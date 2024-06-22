Гави восстановится от травмы «крестов» не ранее середины ноября. Флик считает возвращение хавбека «еще одним трансфером» для «Барсы» (As)

Теги Барселона Ла Лига травмы Ханс-Дитер Флик Гави Футбол

Гави сможет вернуться на поле не раньше ноября.

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании получил травму крестообразной связки колена в матче против команды Грузии в ноябре прошлого года. У 19-летнего футболиста также поврежден мениск. 

По информации As, клуб очень осторожен в вопросе возвращения хавбека на поле. Самые оптимистичные прогнозы говорят о том, что он сможет восстановиться в середине ноября.

Реабилитация игрока проходит в соответствии с запланированными сроками, хотя медицинский штаб уделяет приоритетное внимание минимизации рисков и недопущению осложнений. 

Отмечается, что новый главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик уже знает, что не сможет рассчитывать на Гави в первые три месяца соревнований. Немецкий специалист рассматривает возвращение игрока на поле как «еще один трансфер». 

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36 комментариев
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Лапорта :» сейчас поломаем ещё пару игроков , и потом будем считать что провели трансферную компанию «
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-10
+35
Ответ Shuller18
Комментарий скрыт
Курнул видимо что то серьезное… такую чушь надо было придумать …
+32
-5
+27
Лапорта считает возвращение хавбека небольшим рычагом.
+32
-10
+22
Ответ Dexter Morgan
Гави здоровья. Вообще не надо было нагружать футболиста в таком раннем возрасте.
Такое было уже с Педри в год Евро и Олимпиады в 21,а сейчас могут и Ямаля также загонять
+14
0
+14
Гави здоровья. Вообще не надо было нагружать футболиста в таком раннем возрасте.
+21
-10
+11
Ответ 2ky8bc92wq
Курнул видимо что то серьезное… такую чушь надо было придумать …
Это придурковатый глорик Реала, у которого кипит до сих пор, со времен доминации Барселоны. Психологическая травма в детском возрасте так просто не проходит, вот они и пишет тупо гадости про все, связанное с Барселоной.
+15
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+11
Ответ 2ky8bc92wq
Курнул видимо что то серьезное… такую чушь надо было придумать …
Это Шуллер: у него что не игрок из Ла Масии, то «проплаченный агентом» и играет в сборной только по этой причине )
А то, что тренер решает по тому, что видит на тренировках и в клубных матчах - это все фигня )

Ну такое мнение то и понятно - Кастилья то не поставляет такое количество молодых талантливых игроков в Реал, как Ла Масия в Барселону )
Точнее, вообще не поставляет )

И, самое главное, что он постоянно считает и доказывает что Ферран, который по основной своей позиции «левый вингер», должен играть на позиции «правого вингера», которую закрывает Ламин, являющийся «правым вингером» по профилю )
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Это Лапорта так считает)
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всех ямалей гиу и педри ждет тоже самое из-за сверхнагрузок в малом возрасте.

Пусть скажут спасибо своей больше чем семье))
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Мне вот непонятно, у Барсы уже есть примеры Гави, Педри и Фати. Каждый показал что в таком молодом возрасте организм со стольким количеством матчей не справляется, им реально не страшно делать то же самое с Ямалем?
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Ответ Алексей Копытин
Такое было уже с Педри в год Евро и Олимпиады в 21,а сейчас могут и Ямаля также загонять
Вот в этом и проблема.
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Ответ Shuller18
Да мне пофигу на Кастилью, вот честно) В Реале должны играть лучшие, а не всякие блатные бездари как в одном каталонском. Поэтому Реал за 10 лет берет больше ЛЧ, чем Барселона за всю свою историю. Поэтому приезжает Джуд Беллингем и в первом же Классико буквально втаптывает в грязь ваших фейковых голденбоев. https://www.transfermarkt.co.uk/ferran-torres/leistungsdaten/spieler/398184/plus/0?saison=ges Почти в 2 раза больше Ферран играл именно справа, нежели слева.
Так а какой смысл тогда вообще в существовании Кастильи ?)
Разве молодежная команда не должна давать основной готовых молодых талантливых игроков ?)
Иначе в обратном случае это просто бесполезное вкладывание денег )

Поздравляю, что у Реала больше ЛЧ и есть Джуд с Мбаппе - Перес правда проделал невероятную работу чтобы сейчас у Реала были такие возможности.

Но все равно забавно читать вашу постоянную мантру про «блатных бездарей», когда даже игроки Мадрида, такие как Карвахаль, Модрич, Хоселу признают таланты молодых игроков Барселоны )
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К сожалению травмы участятся , в погоне за баблом совсем с ума посходили .В следующем году почти каждую неделю по три игры будет .Выживут только команды типо Реала , с длиной скамейкой и с двумя тремя игроками ( качественными ) на каждой позиций
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Ответ Madhamish
Это придурковатый глорик Реала, у которого кипит до сих пор, со времен доминации Барселоны. Психологическая травма в детском возрасте так просто не проходит, вот они и пишет тупо гадости про все, связанное с Барселоной.
Да скорее это просто персональный гавифоб (ведь он прицепился именно конкретно к нему).
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Ответ 2ky8bc92wq
Курнул видимо что то серьезное… такую чушь надо было придумать …
под солями он
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Бесплатный рычаг
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Ответ Юрий Кечко
Лапорта :» сейчас поломаем ещё пару игроков , и потом будем считать что провели трансферную компанию «
Лапорта просто знает анекдот про 7 человек и козу
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Ответ Shuller18
За это щедро башляли. Или ты думаешь бесплатно такое дно выходило регулярно на поле во всех матчах? В любой другой команде Гави бы в молодежке играл и там бы тупо бегал и фолил.
кем башляли?
сам Гави платил из своего кармана? сомнительно

Лапорта? так у него денег нет

агент? так ему зачем тратить деньги, это просто нелогично
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Ответ SaH4r.
Оказывается ты адекватный? Я удивлён
Я всегда адекватен. Если моя позиция не совпадает с твоей, то это не значит, что можно об адекватности или неадекватности говорить.
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ГАВИ ВСЕХ ПЕРЕСРЁТ
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Дают слишком большие нагрузки на пацанов и они не вывозят .
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