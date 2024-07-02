Виллиан Жозе: «Помню голы «Зениту» за «Бетис» и «Сосьедад». Готов ли повторить в матчах за «Спартак»? Конечно!»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Бетис Реал Сосьедад Ла Лига Виллиан Жозе Футбол

Виллиан Жозе вспомнил свои голы в ворота «Зенита» в составе клубов Ла Лиги.

Накануне бразильский форвард перешел из «Бетиса» в «Спартак».

— В российской лиге многие играют против «Спартака» от обороны. Готов к этому?

— Я не очень следил за российским чемпионатом, но играл против «Зенита» несколько лет назад. И эта команда активно атаковала, там было много бразильских игроков на важных позициях. 

Думаю, в российском чемпионате большая конкуренция, много хороших игроков и сильных команд, которые готовы биться за титул чемпиона. В ближайшем сезоне я тоже надеюсь войти в историю, играя за «Спартак». 

— Ты забивал «Зениту» и за «Сосьедад», и за «Бетис». Как это было? 

— Помню эти важные голы. За «Бетис» я забил мяч, который помог победить. А вот когда отличился за «Сосьедад», мы в итоге уступили. Так что этот гол принес не так много радости. 

— Готов повторить в матчах за «Спартак»? 

— Конечно! – сказал Виллиан Жозе.

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111 комментариев
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Активно атаковала?))
По версии московских любителей зенита, он только обороняется против всех в европах, ну и проигрывает соответственно)
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нужно учитывать, что Бетис и Сосьедад - не шапито, и по 7 они куда реже в свои ворота получали, нежели московский Спартак)
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Ответ Росицки
Комментарий скрыт
Спб - столичный город, один из красивейших в мире. Завистливые московцы называют его провинцией ( в понимании московцев)
Заурядная столица - большая деревня ( с огромным кол-вом настоящих провинциалов), которая пытается прикидываться городом, не всегда удачно.
Называйте нас как угодно - мы хуже не станем.
Называйте себя как угодно - вы лучше не станете!
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Если качественный игрок, который усилит клуб и лигу, то дай бог. Чем больше хороших футболистов, тем интересней смотреть чемпионат.
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Заболотный тоже забивал Зениту, может возьмёте и его?)
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Ответ Данко Лазович
Активно атаковала?)) По версии московских любителей зенита, он только обороняется против всех в европах, ну и проигрывает соответственно)
На выезде Зенит так вообще доминировал что ему не свойственно , ну может Бетис решил в эконом режиме сыграть после 3-2 в Питере , а так была одна из самых качественных игр в еврокубках при Семаке
+13
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+7
Из серии "Приятно вспомнить". Сравнил Бетис и Сосьедад с середняком РПЛ.
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Ответ analogia
Воистину, атакующая команда, за 6 матчей - одно очко 🥁 Зенит - Брюгге = 1:2 🥲 Боруссия Д - Зенит = 2:0 🥲 Зенит - Лацио = 1:1 🥳 Лацио - Зенит = 3:1 🥲 Брюгге - Зенит = 3:0 🥲 Зенит - Боруссия Д = 1:2 🥲
Почему я не удивлен, что за все 15 лет регулярных выступлений Зенита в еврокубках, вы вспоминаете исключительно ковидный сезон, когда Зенит был разобран и без какой либо предсезонки.
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Интересно получится ли у него в РПЛ , но для нашего чемпионата он топ точно.
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Ответ Любитель шоколада
Кубок у Зенита один. Суперкубок это не трофей. Это выставочный матч.
Не болею за Зенит, но если они играли за суперкубок, то они что то выиграли... и получается не 0, а уже 2 трофея
+6
-2
+4
Ответ Юрий Кечко
На выезде Зенит так вообще доминировал что ему не свойственно , ну может Бетис решил в эконом режиме сыграть после 3-2 в Питере , а так была одна из самых качественных игр в еврокубках при Семаке
Тихо ты. Это в корне не бьется с тем во что верят в белокаменной😂
+14
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+4
Ответ Спартак сила
Комментарий скрыт
Питер смеётся над какими-то навязанными «воспоминаниями» пенсионера и «готовностью повторить».
Когда же вы поймёте, что все ваши потуги казаться сильным клубом выглядят комично и нелепо? Над вашим братом все потешаются, а вы считаете, что вам завидуют и вас боятся. Нечему там завидовать и бояться некого, срамота одна.
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+2
Ответ Юрий Кечко
Так я сам с Москвы )))
Двойной агент😁
+4
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Ответ Любитель шоколада
« Спб - столичный город, один из красивейших в мире» Только отойдешь от центра чуть чуть и начинаются трущобы. Как на Лиговском.
Человек пчела ищет мёд, человек муха ищет......Ищущий да обрящет. Не обольщайтесь! Петербург хуже не станет.
Ну хоть насчёт Москвы возражений нет.
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Ответ Всеволод Бобров
62/38 владение в пользу Челси, ладно это норм, мне казалось было хуже. Один хрен позор, с такими вложениями на последних местах стабильно всегда быть. Даже в 1/8 ни разу не выйти, в том числе и в Ле
>с такими вложениями на последних местах стабильно всегда быть. Даже в 1/8 ни разу не выйти, в том числе и в Ле
Я так понимаю, вы футболом начали интересоваться где то в феврале 2022го?
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Ответ Спартак сила
Огнетушитель для этого парня срочно
Для какого? Для Бондарчука?
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Ответ Любитель шоколада
« вы считаете, что вам завидуют и вас боятся» Это вы так считаете. А потом приезжаете в Европу и получаете от всяких Брюгге трешку. У Зенита нет ни одной победы над сильными клубами в Европе. ЦСКА Реал и МанСити обыгрывал. А Зениту нечем похвастаться.
Точно. Нечем. Всего-то парой кубков.
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Ответ Любитель шоколада
Кубок у Зенита один. Суперкубок это не трофей. Это выставочный матч.
У Спартака сколько еврокубков, напомни)
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Ответ Любитель шоколада
« вы считаете, что вам завидуют и вас боятся» Это вы так считаете. А потом приезжаете в Европу и получаете от всяких Брюгге трешку. У Зенита нет ни одной победы над сильными клубами в Европе. ЦСКА Реал и МанСити обыгрывал. А Зениту нечем похвастаться.
Ну да, ну да, и Баварию с МЮ Зенит тоже никогда не обыгрывал. Всемирная история, московская версия.
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Ответ Росицки
даю лайфхак на изи мани: заряжай все мульты что имееш ьна 8-микратное чемпионство Зенита. Вам же надо не только сравняться, но и перегнать. Вангую тебе: пока А.Б. не удовлетворит свои непомерные амбиции - быть вам бумажными чемпионами ;-)
Спасибо, обязательно воспользуюсь советом столь уважаемого человека. Нет.
Какой бы не был, чемпион есть чемпион.
Здоровья😜
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Про трущобы на Лиговском питерцы уже и не спорят. Началась стадия «признание».

А то сколько пафоса было «мы живем в красивейшем городе». А по факту отойдешь от центра на пару шагов и начинается кошмар.
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Ответ Виталик Украинский
Ливерпуль (который Спартаку семёрку закатывал), Бавария, МЮ - не позорься...
МЮ был в выставочном кубке. Это не считается. Бавария была в КУЕФА.

Я попросил привести примеры из ЛЧ. Нет ничего кроме трешек от Брюгге ?
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Ответ Любитель шоколада
Про трущобы на Лиговском питерцы уже и не спорят. Началась стадия «признание». А то сколько пафоса было «мы живем в красивейшем городе». А по факту отойдешь от центра на пару шагов и начинается кошмар.
Болельщики Зенита достаточно умны, чтобы не тратить свое время на сопоры с шоколадным величеством. А то потом руки на 3 раза придется перемывать.
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Ответ Всеволод Бобров
Особенно с Боруссией или Челси в гостях, ахаха
С Челси в гостях как раз таки очень прилично играли , пропустили в конце и тут же сравнить могли

По сути у Зенита одна супер провальная ковидная еврокомпания, остальные по игре были нормальными , хуже конечно чем при иностранных тренерах , но лучше чем в сравнении с другими российскими клубами
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его просто закопают из-за этих слов,и в медиа и на поле, он же не даст шанса
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Гол Зениту от Жозе за Бетис займёт свое место в музее Спартака - в виду отсутствия других трофеев.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Из серии "Приятно вспомнить". Сравнил Бетис и Сосьедад с середняком РПЛ.
Теперь в Спартаке будет хоть один игрок, который хоть раз в жизни побеждал Зенит. Вот теперь то у Спартака попрет!
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Ответ Данко Лазович
Тихо ты. Это в корне не бьется с тем во что верят в белокаменной😂
а что Зенит играл в группе ЛЧ всегда в атаку ? От себя? Конечно комментарии троллей смешны, но и не надо делать вид, что Семак это про атаку. Я не говорю, что остальные команды у нас лучше играют в ЕК, но и делать вид, что Зенит оскорблен не стоит. Можно вспомнить матч с Копенгагеном на выезде. Где после 0-1 в пользу Зенита выходит 3 опорник для удержания.
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Ответ Спартак сила
Комментарий скрыт
Горит столица же, синоптики никак ее поймут причину.
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Ответ schwein
А есть какое то правило, о шоколадное величество, что если один матч, то это не турнир, а трофей не трофей?
Вы можете считать «трофеем» все что угодно.

Включая предсезонные турниры.
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