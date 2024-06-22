Гави восстановится от травмы «крестов» не ранее середины ноября. Флик считает возвращение хавбека «еще одним трансфером» для «Барсы» (As)

Гави сможет вернуться на поле не раньше ноября.

Полузащитник «Барселоны» и сборной получил травму крестообразной связки колена в матче против команды Грузии в ноябре прошлого года. У 19-летнего футболиста также поврежден мениск.

По информации As, клуб очень осторожен в вопросе возвращения хавбека на поле. Самые оптимистичные прогнозы говорят о том, что он сможет восстановиться в середине ноября.

Реабилитация игрока проходит в соответствии с запланированными сроками, хотя медицинский штаб уделяет приоритетное внимание минимизации рисков и недопущению осложнений.

Отмечается, что новый главный тренер каталонцев уже знает, что не сможет рассчитывать на в первые три месяца соревнований. Немецкий специалист рассматривает возвращение игрока на поле как «еще один трансфер».