Тен Хаг об «МЮ»: «Я здесь, чтобы побеждать. Мы выиграли два трофея после 6-летней паузы и движемся в верном направлении»
Эрик тен Хаг оценил изменения в «МЮ» с приходом Джима Рэтклиффа.
«Я здесь уже два года. Как я уже говорил, я приехал сюда, чтобы побеждать и завоевывать трофеи. Мы выиграли два трофея после шестилетней паузы, так что мы движемся в правильном направлении.
Теперь приход новых владельцев может помочь нам. Они очень поддерживают нас. За лето мы разработали процесс, и сейчас наши позиции очень сильны.
Мы очень рады, что вокруг основной команды есть сильная структура, которая поможет нам. Они поддерживают нас, и это приносит пользу во многих аспектах – например, в скаутинге и подборе персонала, а также в медицинском и производственном отделах. Это поднимет наши стандарты», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
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Надеюсь на долго в МЮ
Можно и без чашек сезон закончить, лишь бы игры смотреть можно было без бумажного пакета
Если не брать трофеи, игры в авторитета и прочее, да и отсутствие игры налаженной/прогресса в целом.
А просто сам факт матчей(их несколько, это уже стабильность, не случайность), где между полузащитой и защитой дыра в половину поля + несколько игр типа той дворовой против Галатасарая, где вообще 0 организации
Это нормально для топ-клуба и кого-то, кто считает себя достойным тренером? В принципе что-то ждать от такого коуча можно?