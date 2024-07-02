Виллиан Жозе: «Помню голы «Зениту» за «Бетис» и «Сосьедад». Готов ли повторить в матчах за «Спартак»? Конечно!»
Виллиан Жозе вспомнил свои голы в ворота «Зенита» в составе клубов Ла Лиги.
Накануне бразильский форвард перешел из «Бетиса» в «Спартак».
— В российской лиге многие играют против «Спартака» от обороны. Готов к этому?
— Я не очень следил за российским чемпионатом, но играл против «Зенита» несколько лет назад. И эта команда активно атаковала, там было много бразильских игроков на важных позициях.
Думаю, в российском чемпионате большая конкуренция, много хороших игроков и сильных команд, которые готовы биться за титул чемпиона. В ближайшем сезоне я тоже надеюсь войти в историю, играя за «Спартак».
— Ты забивал «Зениту» и за «Сосьедад», и за «Бетис». Как это было?
— Помню эти важные голы. За «Бетис» я забил мяч, который помог победить. А вот когда отличился за «Сосьедад», мы в итоге уступили. Так что этот гол принес не так много радости.
— Готов повторить в матчах за «Спартак»?
— Конечно! – сказал Виллиан Жозе.
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По версии московских любителей зенита, он только обороняется против всех в европах, ну и проигрывает соответственно)
Заурядная столица - большая деревня ( с огромным кол-вом настоящих провинциалов), которая пытается прикидываться городом, не всегда удачно.
Называйте нас как угодно - мы хуже не станем.
Называйте себя как угодно - вы лучше не станете!
Когда же вы поймёте, что все ваши потуги казаться сильным клубом выглядят комично и нелепо? Над вашим братом все потешаются, а вы считаете, что вам завидуют и вас боятся. Нечему там завидовать и бояться некого, срамота одна.
Ну хоть насчёт Москвы возражений нет.
Я так понимаю, вы футболом начали интересоваться где то в феврале 2022го?
Какой бы не был, чемпион есть чемпион.
Здоровья😜
А то сколько пафоса было «мы живем в красивейшем городе». А по факту отойдешь от центра на пару шагов и начинается кошмар.
Я попросил привести примеры из ЛЧ. Нет ничего кроме трешек от Брюгге ?
По сути у Зенита одна супер провальная ковидная еврокомпания, остальные по игре были нормальными , хуже конечно чем при иностранных тренерах , но лучше чем в сравнении с другими российскими клубами
Включая предсезонные турниры.