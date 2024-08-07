Глебов о 0:5 от «Зенита»: «Сколько они по воротам ударили, 5-7 в створ? Все залетело. По игре вопросов у тренера сильно не было, привезли на своей половине два раза, нас не простили – все просто»

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Данил Глебов Футбол

Данил Глебов высказался о поражении от «Зенита» (0:5) в 3-м туре Мир РПЛ.

«Ростов» после трех туров занимает восьмое место в турнирной таблице с четырьмя очками.

– Что произошло в матче с «Зенитом»?

– Все залетело, что тут добавить. Сколько «Зенит» по воротам ударил? Пять-семь в створ? Все, что били, все залетело.

– Что было в перерыве после крупного счета в первом тайме?

– Все спокойно было.

– Бутсы не летали?

– А что летать? Играли неплохо. По игре вопросов у тренера сильно не было.

Привезли на своей половине два раза, нас не простили – все просто, – сказал полузащитник и капитан «Ростова».

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41 комментарий
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10 в створ.
Половина в кормухе.
По игре вопросов не было. Только Валера всю игру руками разводил.
+31
-3
+28
Ответ Dark.Babysitter
10 в створ. Половина в кормухе. По игре вопросов не было. Только Валера всю игру руками разводил.
7 в створ + 2 штанги
+23
0
+23
Действительно, ведь иметь хорошую реализацию это не показатель уровня игры, а тупо удача. И вообще все команды одинаковые, просто кому-то везет, а кому-то нет...
Удивительно, что это рассуждения профессионального игрока
+24
-1
+23
То есть в Ростове ни у игроков, ни у тренера не складывается 2+2 в виде того, что те самые залетевшие удары это следствие грубых провалов в обороне, за которые к защите и должны быть претензии?
Кассьерра вбегает в штрафную с места правого центрального защитника, бьëт в дальний - Ятимов вытащил. Звоночек не услышали, потому что уже через пару минут Педро ровно по этому же месту пробегает к воротам, снова удар в дальний - Ятимов уже не вытащил.
И это только один пример.

В целом мне-то всë равно, я не болельщик "Ростова".

Но это тренер сборной. И его команда.
И вот в этом плане вопросы как раз есть.
+16
0
+16
А вы наверное хотели, чтобы вам ещё штук 10 накидали?
+11
-1
+10
Если регулярно бьют мало, а забивают - много, то это говорит о том, что не лупят откуда попало, а наносят удар из подготовленной позиции. Поэтому и залетает
+9
0
+9
Согласен, всего то 5:0
+5
0
+5
Ростов должен благодарить зенитовцев за то что после перерыва они фактически бросили играть, катали мяч, и при этом могли забить ещё минимум 3 - 4. Зачем такие детские отмазки, типа "Ну мы бы им и дали, если бы они нас догнали." Умение достойно проигрывать тоже ценится.
+4
0
+4
Ответ ApocalypsePlease
То есть в Ростове ни у игроков, ни у тренера не складывается 2+2 в виде того, что те самые залетевшие удары это следствие грубых провалов в обороне, за которые к защите и должны быть претензии? Кассьерра вбегает в штрафную с места правого центрального защитника, бьëт в дальний - Ятимов вытащил. Звоночек не услышали, потому что уже через пару минут Педро ровно по этому же месту пробегает к воротам, снова удар в дальний - Ятимов уже не вытащил. И это только один пример. В целом мне-то всë равно, я не болельщик "Ростова". Но это тренер сборной. И его команда. И вот в этом плане вопросы как раз есть.
Они Карпина не поняли просто.Вопросов у него нет ,потому что он знает ,что они буратины механические.А они думают ,что хорошо сыграли,дурачки
+3
0
+3
Когда есть мастерство много ударов не требуется
+3
0
+3
Ну если после 0:5 у тренера по игре нет вопросов, то я тогда уже не знаю, как ещё хуже надо сыграть... вам, кстати, вполне могло и мячей 7-8 прилететь даже, абсолютно провальный бездарный матч, тренерский провал с высокой линией обороны, но всех всё устраивает, выводы не сделаны, ноу комментс
+3
0
+3
Это называется - класс, Данил.
Не многим отечественным паспортистам удается им овладеть. Ну хотя бы посмотрели.
+3
-1
+2
"Слабо ##ете" резюмировал Глебов.
+2
0
+2
Отлчино.
Расписался, что в этом матче были дном, раз пропустили всё, что летело в створ.
Это ещё хорошо, что Песьякова не было.
+1
0
+1
Ответ Dmitriy Vin
Действительно, ведь иметь хорошую реализацию это не показатель уровня игры, а тупо удача. И вообще все команды одинаковые, просто кому-то везет, а кому-то нет... Удивительно, что это рассуждения профессионального игрока
Глебова в Европу там кто-то сватает?С таким подходом максимум куда он уедет ,так это в Казахстан
+1
0
+1
играли неплохо, претензий нет, но Ямайку получили)))
+1
0
+1
Карпин великий тренер. у него по воротам и точность это не победа
+1
0
+1
Страшно представить итоговый счет, если бы Зенит ударил 10 раз.
+1
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+1
Ответ Жил был пес
Когда есть мастерство много ударов не требуется
Ну да. Один правильный удар в челюсть и нокаут. Здесь их было пять.
+1
-1
0
Ответ Ковид 07.10.52
Класс конечно важен, но от фарта очень много зависит.
Фарт это 1-2, но не 5
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Ответ Krull
Всё верно. К игрокам претензий нет. Индивидуальных ошибок не было, была 1 коллективная. На бровке стояла и всю игру руки разводила в разные стороны. Валерка, по какой-то неведомой причине, решил, что даже с Зенитом в гостях надо играть с высокой линией обороны. К чему это приведёт было понятно ещё до игры. С другой стороны, какие могут быть вопросы, если игру от обороны и контратаки мы не тренеруем и, как следствие, не применяем вообще. Худшая команда прошлого чемпионата по быстрым атакам. Про баланс и игру от соперника мы вообще не в курсе. Во что-то похожее играет Динамо, но там уровень исполнителей совершенно иного уровня и быстрые атаки практикуют часто, в отличии от... А главное, Валера в Ростове уже целую вечность. Состав стабильный, лидеров вообще не продают. Зимой еще пару очень качественных легов за шапку сухарей привезли. Зин, результат то где? Я не про медали и кубки даже. Я про наличие борьбы за высокие места, желания за эти высокие места бороться. То что было с Зенитом-очередной позор имени Карпина. Из разряда матча с Балтикой на Кубок весной. Вы ради кого играете? Даже не так. Ты ради чего и кого тренируешь, Валера? Ради себя любимого? Тебе на болельщиков абсолютно насрать. Поэтому вот эти вот "всё понравилось" после позорных 0-5. И главное, никаких выводов не последует. Почему мешок с картошкой, издали напоминающий Николая Комличенко, является основным нападающим? Это издевательство над болельщиками? Карточный долг? Он внебрачный сын Валеры? Почему?
а что в твоём понимании "желание бороться за высокие места" ? это не пытаться гнуть свою линию, пытаться на равных с потенциальными конкурентами за эти самые высокие места, поднимаю оборону и прессингуя оборону соперника? это завалиться в 10 рыл в свою штрафную и выбивать подальше, в надежде что вратарь соперника себе закатит? довольно спорно это, дядь, чтоб так бескомпромиссно оценивать
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Хороший тренер у Ростова))) раз вопросов не было
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Вратарь действительно дно и часть мячей любой нормальный вратарь бы вытащил.
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Ну так то да, Глебов прав, что посыпать пеплом не стоит. Уровень мастерства помноженный на отличную форму, всегда добавляет фарта. Другое дело, что при хорошей игре, надо бы и самим забить хоть голик, а этого то нет, значит надо с себя спрашивать покрепче
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Всё верно. К игрокам претензий нет. Индивидуальных ошибок не было, была 1 коллективная. На бровке стояла и всю игру руки разводила в разные стороны. Валерка, по какой-то неведомой причине, решил, что даже с Зенитом в гостях надо играть с высокой линией обороны. К чему это приведёт было понятно ещё до игры. С другой стороны, какие могут быть вопросы, если игру от обороны и контратаки мы не тренеруем и, как следствие, не применяем вообще. Худшая команда прошлого чемпионата по быстрым атакам. Про баланс и игру от соперника мы вообще не в курсе. Во что-то похожее играет Динамо, но там уровень исполнителей совершенно иного уровня и быстрые атаки практикуют часто, в отличии от... А главное, Валера в Ростове уже целую вечность. Состав стабильный, лидеров вообще не продают. Зимой еще пару очень качественных легов за шапку сухарей привезли. Зин, результат то где? Я не про медали и кубки даже. Я про наличие борьбы за высокие места, желания за эти высокие места бороться. То что было с Зенитом-очередной позор имени Карпина. Из разряда матча с Балтикой на Кубок весной. Вы ради кого играете? Даже не так. Ты ради чего и кого тренируешь, Валера? Ради себя любимого? Тебе на болельщиков абсолютно насрать. Поэтому вот эти вот "всё понравилось" после позорных 0-5. И главное, никаких выводов не последует. Почему мешок с картошкой, издали напоминающий Николая Комличенко, является основным нападающим? Это издевательство над болельщиками? Карточный долг? Он внебрачный сын Валеры? Почему?
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У Карпина вообще всё просто. Как говорит всегда последователь секты Карпина Роман Гутцайт: "Главное в футболе - содержание игры, а не результат". Ну вот Карпин с этим подходом никогда ничего и не выиграет. В этом сезоне будут радостно бороться с Оренбургом и Рубином за 7-9 места.

Если опустятся в таблице ниже, то ответ будет таким же: "Играли неплохо. По игре вопросов у тренера сильно не было"
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значит ли это что зенит в двух турах отзабивался-дальше будет везти меньше?
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Если бы дураки залетали, я бы с ним согласился.
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Какие объявления можно ждать от дружка Карпина? Он винит невских,что они всего 5 - 7 раз ударили по воротам,и 5 залетело, и всего 2 провала в обороне,вот если бы они раз 20 зарядили по воротам,вот это был бы прова в обороне а так всё ништяк у пацанов и их пахана,,Карпа,,. Посмотрим,что ,,горбатый,, после следующей игры молвить будет. И что это малой с бородой.
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Понятно. Карпин пустил ситуацию на самотёк.
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