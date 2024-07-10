Тен Хаг об «МЮ»: «Я здесь, чтобы побеждать. Мы выиграли два трофея после 6-летней паузы и движемся в верном направлении»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Джим Рэтклифф Футбол

Эрик тен Хаг оценил изменения в «МЮ» с приходом Джима Рэтклиффа.

«Я здесь уже два года. Как я уже говорил, я приехал сюда, чтобы побеждать и завоевывать трофеи. Мы выиграли два трофея после шестилетней паузы, так что мы движемся в правильном направлении.

Теперь приход новых владельцев может помочь нам. Они очень поддерживают нас. За лето мы разработали процесс, и сейчас наши позиции очень сильны.

Мы очень рады, что вокруг основной команды есть сильная структура, которая поможет нам. Они поддерживают нас, и это приносит пользу во многих аспектах – например, в скаутинге и подборе персонала, а также в медицинском и производственном отделах. Это поднимет наши стандарты», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

Материалы по теме

33 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Топовый тренер
Надеюсь на долго в МЮ
+21
-1
+20
Мы все помним Баварию 8:2 Риго
+29
-10
+19
А если бы не оффсайд Гарначо в матче с Арсеналом - выиграли бы АПЛ, ага
+17
-4
+13
Ответ ARAMIS777
Тен,за кубок спасибо. Но все поклонники МЮ ждут от команды долгожданное чемпионство.
Да хрен с ним, с чемпионством, я вот поставленной игры жду
+13
-2
+11
Да ладно уже. Эти "два трофея" были бы хороши для Брайтона. Вы до сих пор не поняли, куда вы пришли, мистер?
+8
-3
+5
Вернулись, чтобы править
+5
0
+5
Ответ Мукунку хороший
Треневый топер)
тоновый триппер
+4
0
+4
Ответ Спартак сила
Топовый тренер Надеюсь на долго в МЮ
Треневый топер)
+4
0
+4
Ответ ARAMIS777
Тен,за кубок спасибо. Но все поклонники МЮ ждут от команды долгожданное чемпионство.
Чемпионство ждёт только сумасшедший. Адекватный человек ждёт прогресса.
+5
-2
+3
Ответ Willy Kambwala
Да хрен с ним, с чемпионством, я вот поставленной игры жду
Согласен на 146%
Можно и без чашек сезон закончить, лишь бы игры смотреть можно было без бумажного пакета
+4
-1
+3
Ответ Пользователь_7
Ну все теперь пока не уволят , будем слушать этот бред. Посмотрим сможет ли на третий год поставить игру или так и будем играть автобусом в надежде что Решфорд или Гарначо сделают разницу
Понимаю почему многие недовольны игрой, но те кто называют игру МЮ автобусом наверное вообще матчи не смотрит.
+2
0
+2
Ответ ymrw7khqpd
Ты куда из клуба собрался?
Никуда)
+1
0
+1
Ответ Willy Kambwala
Да хрен с ним, с чемпионством, я вот поставленной игры жду
И это тоже несомненно.
+1
0
+1
Ответ Рэдклифф, Сыр Жим
Чемпионство ждёт только сумасшедший. Адекватный человек ждёт прогресса.
Я не жду его в ближайшие пару лет,но вот годика через три.
+1
0
+1
Ответ Willy Kambwala
Да хрен с ним, с чемпионством, я вот поставленной игры жду
Ты куда из клуба собрался?
+1
0
+1
Ответ vtsch4svws
Комментарий скрыт
дичайшие отскоки в кубке) ну удачи в ЛЧ Хаагу Юнайтед
+5
-4
+1
Ответ Дима
дичайшие отскоки в кубке) ну удачи в ЛЧ Хаагу Юнайтед
Они не будут в лч тока в лиге европы
+1
0
+1
Ответ Илья Вульвач
Согласен на 146% Можно и без чашек сезон закончить, лишь бы игры смотреть можно было без бумажного пакета
Вот серьёзно, к болелам МЮ вопрос

Если не брать трофеи, игры в авторитета и прочее, да и отсутствие игры налаженной/прогресса в целом.

А просто сам факт матчей(их несколько, это уже стабильность, не случайность), где между полузащитой и защитой дыра в половину поля + несколько игр типа той дворовой против Галатасарая, где вообще 0 организации

Это нормально для топ-клуба и кого-то, кто считает себя достойным тренером? В принципе что-то ждать от такого коуча можно?
0
0
0
До начала АПЛ,можно говорить красиво,а что будет на самом деле,вот тут и посмотрим
0
0
0
Ответ МОНТЁР ТуПи
тоновый триппер
нотовый рэпер
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий