Гави восстановится от травмы «крестов» не ранее середины ноября. Флик считает возвращение хавбека «еще одним трансфером» для «Барсы» (As)
Гави сможет вернуться на поле не раньше ноября.
Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании получил травму крестообразной связки колена в матче против команды Грузии в ноябре прошлого года. У 19-летнего футболиста также поврежден мениск.
По информации As, клуб очень осторожен в вопросе возвращения хавбека на поле. Самые оптимистичные прогнозы говорят о том, что он сможет восстановиться в середине ноября.
Реабилитация игрока проходит в соответствии с запланированными сроками, хотя медицинский штаб уделяет приоритетное внимание минимизации рисков и недопущению осложнений.
Отмечается, что новый главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик уже знает, что не сможет рассчитывать на Гави в первые три месяца соревнований. Немецкий специалист рассматривает возвращение игрока на поле как «еще один трансфер».
А то, что тренер решает по тому, что видит на тренировках и в клубных матчах - это все фигня )
Ну такое мнение то и понятно - Кастилья то не поставляет такое количество молодых талантливых игроков в Реал, как Ла Масия в Барселону )
Точнее, вообще не поставляет )
И, самое главное, что он постоянно считает и доказывает что Ферран, который по основной своей позиции «левый вингер», должен играть на позиции «правого вингера», которую закрывает Ламин, являющийся «правым вингером» по профилю )
Пусть скажут спасибо своей больше чем семье))
Разве молодежная команда не должна давать основной готовых молодых талантливых игроков ?)
Иначе в обратном случае это просто бесполезное вкладывание денег )
Поздравляю, что у Реала больше ЛЧ и есть Джуд с Мбаппе - Перес правда проделал невероятную работу чтобы сейчас у Реала были такие возможности.
Но все равно забавно читать вашу постоянную мантру про «блатных бездарей», когда даже игроки Мадрида, такие как Карвахаль, Модрич, Хоселу признают таланты молодых игроков Барселоны )
сам Гави платил из своего кармана? сомнительно
Лапорта? так у него денег нет
агент? так ему зачем тратить деньги, это просто нелогично