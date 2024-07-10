Тен Хаг об «МЮ»: «Я здесь, чтобы побеждать. Мы выиграли два трофея после 6-летней паузы и движемся в верном направлении»

Эрик тен Хаг оценил изменения в «МЮ» с приходом Джима Рэтклиффа.

«Я здесь уже два года. Как я уже говорил, я приехал сюда, чтобы побеждать и завоевывать трофеи. Мы выиграли два трофея после шестилетней паузы, так что мы движемся в правильном направлении.

Теперь приход новых владельцев может помочь нам. Они очень поддерживают нас. За лето мы разработали процесс, и сейчас наши позиции очень сильны.

Мы очень рады, что вокруг основной команды есть сильная структура, которая поможет нам. Они поддерживают нас, и это приносит пользу во многих аспектах – например, в скаутинге и подборе персонала, а также в медицинском и производственном отделах. Это поднимет наши стандарты», – сказал главный тренер « ».

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола