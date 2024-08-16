Клубы РПЛ сцепились в соцсетях, Орсато вышел из ЭСК, КХЛ изменила правило начисления очков, Сутормин в «Ростове», 34 удара в серии пенальти «Аякса», Дзюба может перейти в «Крылья» и другие новости

1. В соцсетях клубов Мир РПЛ случился небольшой замес: «Зенит» отсылкой к грубой фанатской кричалке о «Динамо» ответил на пост москвичей, где «Спартак», «Сочи» и «Оренбург» сравнили с поддакивающими петербуржцам мышами. «Оренбург» тоже подключился, напомнив о том, что в «Динамо» перешел Марцел Личка.

2. «Зенит» отдал Алексея Сутормина в аренду «Ростову».

3. КХЛ изменила правило начисления очков: если команда в овертайме меняет вратаря на полевого игрока и пропускает шайбу, то получает за матч ноль баллов. Такое правило действует в НХЛ.

4. «Аякс» и «Панатинаикос» провели серию пенальти с 34 ударами в квалификации Лиги Европы: Бробби дважды не забил, оба вратаря реализовали попытки. Счет 13:12 – второй среди самых крупных в истории еврокубков. В ЛЕ определились все пары раунда плей-офф квалификации, в Лиге конференций (где, между прочим, играет «Челси») это тоже произошло.

5. Автогол Жирова на 87-й принес «Краснодару» победу над «Ахматом» в Фонбет Кубке России (1:0), «Факел» проиграл в 1-м матче после назначения Пятибратова – «Акрону».

6. «Зенит» оштрафован на 20 тысяч рублей за скандирование оскорбительных выражений в матче с «Динамо». За слова «Строгино» – отбросы юношеского футбола» игрока 2Drots Слона оштрафовали на 250 тысяч рублей. Президент клуба Некит оштрафован на 280 тысяч за оскорбления.

7. Даниэле Орсато вышел из ЭСК. РФС объявил о сотрудничестве с бывшим судьей два дня назад.

8. Контрольные прокаты юниорской сборной России. Федотов, Лазарев, Угожаев, Рамзенков и Карартынян выступили с произвольными программами, Базылюк, Костылева, Двоеглазова, Принева и Лукашова также представили произвольные программы.

9. Состояние отца хавбека «Барсы» Ламина Ямаля, которого трижды ударили ножом, оценивается как стабильное, его жизнь вне опасности.

10. Хабиб Нурмагомедов погасил задолженность перед ФНС, выплатив более 300 млн рублей.

11. Артем Дзюба близок к переходу в «Крылья Советов», сообщил Константин Генич. Нападающий может получить зарплату 5 млн рублей в месяц и 10 млн подъемными, губернатор должен одобрить переход, по данным Ивана Карпова.

12. В Болгарии пишут, что Станислав Черчесов близок к назначению в «Лудогорец». Тренер возглавил сборную Казахстана в июне.

13. «МЮ» и Qualcomm продлили контракт до 2029-го. Клуб получает 75 млн фунтов в год от титульного спонсора.

14. Стартовал новый сезон Ла Лиги! «Жирона» сыграла вничью с «Бетисом», а «Атлетик» поделил очки с «Хетафе».

15. Эльвира Чепарева превзошла мировой рекорд в спортивной ходьбе на 10 000 м.

Цитаты дня.

Сергей Карякин: «Игры БРИКС – правильное начинание. У нас организация гораздо лучше, чем на Олимпиаде в Париже»

«Если четверо забьют по 12 голов, будет больше 40. 12 умножить на 4 – 42». Энрике о том, как «ПСЖ» заменит Мбаппе

Дмитрий Губерниев: «Олимпиада показала, что и без нас совсем не скучно. Уверен, наши спортсмены, которые не поехали, сейчас кусают локти»

Защитник ЦСКА Охотюк: «Никогда не нравилось жить в Америке – не хватало нашей культуры. С моим менталитетом тяжело в США – очень люблю Россию»

Министр спорта РФ Дегтярев: «Хлопать дверью и уходить из МОК мы не будем»

Ари: «ФИФА и УЕФА, верните Россию сегодня же! Она не виновата во всем, что происходит, виноваты другие»

«Может, в руководстве «Спартака» нет таких болельщиков, как Миллер?» Твалтвадзе на вопрос Орлова о том, что мешает красно-белым сделать состав как у «Зенита»

Алина Загитова: «Внутри моих губ очень сильные мозоли, брекеты очень сильно натирают внутри»