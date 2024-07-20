ЦСКА в 1-й игре при Николиче потерял очки – 0:0 с «Ростовом»

Теги ЦСКА Ростов премьер-лига Россия Марко Николич Футбол

ЦСКА начал сезон с потери очков.

Первая официальная игра команды под руководством Марко Николича завершилась нулевой ничьей. Армейцы не сумели обыграть «Ростов» в 1-м туре Мир РПЛ.

Николич возглавил ЦСКА в начале июня, сменив Владимира Федотова.

27 июля московский клуб встретится с «Пари НН» в рамках чемпионата России.

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду

Материалы по теме

85 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Это не ЦСКА потерял,а Ростов , хватит уже сказки всем расказывать Тирольского леса
+57
-4
+53
Николич - топ-тренер. Берет пример с великих - Саутгейта и Дешама. Вы просто ничего не понимаете в футболе в отличии от Марко.
+39
-2
+37
Ответ QWertY
Какой уникум решил, что физрук Николич лучше Федотова?)
Какой уникум делает выводы по одной официальной игре?
+28
-3
+25
Какой уникум решил, что физрук Николич лучше Федотова?)
+27
-9
+18
Ответ giovanni@footman
После ЧЕ смотреть это невозможно
Ну да, там-то был сверхатакующий футбол
+17
0
+17
Ну и игра говна, столько усилий пришлось приложить, чтобы досмотреть. Если с нулевой минуты ЦСКА выходит играть на ничью, то о какой конкуренции за чемпионство можно говорить. 1 удар в створ!!! Интересно в чем был план на игру? Просто не пропустить? и забрасывать вперед на авось. Жду, надеюсь на какую-то комбинационную игру впереди, а не перепасовку защитников и заброс вперед. Игра 0/10
+13
0
+13
Ответ akula_ka-50
Выводы по одной игре конечно делать преждевременно, но на мысли некоторые всё-таки наталкивает. При виде стартового состава сразу возникли вопросы, во что собирается играть ЦСКА с тремя нападающими страйкерами по сути.. Из которых в подыгрше и в розыгрыше мяча может играть только Чалов (при этом он центральный )... Просто тупо минус два игрока при розыгрыше мяча.. Как выводы, первые 20-25 минут матча владение мячом 70/30 в пользу Ростова.. За весь первый тайм один удар со стандарта.. Я понимаю, что Николич не успел еще с командой поработать, Файзуллаев уехал который наверное был бы в старте вместо Мусаева.. Но блин.. В верхней тройке сразу могли выходить Жамалетдинов и Обляков.. И нет гарантии, что было бы лучше.. Но это хотя бы выглядело бы логично.. А потом , во втором тайме, если требует ситуация, выводи трёх напов.. Ок.. Очень странный выбор стартового состава и плана на игру(интересно в чем он состоял- убегать в быстрее атаки с Мусаевым на фланге ?)
судя по тому как Жама вышел, он вообще пассажир пока. Глебов вышел и дал хотя бы скорость, а этот мячи терял и язык на плечо тут же повесил
+13
0
+13
Выводы по одной игре конечно делать преждевременно, но на мысли некоторые всё-таки наталкивает. При виде стартового состава сразу возникли вопросы, во что собирается играть ЦСКА с тремя нападающими страйкерами по сути.. Из которых в подыгрше и в розыгрыше мяча может играть только Чалов (при этом он центральный )... Просто тупо минус два игрока при розыгрыше мяча.. Как выводы, первые 20-25 минут матча владение мячом 70/30 в пользу Ростова.. За весь первый тайм один удар со стандарта.. Я понимаю, что Николич не успел еще с командой поработать, Файзуллаев уехал который наверное был бы в старте вместо Мусаева.. Но блин.. В верхней тройке сразу могли выходить Жамалетдинов и Обляков.. И нет гарантии, что было бы лучше.. Но это хотя бы выглядело бы логично.. А потом , во втором тайме, если требует ситуация, выводи трёх напов.. Ок.. Очень странный выбор стартового состава и плана на игру(интересно в чем он состоял- убегать в быстрее атаки с Мусаевым на фланге ?)
+12
0
+12
Готовьтесь: 1 победа 28 ничьих 1 поражение. Разница мячей 3:3.
+12
0
+12
Может, на русском языке писать будете? Как можно потерять то, чего у тебя не было?
+10
0
+10
Пригласить Николича вместо Федотова, это конечно умнее не придумать. Сезон заранее можно пропускать, 3 удара за всю игру.
+16
-6
+10
А может Валера потерял, а Спортс?
+8
0
+8
Правильнее будет - Ростов потерял очки. ЦСКА играл в гостях, ничем не блеснул.
+9
-1
+8
Ответ Алексей Иванов
Карпин сегодня недалеко ушёл от них
Ребята Валерона весь матч инциативой владели и били по воротам. В отличии от армейцев.
+13
-6
+7
Именно вот так и играл Локо при Николиче.Поэтому его уход большинство восприняли нормально,качественных игр можно было по пальцам одной руки пересчитать.
+7
0
+7
Ждешь начала чемпионата, а потом смотришь вот на ЭТО, и думаешь лучше бы не начинался. Как говорится, шо это, шо то. Ну или игра была равна.. Очередные стандартные фразы после матча: начало чемпионата, обе хорошие команды, жара помешала, судья чудило…
+5
0
+5
Саутгейту матч бы понравился.
+5
0
+5
Игра ЦСКА - дно, мысли вообще никакой. Наверное 90% передач было между центральными защитниками
+4
-1
+3
Ответ rarog
Первые три игры внушили оптимизм по поводу зрелищности, но тут за дело взялся ЦСКА и Валера)
Ростов хоть что-то пытался(хоть и безуспешно). ЦСКА просто весь матч сушил игру на 0:0, создав всего 1 полумомент за 90 минут
+3
0
+3
Я вечером совершил ошибку, думал либо поспать, либо футбол посмотреть, и выбрал второе... Давно я не видел такого унылого зрелища, начиная от качества трансляция, заканчивая тем, что происходило, а точне не происходило на поле. Замена на 50-60 минутах, нападающих Койяты и Мусаева, на защитника и полузащитника, когда был 0-0, это была уже конечная
+3
0
+3
В игре ЦСКА порадовала только игровая форма сочных красно-синих цветов
+3
0
+3
Ответ Дмитрий Раткович
Именно вот так и играл Локо при Николиче.Поэтому его уход большинство восприняли нормально,качественных игр можно было по пальцам одной руки пересчитать.
Но сектантов его полно среди болельщиков Локо, особенно в пабликах в вк. Напрочь забывающих, что каждое межсезонье он проваливал
+3
0
+3
ЦСКА не потерял очки, а заработал очко, посмотрите на статистику..
+5
-2
+3
Скорее, не потерял, а приобрел. При невнятнейшей игре в атаке.
Спасибо им, что традиционно не сдали полностью матч, как это не раз бывало в том сезоне.
+4
-1
+3
щас бы выводы делать по одному матчу, в нереальных условиях, при полном недокомплекте в атаке:Давила минус, Фаза минус, Койта только только начал.
+2
0
+2
Это Ростов потерял.
+2
0
+2
Матч со стороны ЦСКА ужасный
+3
-1
+2
Первые три игры внушили оптимизм по поводу зрелищности, но тут за дело взялся ЦСКА и Валера)
+3
-1
+2
Николаич душный футбол привил ЦСКА.
+2
0
+2
Мне тут сказать нечего. Я давно смотрю и анализирую футбол. Я прекрасно понимал, что давал Федотов, во что играли при нём. Вместо того, чтобы точечно усилится, скинули одних пассажиров, набрали доугих, поставили сомнительного тренера, который и до того не впечатлял. Мне даже не хочется в 100509 миллиардный раз описывать, что провал этого подхода был на только очевиден, что мог бы призвать юетмена. Ну, который из Готема. Серьёзно, я давно перестал понимать логику и ход мыслей и менеджмента и тех идиотов, которые топят против крутых тренеров, вроде Федотова или Слуцкого и поддерживают убожеств, вроде Ганчаренок или Николичей. Кажется я в точке, конда мне просто не хочется смотреть матчи
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий