Анчелотти о 3:0 с «Вальядолидом»: «Реал» сыграл лучше, чем против «Мальорки» – не только атака, но и оборона. Выбрать стартовый состав сложно, но я не чувствую давления»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Вальядолид Килиан Мбаппе Эндрик Футбол

Карло Анчелотти прокомментировал разгромную победу над «Вальядолидом» (3:0).

«Мы должны радоваться, когда побеждаем, учитывая трудности, с которыми мы столкнулись, особенно в первом тайме. Мы слишком мягко действовали с мячом, играли в медленном темпе. Второй тайм был гораздо более активным, мы были мобильными и быстро двигали мяч.

Команда стала действовать компактнее, возвращая мяч после потерь. Не только атака, но и оборона сыграла лучше, чем против «Мальорки». Сегодня мы добились успеха все вместе».

О том, нужно ли ставить Килиана Мбаппе на другую позицию

«Нет, ни в коем случае, он потрясающий форвард – очень быстрый, хорошо двигается без мяча, у него было три или четыре шанса. На этой позиции он будет забивать, как делал это всегда. Не думаю, что его нужно ставить на левый фланг, он будет забивать, играя в центре».

Об Эндрике

«У него очень большой потенциал, и в голевом моменте он продемонстрировал свое мастерство. Он очень быстр в контроле и очень силен на добивании. Он центрфорвард в штрафной, в ограниченном пространстве он очень, очень опасен.

Я не чувствую давления, я очень рад, что те, кто получает меньше игрового времени, пользуются им. Выбрать состав очень сложно, это меня беспокоит и немного огорчает, ведь это моя ответственность. Но я должен выбрать одиннадцать игроков стартового состава.

В это время года, при такой жаре, игроки устают. Когда игрок устает, он поднимает руку и говорит об этом, но со мной такого не случалось уже 40 лет. Игроки должны нести определенную ответственность в этом отношении, я говорю об этом сейчас, потому что я также говорил об этом с ними. У меня много ресурсов», – сказал главный тренер «Реала».

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33 комментария
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Надеюсь, Карвахаль объяснит Мбаппе,что сначала нужно забить,а пижонить можно потом
+28
-2
+26
Я рад что много фанатов Барселоны думае о Реале ,больше чем о. Барселоне, они делает анализ игр ,обсуждают между собой. И этим они признает что Реал сильнее Барселоны,.
+31
-7
+24
Ответ gerudes
Я думаю, этот сезон для многих будет разочарованием. Во-первых, планка прошлого сезона и так очень высока. Круче только требл. Во-вторых, состав стал слабее, чем в прошлом году, и я не понимаю, почему все резко стали думать иначе. Кроос минус, Мбаппе плюс — это явная разбалансировка команды, которая в прошлом году именно балансом и брала. Думаю, будет упорная борьба за Ла Лигу, и Реал не факт, что её в итоге выиграет.
Баланс и в прошлом году пришел не сразу
+21
0
+21
Ответ леннорыч-абрамович
Комментарий скрыт
Ты ясновидящий?
+12
-1
+11
Браим топчик, конечно
+10
0
+10
счет 3-0, глоры не довольны что не 15-0
+12
-6
+6
Ответ SAKE01
Я рад что много фанатов Барселоны думае о Реале ,больше чем о. Барселоне, они делает анализ игр ,обсуждают между собой. И этим они признает что Реал сильнее Барселоны,.
Сломался язык
+4
0
+4
Ответ Реал больше чем клуб
Эндрика в нападение Родриго на лавку,а Мбаппе на правый или левый фланг
Эндрика в нападение, Мбаппе на лавку
+3
0
+3
Ещё бы Карло не стеснялся садить на лавку Мбаппе и Винисиуса и почаще выпускать трудяг Диаса и Гюлера, и баланс придёт.
+3
0
+3
Ну откровенно говоря «химии» еще не хватает в игре.
+3
0
+3
Ответ mgarnet13
Эндрика в нападение, Мбаппе на лавку
этот вариант поярче.
+1
0
+1
Ответ gerudes
Я думаю, этот сезон для многих будет разочарованием. Во-первых, планка прошлого сезона и так очень высока. Круче только требл. Во-вторых, состав стал слабее, чем в прошлом году, и я не понимаю, почему все резко стали думать иначе. Кроос минус, Мбаппе плюс — это явная разбалансировка команды, которая в прошлом году именно балансом и брала. Думаю, будет упорная борьба за Ла Лигу, и Реал не факт, что её в итоге выиграет.
ЛЧ могут взять, как раз такой состав для игры на контрах самое то, все равно Реал против топов от обороны играет
+2
-1
+1
Ответ gerudes
Я думаю, этот сезон для многих будет разочарованием. Во-первых, планка прошлого сезона и так очень высока. Круче только требл. Во-вторых, состав стал слабее, чем в прошлом году, и я не понимаю, почему все резко стали думать иначе. Кроос минус, Мбаппе плюс — это явная разбалансировка команды, которая в прошлом году именно балансом и брала. Думаю, будет упорная борьба за Ла Лигу, и Реал не факт, что её в итоге выиграет.
Два матча сыграли и уже выводы про сезон

А я думаю этот сезон станет удовольствием для всех болельщиков Мадрида
Да, Тони Кросс великий, но центр поля у нас мощнейший, но в обороне всегда слабо отрабатывал, поэтому не понимаю аргумент про баланс
Атака только прибавила, Хоселу поменяли на Эндрика
Мбаппе щас пообкатается и готово
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Ответ Влад Аронофски
что же вы батенька на диване штаны протирайте, такой аналитик пропадает. по двум матчам такие выводы
Ты знаком с концепцией комментариев на спортивных сайтах?
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Ответ vaniaEee
Два матча сыграли и уже выводы про сезон А я думаю этот сезон станет удовольствием для всех болельщиков Мадрида Да, Тони Кросс великий, но центр поля у нас мощнейший, но в обороне всегда слабо отрабатывал, поэтому не понимаю аргумент про баланс Атака только прибавила, Хоселу поменяли на Эндрика Мбаппе щас пообкатается и готово
Это не выводы, а предчувствие. Буду рад ошибиться.
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Ответ ts_vlad
Баланс и в прошлом году пришел не сразу
Это утешает, да.
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Ответ Турбонаддув
Мбаппе нужно отттянутого форварда играть, а не стоять в штрафной в ожидании передач от туповатых бегунков.
В сегодшнем матче он смещался и на левый фланг, и на правый фланг пару раз, и в глубь уходил часто. Тупо в штрафной он явно не стоял)

Вы наверное матч не смотрели. Иначе не понятно даже как обьяснить ваши слова...
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