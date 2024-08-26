Мещеряков о 1-м месте «Локо»: «Кто выигрывает 1-й круг – медалей не получает, а сейчас даже август не закончился. Цыплят по осени считают, а у нас по весне»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Динамо Москва Матч ТВ Анатолий Мещеряков Алексей Батраков Футбол

Анатолий Мещеряков оценил игру «Локомотива» в начале сезона.

После 6 туров Мир РПЛ команда Михаила Галактионова возглавила турнирную таблицу, набрав 15 очков.

«Думаю, мы должны поблагодарить команду за то, что они бьются в каждом матче, в частности, молодых футболистов за игру, которую они показывают. Но пока я бы посмотрел на количество сыгранных матчей и оставшихся.

Даже тот, кто выигрывает первый круг, не получает никаких медалей. Сейчас же у нас даже август не закончился. Они действительно молодцы, но на протяжении чемпионата это ничего не значит. Говорят, что цыплят по осени считают, а у нас по весне.

Мы помним, какими молодцами были футболисты «Динамо» в том сезоне вплоть до последнего тура, но в решающем матче все закончилось плачевно. Потому надо биться каждую игру, а все остальное придет.

Что касается самих молодых футболистов, все тренеры говорят, что важен не первый сезон. Футболистом становишься, когда играешь несколько сезонов подряд. Потому никого из них не хотел бы сейчас выделять.

Все знают две фамилии, которые в «Локомотиве» сильно восхваляют. А особенно одного, который против «Ростова» сделал 1+1 (полузащитник Алексей Батраков – Спортс’‘). Но сколько он сыграл на высоком уровне, опять же?

Мы видели множество футболистов, которые выстреливают на один сезон, а потом так и остаются подающими надежды. Надо еще много работать, а с каждым матчем им будет все тяжелее играть», – сказал бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков.

15 очков за 6 туров – один из лучших стартов в истории «Локо». Что было дальше?

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13 комментариев
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Ответ Приорат70
Мещеряков не в курсе, что кое-кто уже ранней осенью празднует золото?
а потом грустят на последний звонок
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ну динамо же в 76м получило...
и главное многие до сих пор считают это чемпионством )))))))
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Вот бы денег выделить на трансферы для Михалыча, да, Толян? Не, фигня какая-то
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я даже песню написал в вашу честь, но не слушайте. там столько комплиментов под хардкор-панк, диву дадитесь за вклад в клуб)
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По Батракову заметно, что нужно обрастать мясом. Иначе будет как Раков только на замены выходить.
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Мещеряков не в курсе, что кое-кто уже ранней осенью празднует золото?
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Я не понял, где анекдот?!
"Мы видели множество футболистов, которые выстреливают на один сезон, а потом так и остаются подающими надежды." Я так понял, вы оба гения с Кикнадзе тоже самое думали про Кварацхелия, когда профукали его??
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Мещерякoff высказался, конфликт с футболом тоже, почему молчит Kickнадзе?
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Ответ Alexander Kulkov
Вот бы денег выделить на трансферы для Михалыча, да, Толян? Не, фигня какая-то
накой? Получается играть воспитанниками + пара колоритных иностранцев, значит так и нужно продолжать. Если Зене и его болелам нравится сборной Рио нынешнюю РПЛ раскатывать, это их право
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Ответ Alexander Kulkov
Вот бы денег выделить на трансферы для Михалыча, да, Толян? Не, фигня какая-то
А причем здесь Мещеряков? С таким же успехом можно любого случайного человека попросить денег на трансферы
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Ответ Simplicissimus
накой? Получается играть воспитанниками + пара колоритных иностранцев, значит так и нужно продолжать. Если Зене и его болелам нравится сборной Рио нынешнюю РПЛ раскатывать, это их право
Так сезон длинный, а скамейка короткая. Центральный защитник точно нужен. Морозов - это кошмар
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Ответ Ilya Mukhachev
По Батракову заметно, что нужно обрастать мясом. Иначе будет как Раков только на замены выходить.
В клуб уже был запрос от Спартака?
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