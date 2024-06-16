Обзор матча Польша-Нидерланды, группы D на Евро 2024, 16.06.2024

Сборная Нидерландов в своем первом матче на Евро-2024 одержала победу над сборной Польши со счетом 2:1. Забитыми мячами отличились Адам Букса (16-я минута), Коди Гакпо (29-я минута) и Ваут Вегорст (82-я минута).

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Игра неожиданно началась на равных: за первые десять минут свои моменты были у обеих команд. Уже на 3-й минуте Коди Гакпо попытался пробить по польским воротам, но Войчех Шченсны был на месте. После этого обе сборной провели по одной безуспешной контратаке, а Йоэй Верман заработал желтую карточку. На 16-й минуте поляки великолепно разыграли угловой: Адам Букса с подачи Петра Зелиньски головой отправил мяч в сетку ворот. 1:0, сборная Польша выходит вперед.

После первого гола игра еще несколько минут продолжалась на равных, хотя поляки и прекратили форсировать атаки. После 20-й минуты инициатива окончательно перешла к голландцам и они смогли перевести игру на польскую сторону поля. Все это закончилось ответным голом на 28-й минуте в исполнении Гакпо. 1:1, все начинается сначала. И хотя первый тайм закончился с ничейным счетом, явное преимущество по игре было на стороне сборной Нидерландов. Они больше владели мячом, и нанесли в четыре раза больше ударов в створ. Тем не менее, Шченсны не раз спасал команду.

Второй тайм начался за явным преимуществом голландцев: первые десять минут они практически не выходили из штрафной зоны поляков, Хави Симонс на 53-й минуте не смог реализовать филигранный пас от Коди Гакпо. Этот момент, судя по всему, на короткое время надломил голландский дух и следующие десять минут игра развивалась на половине поля Нидерландов. Букса и Зелиньски попытались еще раз разыграть угловой, но безуспешно.

Команды не сбавили оборотов: свои контратаки проводили и поляки, и голландцы, однако реализовать выданные противником шансы никому не удавалось. Мемфис Депай запустил свечу у ворот поляков, а за несколько минут до этого свой шанс упустил Никола Залевски. На 82-й минуте Ваут Вегорст, вышедший на замену двумя минутами ранее, отправляет мяч в нижний угол без шансов для Шченсны. 2:1, сборная Нидерландов выходит вперед.

После пропущенного мяча поляки попытались провести еще несколько атак, Якуб Петровски и Никола Залевски были близки к тому, чтобы сравнять счет, но Барт Вербрюгген оба раза спас свою команду. Итоговый счет – 2:1 в пользу Оранжевых, которые зарабатывают заслуженные три очка.

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