Мостовой о критике топ-сборных: «Думаю: «Ни хрена себе». Вот как так? Что они могут сделать, когда 11 человек стоят сзади и отбивают мячи по трибунам. Нормально это?»

Теги Сборная Португалии по футболу Сборная Англии по футболу премьер-лига Россия Сборная Франции по футболу Александр Мостовой Евро-2024 Спорт-Экспресс контент Футбол

Александр Мостовой удивлен критикой в адрес ведущих сборных на Евро-2024.

«Обратите внимание, что хвалят только те команды, которые большую часть времени отбиваются и потом проигрывают. Говорят, они играют с поднятой головой и прочее.

Но почему-то победителей все ругают. Я думаю: «Ни хрена себе». Вот как так? Что они могут сделать, когда 11 человек стоят сзади и отбивают эти мячи по трибунам. Нормально это?» – сказал бывший хавбек сборной России, «Спартака» и «Сельты» Мостовой.

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59 комментариев
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Так и запишем: «тренер Мостовой не умеет вскрывать глубокую оборону». Не зачет, Александр…
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Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Справедливости ради - а кто умеет? Средняя команда против топ-клуба может закрыться и весь матч отбиваться. И высока вероятность, что отстоит хотя бы ничью.
Топ-клубы на то и топы что умеют, иначе они бы из года в год чемпионства и кубки не выигрывали.
+34
0
+34
Абаскаля не упомянул, и Тедеско. Это был не Мостовой.
+26
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+25
Ответ Budabuda
Ну Испания показала всем как надо уничтожать автобусы.
Автобус от Грузии это не автобус
+31
-7
+24
Ответ Доктор Верховцев
Ты что сказать-то хотел?
Что лучше бы чеканили мяч, а не отбивали
+15
-2
+13
Ответ FunyaFun
Так и запишем: «тренер Мостовой не умеет вскрывать глубокую оборону». Не зачет, Александр…
Справедливости ради - а кто умеет? Средняя команда против топ-клуба может закрыться и весь матч отбиваться. И высока вероятность, что отстоит хотя бы ничью.
+13
-3
+10
Ну Испания показала всем как надо уничтожать автобусы.
+17
-8
+9
В смысле!? Ты 50 лет играл на высочайшем уровне. Ты нам и расскажи. Ты же видел всё в футболе.
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+8
Ответ Валерий Верн
Автобус от Грузии это не автобус
А чем не автобус? У них очень хорошо наигранные контратаки с приличными исполнителями, но с Испанией они вышли обороняться всей командой.
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А кто Мостового все спрашивает?
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Уже вижу, как Мостовой, став тренером допустим, сборной Франции (нет), на тактических разборах будущего соперника задвинет эту речь))...
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Если честно на Евро пока интересных матчей очень мало.
На том же ЧМ накал в разы больше
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Ответ Валерий Верн
Автобус от Грузии это не автобус
Потому что там вино, хачапури... :)
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Ответ Zver
я задаюсь тем же вопросом. Такое ощущение, что ЧЕ это соревнование где соревнуются кто будет больше мешать другому играть в футбол, при этом не играя в футбол самим. И за что хвалить Словению и прочие сборные игравшие в антифутбол. Точнее мешавшие играть в футбол другим, сидя и отбиваясь 120 минут.
Надо урезать количество участников и все.
Иначе так и будем лицезреть вот это вот все...
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Ответ Budabuda
Ну Испания показала всем как надо уничтожать автобусы.
Вообще не автобус
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Ответ jwbmwbqvih
В смысле!? Ты 50 лет играл на высочайшем уровне. Ты нам и расскажи. Ты же видел всё в футболе.
Тогда автобусы не ставили. Поэтому вылеты топ сборных были сенсациями. Как, допустим, Франции от Сенегала.
А команды-сенсации проходили дальше не через игру в «лишь бы не пропустить» - Нигерия, Болгария, Швеция, Румыния, Дания, Чехия.
+3
-1
+2
Ты что сказать-то хотел?
+5
-3
+2
Я с нетерпением жду что кто то даст Мостовому место главного тренера. Его пресс конференции будут выбиты в истории! «Ни хрена себе! Как тут выигрывать если нам мешают 11 человек?!» - что то подобное обязательно будет.
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После расширения участников стало много посредственных команд, шанс которых в автобусе, качество игр заметно упало...
+6
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+2
Ну те же болгары( они же румыны) побежали в атаку сразу. Обвинять их в автобусе нелепо .Хотели взять нахрапом ,но класс взял свое
+3
-1
+2
я задаюсь тем же вопросом. Такое ощущение, что ЧЕ это соревнование где соревнуются кто будет больше мешать другому играть в футбол, при этом не играя в футбол самим. И за что хвалить Словению и прочие сборные игравшие в антифутбол. Точнее мешавшие играть в футбол другим, сидя и отбиваясь 120 минут.
+1
0
+1
Помню на Матч-ТВ он называл Роналду "великим бомбандиром", его поправляли, но он продолжал называть его "бомбандиром" :)
Александр Мостовой оказался слишком крут для Матч-ТВ...
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мансити это не мешает забивать по 3
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Ответ cZeiss
Если честно на Евро пока интересных матчей очень мало. На том же ЧМ накал в разы больше
Половина игроков мёртвые после сезона в чемпионате
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Ответ Ilya_Panchenko
Он же в студиях постоянно сидит, оттуда и берут его слова
Понял. Не смотрю просто их
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Ответ zotov_l88
А кто Мостового все спрашивает?
Он же в студиях постоянно сидит, оттуда и берут его слова
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что они могут сделать. да снести нахрен этот автобус.
но этого не будет, из топ-сборных никто не надрывается,
игроки устали за сезон и совершенно не хотят лишние +10 дней на че.
по ощущениию,
маленькие сборные за такой большой формат.
большие сборные не хотят такой длинный че,
очень долго втягиваются и контролируют усилия.
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Ответ FunyaFun
Так и запишем: «тренер Мостовой не умеет вскрывать глубокую оборону». Не зачет, Александр…
А эта глубокая оборона умеет чеканить?
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Понимание футбола на уровне среднестатистического болельщика в пивнухе
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Ну вот Испания показала, что надо делать. Бить издали, грузить в штрафную, не стоять на месте и разыгрывать до бесконечности, а оказывать давление.
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