Газзаев об отказе возглавить клуб АПЛ после победы в Кубке УЕФА: «Языковой барьер мог стать проблемой. Лучшее — враг хорошего. Меня все устраивало в ЦСКА»
Валерий Газзаев рассказал, почему в 2005 году отказался возглавить клуб АПЛ.
— А после победы в Кубке УЕФА вас лично звали в европейские клубы?
— Да, такая вероятность существовала. Энди Роксбург отвечал в УЕФА за тренеров. А я тогда вошел в клуб элитных специалистов Европы. И он ко мне обратился: «Давай я тебя устрою в английский клуб. Есть интерес. Готов посодействовать».
— А вы?
— Языка не знал. Это могло стать проблемой. Языковой барьер... В итоге отказался. Как говорится, лучшее — враг хорошего. Остался в ЦСКА. Меня все здесь устраивало, удалось создать сильную команду.
Сначала мы выиграли Кубок УЕФА, потом — «Зенит». И эти футболисты составили костяк сборной России, которая в 2008-м завоевала бронзу Евро, – сказал экс-тренер ЦСКА.
« В 2017 году Газзаев рассказал «Газете.Ru»: «У меня действительно была возможность уехать в 1993 году. Я тогда получил официальное предложение из итальянской Серии А, этот чемпионат считался сильнейшим в мире. Я только-только начал свою тренерскую деятельность, и на меня вышла «Фоджа».
Подписали официальный договор о намерениях, у меня сохранился экземпляр. Беседовал с президентом клуба в «Балчуге», он мне привез четыре кассеты, я смотрел. Это было в марте. А уже в июне я должен был принимать команду, принялся изучать итальянский язык. Но, к сожалению, затем президент покинул «Фоджу».
Двумя годами позже Газзаев добавил несколько подробностей в интервью «Спорт-Экспрессу»:
Президентом «Фоджи» был мукомольный король Италии Паскуале Казилло.
Он поставил условие – общаться с игроками по-итальянски.
Газзаев учил язык по четыре часа в день, ездил в Италию для практики.
За месяц до предполагаемого назначения Газзаева президент был арестован, так что перехода не случилось.»
Что Тарасов что Тихонов имели очень сложный характер. У Романцева характер тоже был не сахар.
Ну и что в этом плохого если федерация помогает своим клубам ? Так и надо делать.