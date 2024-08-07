Глебов о 0:5 от «Зенита»: «Сколько они по воротам ударили, 5-7 в створ? Все залетело. По игре вопросов у тренера сильно не было, привезли на своей половине два раза, нас не простили – все просто»
Данил Глебов высказался о поражении от «Зенита» (0:5) в 3-м туре Мир РПЛ.
«Ростов» после трех туров занимает восьмое место в турнирной таблице с четырьмя очками.
– Что произошло в матче с «Зенитом»?
– Все залетело, что тут добавить. Сколько «Зенит» по воротам ударил? Пять-семь в створ? Все, что били, все залетело.
– Что было в перерыве после крупного счета в первом тайме?
– Все спокойно было.
– Бутсы не летали?
– А что летать? Играли неплохо. По игре вопросов у тренера сильно не было.
Привезли на своей половине два раза, нас не простили – все просто, – сказал полузащитник и капитан «Ростова».
Половина в кормухе.
По игре вопросов не было. Только Валера всю игру руками разводил.
Удивительно, что это рассуждения профессионального игрока
Кассьерра вбегает в штрафную с места правого центрального защитника, бьëт в дальний - Ятимов вытащил. Звоночек не услышали, потому что уже через пару минут Педро ровно по этому же месту пробегает к воротам, снова удар в дальний - Ятимов уже не вытащил.
И это только один пример.
В целом мне-то всë равно, я не болельщик "Ростова".
Но это тренер сборной. И его команда.
И вот в этом плане вопросы как раз есть.
Не многим отечественным паспортистам удается им овладеть. Ну хотя бы посмотрели.
Расписался, что в этом матче были дном, раз пропустили всё, что летело в створ.
Это ещё хорошо, что Песьякова не было.
Если опустятся в таблице ниже, то ответ будет таким же: "Играли неплохо. По игре вопросов у тренера сильно не было"