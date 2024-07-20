ЦСКА в 1-й игре при Николиче потерял очки – 0:0 с «Ростовом»
ЦСКА начал сезон с потери очков.
Первая официальная игра команды под руководством Марко Николича завершилась нулевой ничьей. Армейцы не сумели обыграть «Ростов» в 1-м туре Мир РПЛ.
Николич возглавил ЦСКА в начале июня, сменив Владимира Федотова.
27 июля московский клуб встретится с «Пари НН» в рамках чемпионата России.
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Спасибо им, что традиционно не сдали полностью матч, как это не раз бывало в том сезоне.