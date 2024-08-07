Газзаев об отказе возглавить клуб АПЛ после победы в Кубке УЕФА: «Языковой барьер мог стать проблемой. Лучшее — враг хорошего. Меня все устраивало в ЦСКА» 

Теги ЦСКА Валерий Газзаев премьер-лига Россия премьер-лига Англия Лига Европы УЕФА Спорт-Экспресс Футбол

Валерий Газзаев рассказал, почему в 2005 году отказался возглавить клуб АПЛ.

— А после победы в Кубке УЕФА вас лично звали в европейские клубы?

— Да, такая вероятность существовала. Энди Роксбург отвечал в УЕФА за тренеров. А я тогда вошел в клуб элитных специалистов Европы. И он ко мне обратился: «Давай я тебя устрою в английский клуб. Есть интерес. Готов посодействовать».

— А вы?

— Языка не знал. Это могло стать проблемой. Языковой барьер... В итоге отказался. Как говорится, лучшее — враг хорошего. Остался в ЦСКА. Меня все здесь устраивало, удалось создать сильную команду. 

Сначала мы выиграли Кубок УЕФА, потом — «Зенит». И эти футболисты составили костяк сборной России, которая в 2008-м завоевала бронзу Евро, – сказал экс-тренер ЦСКА.

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39 комментариев
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Ну смех смехом, но Газзаев топ тренером был.
+63
-5
+58
bark и woof что там учить то?
+56
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Ответ Кирилл Эсаулов
Ну смех смехом, но Газзаев топ тренером был.
Тот случай, когда человеческие качества затмевают профессиональные в памяти публики.
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-1
+33
Ответ fabr-25
bark и woof что там учить то?
Saint George
+18
-1
+17
Dogs Moustache - хорошая была команда
+16
-3
+13
Кубок выиграл, а усы не сбрил!)
+14
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Ответ breezy
Тот случай, когда человеческие качества затмевают профессиональные в памяти публики.
А он и не должен быть примером для подражания. Все мы идеальные на словах
+11
-1
+10
Ответ Nokolay Vasiliev
выиграли кубок уефа из-за того что переносили все подряд игры чемпионата. Сопы через 2 на третий играли, а Зенит с Конями по 2 недели отдыхали перед каждым матчем. Как перестали у нас ради еврокубков игры чемпионата переносить - успехи сразу кончились
Спартаку в чемпионате игры тоже переносили но почему то еврокубок он не выиграл.
+7
0
+7
Ответ Юрий Король
Комментарий удален модератором
Кринж
+8
-1
+7
Алания до сих пор за топа расплачивается
+10
-3
+7
Барнсли наверное
+8
-3
+5
Ответ Nokolay Vasiliev
выиграли кубок уефа из-за того что переносили все подряд игры чемпионата. Сопы через 2 на третий играли, а Зенит с Конями по 2 недели отдыхали перед каждым матчем. Как перестали у нас ради еврокубков игры чемпионата переносить - успехи сразу кончились
Матч с мясом был через 2 дня после куефа. Напомнить, чем закончился?
+5
0
+5
Кто забыл эту историю. Цитата

« В 2017 году Газзаев рассказал «Газете.Ru»: «У меня действительно была возможность уехать в 1993 году. Я тогда получил официальное предложение из итальянской Серии А, этот чемпионат считался сильнейшим в мире. Я только-только начал свою тренерскую деятельность, и на меня вышла «Фоджа».

Подписали официальный договор о намерениях, у меня сохранился экземпляр. Беседовал с президентом клуба в «Балчуге», он мне привез четыре кассеты, я смотрел. Это было в марте. А уже в июне я должен был принимать команду, принялся изучать итальянский язык. Но, к сожалению, затем президент покинул «Фоджу».

Двумя годами позже Газзаев добавил несколько подробностей в интервью «Спорт-Экспрессу»:

Президентом «Фоджи» был мукомольный король Италии Паскуале Казилло.

Он поставил условие – общаться с игроками по-итальянски.

Газзаев учил язык по четыре часа в день, ездил в Италию для практики.

За месяц до предполагаемого назначения Газзаева президент был арестован, так что перехода не случилось.»
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+5
Ответ fabr-25
bark и woof что там учить то?
🤣
+5
-1
+4
Ответ breezy
Тот случай, когда человеческие качества затмевают профессиональные в памяти публики.
Хороший тренер редко бывает хорошим человеком.

Что Тарасов что Тихонов имели очень сложный характер. У Романцева характер тоже был не сахар.
+3
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+3
Очень адекватное решение со стороны Газзаева. Без языка шансов у него было бы ноль.
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0
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Очень жаль что Газзаев не возглавил клуб в Италии. Он писал что даже брал уроки итальянского.
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Ответ Nokolay Vasiliev
выиграли кубок уефа из-за того что переносили все подряд игры чемпионата. Сопы через 2 на третий играли, а Зенит с Конями по 2 недели отдыхали перед каждым матчем. Как перестали у нас ради еврокубков игры чемпионата переносить - успехи сразу кончились
« Как перестали у нас ради еврокубков игры чемпионата переносить - успехи сразу кончились»

Ну и что в этом плохого если федерация помогает своим клубам ? Так и надо делать.
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ЦСКА - 2005 и Зенит - 2008 - лучшие наши команды в истории
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...он как Чапай, в фильме: - Василий Иваныч, а в мировом масштабе, смогёшь? - Смог бы, Петька, да языкам не обучен:)
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..и конура соответствовала запросам)
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-1
+1
Ответ ПавелПавел
Боялся обосраться
Трезво оценивал свои возможности
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Ответ Трент Резнор
ЦСКА - 2005 и Зенит - 2008 - лучшие наши команды в истории
Зенит 2008 был просто топищем
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Да ладно тебе. Там бы ничего не вышло, а скорее с дикими треском пролетели бы. Элита... Иностранцы не будут бегать по полю, как угорелые от русского крепкого словца. А тот ЦСКА мог значительно больше, чем кубок Уефа. Дальнейшие выступление показали, что за "гений"
+1
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Ответ Nokolay Vasiliev
выиграли кубок уефа из-за того что переносили все подряд игры чемпионата. Сопы через 2 на третий играли, а Зенит с Конями по 2 недели отдыхали перед каждым матчем. Как перестали у нас ради еврокубков игры чемпионата переносить - успехи сразу кончились
Успехи кончились, когда за Кубок УЕФА стали давать путевку в ЛЧ. Теперь только топовые страны побеждают.
+1
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Справедливости ради - а что вас смущает? Почему тренером, который стал победителем Кубка Уефа не может интересоваться иностранный клуб? Он же не сказал, что его в Челси звал Абрамович
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Байка из разряда Титов в Баварии, Акинфеев в МЮ...
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Собачий язык мог стать проблемой
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В Англии псы лают по-другому
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Таити, Таити... нас и здесь неплохо кормят (С)
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