сильно восхваляют. А особенно одного, который против «Ростова» сделал 1+1 (полузащитник Алексей Батраков – Спортс’‘). Но сколько он сыграл на высоком уровне, опять же?

Мы видели множество футболистов, которые выстреливают на один сезон, а потом так и остаются подающими надежды. Надо еще много работать, а с каждым матчем им будет все тяжелее играть», – сказал бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков.

15 очков за 6 туров – один из лучших стартов в истории «Локо». Что было дальше?