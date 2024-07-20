ЦСКА в 1-й игре при Николиче потерял очки – 0:0 с «Ростовом»

ЦСКА начал сезон с потери очков.

Первая официальная игра команды под руководством завершилась нулевой ничьей. Армейцы не сумели обыграть « » в 1-м туре Мир РПЛ.

Николич возглавил в начале июня, сменив Владимира Федотова.

27 июля московский клуб встретится с «Пари НН» в рамках чемпионата России.

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