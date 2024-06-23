Канселу о 3:0: «Португалия – один из фаворитов Евро, как Англия, Испания, Франция, Нидерланды. Мы одни из сильнейших»

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Жоау Канселу высказался о победе Португалии над Турцией (3:0) на Евро-2024.

«Цель была выйти в 1/8 финала, и мы уверено это сделали. Есть вещи, которые нужно улучшить, но мы на правильном пути.

Мы хотим выиграть третий матч, чтобы оставалась уверенность. У Турции хорошие игроки, они играют более открыто, но также совершают больше ошибок. Мы провели хорошую игру, проявив наши качества.

Турция технически лучшая команда в группе после нас, но чехи более организованы. Я думаю, что мы были заслужено победили. Это было не совсем идеально, нам есть куда расти как команда и совершенствоваться.

С каждой игрой мы хотим расти, усваивая то, что просит от нас тренер Мартинес. Мы одни из фаворитов, как и Англия, Испания, Франция, Нидерланды. Все эти команды очень сильны, и мы тоже. Не знаю, являемся ли мы самыми сильными, но мы одни из самых сильных», – сказал защитник сборной Португалии.

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2 комментария
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Почему то Германию на упомянул, а Англию напрасно....
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Англия и Нидерланды?Я тебя умоляю…
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