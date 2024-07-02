Мостовой о критике топ-сборных: «Думаю: «Ни хрена себе». Вот как так? Что они могут сделать, когда 11 человек стоят сзади и отбивают мячи по трибунам. Нормально это?»
Александр Мостовой удивлен критикой в адрес ведущих сборных на Евро-2024.
«Обратите внимание, что хвалят только те команды, которые большую часть времени отбиваются и потом проигрывают. Говорят, они играют с поднятой головой и прочее.
Но почему-то победителей все ругают. Я думаю: «Ни хрена себе». Вот как так? Что они могут сделать, когда 11 человек стоят сзади и отбивают эти мячи по трибунам. Нормально это?» – сказал бывший хавбек сборной России, «Спартака» и «Сельты» Мостовой.
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На том же ЧМ накал в разы больше
Иначе так и будем лицезреть вот это вот все...
А команды-сенсации проходили дальше не через игру в «лишь бы не пропустить» - Нигерия, Болгария, Швеция, Румыния, Дания, Чехия.
Александр Мостовой оказался слишком крут для Матч-ТВ...
но этого не будет, из топ-сборных никто не надрывается,
игроки устали за сезон и совершенно не хотят лишние +10 дней на че.
по ощущениию,
маленькие сборные за такой большой формат.
большие сборные не хотят такой длинный че,
очень долго втягиваются и контролируют усилия.