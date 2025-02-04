«Рома» арендовала хавбека «Зальцбурга» Гурна-Дуата и защитника «Галатасарая» Нельссона с опциями выкупа

Полузащитник Люка Гурна-Дуат стал игроком «Ромы».

Итальянский клуб арендовал 21-летнего француза у «Ред Булл Зальцбург » с опцией выкупа.

Гурна-Дуат получил 27-й игровой номер в «Роме».

Детальную статистику выступлений полузащитника можно посмотреть здесь .

Кроме того, «Рома » арендовала у «Галатасарая » защитника Виктора Нельссона . В соглашении о переходе 26-летнего датчанина также оговорена опция выкупа.

Нельссон получил 25-й игровой номер в своем новом клубе.

Детальную статистику выступлений защитника можно посмотреть здесь .