Глебов о 0:5 от «Зенита»: «Сколько они по воротам ударили, 5-7 в створ? Все залетело. По игре вопросов у тренера сильно не было, привезли на своей половине два раза, нас не простили – все просто»

Данил Глебов высказался о поражении от «Зенита» (0:5) в 3-м туре Мир РПЛ.

«Ростов» после трех туров занимает восьмое место в турнирной таблице с четырьмя очками.

– Что произошло в матче с « »?

– Все залетело, что тут добавить. Сколько « » по воротам ударил? Пять-семь в створ? Все, что били, все залетело.



– Что было в перерыве после крупного счета в первом тайме?

– Все спокойно было.

– Бутсы не летали?

– А что летать? Играли неплохо. По игре вопросов у тренера сильно не было.

Привезли на своей половине два раза, нас не простили – все просто, – сказал полузащитник и капитан « ».