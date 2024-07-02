Мостовой о критике топ-сборных: «Думаю: «Ни хрена себе». Вот как так? Что они могут сделать, когда 11 человек стоят сзади и отбивают мячи по трибунам. Нормально это?»

Александр Мостовой удивлен критикой в адрес ведущих сборных на Евро-2024.

«Обратите внимание, что хвалят только те команды, которые большую часть времени отбиваются и потом проигрывают. Говорят, они играют с поднятой головой и прочее.

Но почему-то победителей все ругают. Я думаю: «Ни хрена себе». Вот как так? Что они могут сделать, когда 11 человек стоят сзади и отбивают эти мячи по трибунам. Нормально это?» – сказал бывший хавбек сборной России, «Спартака» и «Сельты» .

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