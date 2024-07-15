У Месси 1+1 в 5 матчах на Кубке Америки

Теги Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки Футбол

Лионель Месси набрал 2 (1+1) очка по системе «гол+пас» на Кубке Америки-2024.

Всего на турнире форвард сборной Аргентины провел 5 матчей. 

Месси сделал голевую передачу в игре группового этапа с Канадой (2:0) и забил мяч канадцам в полуфинальной встрече (2:0).

В финальном матче против Колумбии (0:0 после основного времени) Месси был заменен на 66-й минуте из-за травмы.

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39 комментариев
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Это статистика Рональду за два последних турнира, ещё вопросы будут? 🤔
+94
-43
+51
Ответ Капибарбер
Это статистика Рональду за два последних турнира, ещё вопросы будут? 🤔
Конечно будут, ведь Роналду за эти турниры пробил 2 левейших пенальти:))
+64
-35
+29
С очередным титулом чемпион 🎉
+21
-3
+18
Ответ Bazilic
В финале откровенно сломал пз Колумбии, жаль, что так вышло
Нет, внимательно посмотрите, он сам подвернул правую ногу в первом тайме.
+19
-2
+17
В финале откровенно сломал пз Колумбии, жаль, что так вышло
+24
-15
+9
Ответ Begench Berdimuradov
Комментарий скрыт
Удаляй, не зашло
+19
-10
+9
Ответ Капибарбер
Это статистика Рональду за два последних турнира, ещё вопросы будут? 🤔
😁
+12
-3
+9
Ответ azikevich
😁
🤣🤣🤣🤣🤣🤣на одном ЧМ только сколько таких пенальти Аргентина пробила,каждый матч с пенки начинался🤣🤣🤣🤣
+11
-7
+4
Ответ Твори Добро
Очень омерзительная аргентина играют грязно, меси как обычно растворился важных матчах пешеход
Сломали Месси, но грязно играет Аргентина
Так и запишем
+8
-4
+4
Ждёт опять левый MVP, попадание в сборную турнира и конечно же зм, который пешему балласту дают уже не стесняясь и не обращая внимания ни на какие результаты
+8
-6
+2
Ответ Begench Berdimuradov
Комментарий скрыт
Думаю ему 8 зм вполне хватило. А ты наслаждайся)
+2
0
+2
Ну зато Шакиру бесплатно посмотрел)
+1
0
+1
Ответ Bazilic
Нормальный турнир от Лео, именно что нормальный, а не как обычно
А как обычно? Тащил на себе, но не затащил?
+1
0
+1
Ответ Твори Добро
Очень омерзительная аргентина играют грязно, меси как обычно растворился важных матчах пешеход
Хейтерок,у него распухла стопа,ролик уже облетел весь мир,
То что твой идол растворяется в важных матчах это правда
+1
0
+1
Месси ты крут !
+2
-1
+1
ждем девятый ЗМ для Месси!! или какой там по счету уже
+10
-10
0
Голы и передачи не главное для получения ЗМ. Главное - это игра и влияние на неё. Месси в этом до сих пор лучший, значит в этом году он снова должен получить ЗМ!
+2
-2
0
ну это ЗМ, ну подарите еще один))
+7
-7
0
Ну это однозначно заявка на ЗМ.
+10
-10
0
Золотой Мяч этому гению
+4
-4
0
Комментарий удален пользователем
Это ЗМ!
+24
-24
0
Ответ Бегемотик
Это ЗМ!
Комментарий удален пользователем
Ответ Капибарбер
Ну это спам
Кто бы говорил, #####, про спам...
+1
-1
0
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