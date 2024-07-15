У Месси 1+1 в 5 матчах на Кубке Америки

набрал 2 (1+1) очка по системе «гол+пас» на Кубке Америки-2024.

Всего на турнире форвард сборной провел 5 матчей.

Месси сделал голевую передачу в игре группового этапа с Канадой (2:0) и забил мяч канадцам в полуфинальной встрече (2:0).

В финальном матче против Колумбии (0:0 после основного времени) Месси был заменен на 66-й минуте из-за травмы.

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