Обзор матча Польша-Нидерланды, группы D на Евро 2024, 16.06.2024

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Сборная Нидерландов в своем первом матче на Евро-2024 одержала победу над сборной Польши со счетом 2:1. Забитыми мячами отличились Адам Букса (16-я минута), Коди Гакпо (29-я минута) и Ваут Вегорст (82-я минута).

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Игра неожиданно началась на равных: за первые десять минут свои моменты были у обеих команд. Уже на 3-й минуте Коди Гакпо попытался пробить по польским воротам, но Войчех Шченсны был на месте. После этого обе сборной провели по одной безуспешной контратаке, а Йоэй Верман заработал желтую карточку. На 16-й минуте поляки великолепно разыграли угловой: Адам Букса с подачи Петра Зелиньски головой отправил мяч в сетку ворот. 1:0, сборная Польша выходит вперед.

После первого гола игра еще несколько минут продолжалась на равных, хотя поляки и прекратили форсировать атаки. После 20-й минуты инициатива окончательно перешла к голландцам и они смогли перевести игру на польскую сторону поля. Все это закончилось ответным голом на 28-й минуте в исполнении Гакпо. 1:1, все начинается сначала. И хотя первый тайм закончился с ничейным счетом, явное преимущество по игре было на стороне сборной Нидерландов. Они больше владели мячом, и нанесли в четыре раза больше ударов в створ. Тем не менее, Шченсны не раз спасал команду.

Второй тайм начался за явным преимуществом голландцев: первые десять минут они практически не выходили из штрафной зоны поляков, Хави Симонс на 53-й минуте не смог реализовать филигранный пас от Коди Гакпо. Этот момент, судя по всему, на короткое время надломил голландский дух и следующие десять минут игра развивалась на половине поля Нидерландов. Букса и Зелиньски попытались еще раз разыграть угловой, но безуспешно.

Команды не сбавили оборотов: свои контратаки проводили и поляки, и голландцы, однако реализовать выданные противником шансы никому не удавалось. Мемфис Депай запустил свечу у ворот поляков, а за несколько минут до этого свой шанс упустил Никола Залевски. На 82-й минуте Ваут Вегорст, вышедший на замену двумя минутами ранее, отправляет мяч в нижний угол без шансов для Шченсны. 2:1, сборная Нидерландов выходит вперед.

После пропущенного мяча поляки попытались провести еще несколько атак, Якуб Петровски и Никола Залевски были близки к тому, чтобы сравнять счет, но Барт Вербрюгген оба раза спас свою команду. Итоговый счет – 2:1 в пользу Оранжевых, которые зарабатывают заслуженные три очка.

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Польша – Нидерланды 1:2 (1:1, 0:1)
Дата проведения
16 июня, 16.00, «Фолькспаркштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 16 Букса, 1:1 – 29 Гакпо, 1:2 – 83 Вегорст.
ПольшаШченсны, Саламон (Берешиньски, 86), Беднарек, Кивер, Франковски, Залевски, Зелиньски (Петровски, 78), Романчук (Слиш, 55), Шиманьски (Модер, 46), Урбаньски (Свидерски, 55), Букса.
НидерландыВербрюгген, Думфрис, де Врей, ван Дейк, Аке (ван де Вен, 87), Схаутен, Верман (Вейналдум, 62), Рейндерс, Симонс (Мален, 62), Гакпо (Фримпонг, 81), Депай (Вегорст, 81).
Предупреждение:
Верман (15).

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