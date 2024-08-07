Газзаев об отказе возглавить клуб АПЛ после победы в Кубке УЕФА: «Языковой барьер мог стать проблемой. Лучшее — враг хорошего. Меня все устраивало в ЦСКА» 

Валерий Газзаев рассказал, почему в 2005 году отказался возглавить клуб АПЛ.

— А после победы в Кубке УЕФА вас лично звали в европейские клубы?

— Да, такая вероятность существовала. Энди Роксбург отвечал в УЕФА за тренеров. А я тогда вошел в клуб элитных специалистов . И он ко мне обратился: «Давай я тебя устрою в английский клуб. Есть интерес. Готов посодействовать».

— А вы?

— Языка не знал. Это могло стать проблемой. Языковой барьер... В итоге отказался. Как говорится, лучшее — враг хорошего. Остался в ЦСКА. Меня все здесь устраивало, удалось создать сильную команду.

Сначала мы выиграли Кубок УЕФА, потом — «Зенит». И эти футболисты составили костяк сборной России, которая в 2008-м завоевала бронзу Евро, – сказал экс-тренер .