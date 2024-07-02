Виллиан Жозе: «Помню голы «Зениту» за «Бетис» и «Сосьедад». Готов ли повторить в матчах за «Спартак»? Конечно!»

Виллиан Жозе вспомнил свои голы в ворота «Зенита» в составе клубов Ла Лиги.

Накануне бразильский форвард перешел из « » в «Спартак».

— В российской лиге многие играют против « » от обороны. Готов к этому?

— Я не очень следил за российским чемпионатом, но играл против « » несколько лет назад. И эта команда активно атаковала, там было много бразильских игроков на важных позициях.

Думаю, в российском чемпионате большая конкуренция, много хороших игроков и сильных команд, которые готовы биться за титул чемпиона. В ближайшем сезоне я тоже надеюсь войти в историю, играя за «Спартак».

— Ты забивал «Зениту» и за «Сосьедад», и за «Бетис». Как это было?

— Помню эти важные голы. За «Бетис» я забил мяч, который помог победить. А вот когда отличился за « », мы в итоге уступили. Так что этот гол принес не так много радости.

— Готов повторить в матчах за «Спартак»?

— Конечно! – сказал .

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