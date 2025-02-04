«Рома» арендовала хавбека «Зальцбурга» Гурна-Дуата и защитника «Галатасарая» Нельссона с опциями выкупа
Полузащитник Люка Гурна-Дуат стал игроком «Ромы».
Итальянский клуб арендовал 21-летнего француза у «Ред Булл Зальцбург» с опцией выкупа.
Гурна-Дуат получил 27-й игровой номер в «Роме».
Детальную статистику выступлений полузащитника можно посмотреть здесь.
Кроме того, «Рома» арендовала у «Галатасарая» защитника Виктора Нельссона. В соглашении о переходе 26-летнего датчанина также оговорена опция выкупа.
Нельссон получил 25-й игровой номер в своем новом клубе.
Детальную статистику выступлений защитника можно посмотреть здесь.
Опубликовал: Андрей Лоцман
Источник: официальный сайт «Ромы»
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