«Ювентус» готов включить Кина и еще двух игроков в сделку по Копмейнерсу, чтобы снизить цену. «Аталанта» просит за хавбека 60-70 млн евро

Теги Аталанта Ювентус серия А Италия возможные трансферы Мойзе Кин Тен Копмейнерс Сэм Айлинг Дин Хейсен Футбол

«Ювентус» готов включить в сделку по Тену Копмейнерсу трех игроков.

По информации Tuttosport, туринский клуб не оставляет попыток договориться с «Аталантой» по поводу трансфера нидерландца. «Бьянконери» уже давно определили Копмейнерса как одну из своих главных целей на летнее трансферное окно, считая его идеальной кандидатурой для нового проекта Тиаго Мотты.

26-летний полузащитник уже выразил желание присоединиться к «Ювентусу», дав согласие на контракт с зарплатой около 4 млн евро в год плюс бонусы.

«Ювентус» уже некоторое время ведет переговоры с «Аталантой» и уже предложил Дина Хейсена и Сэма Айлинга в попытке снизить цену на Копмейнерса, но они все еще далеки от того, чтобы удовлетворить запросы «бергамасков», которые оценивают игрока в 60-70 млн евро, что вынуждает туринцев изменить свои планы.

Теперь «Ювентус» теперь готов включить в сделку Мойзе Кина в дополнение к Хейсену и Айлингу. Джан Пьеро Гасперини является поклонником итальянского нападающего, который не против покинуть Турин, чтобы играть в Лиге чемпионов в другом месте.

В минувшем сезоне Кин провел в Серии А 19 матчей и не забил ни одного гола.

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7 комментариев
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Кооп - топ. Видимо сильно нужен.
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ну какие 60 ну что началось то..
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Уйдёт в АПЛ примерно за 50-60 мультиков. И да, Коп конечно топ, но Эдерсон это тот кто таскает рояль. В современной Серии А таких игроков почти нет. Он тот самый бульдог который выгрызает всё в центре поля и поэтому у голландца есть простор для творчества в атаке. А вообще в нынешней Аталанта есть 4 игрока на продажу в большие клубы. Это Руджери, Скальвини, Эдерсон и Копмейнерс. Есть еще и де Кетеларе со Скамакка, но у них имеется неудачный опыт выступления в большом клубе и сильном чемпионате соответственно. На них будут смотреть другими глазами.
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чет мало выходит. нужно еще Бремера с Йылдызом до кучи
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Ответ alessandroma
Компмейнерс конечно классный, но 70 млн за него прям перебор
Если Вест Хэм отваливает по 50 за ноунеймов из Аякса, то Копмейнерс с его опытом выступления в Серии А точно стоит больше.
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Ответ Дмитрий Шмелев
ну какие 60 ну что началось то..
А что началось? Хейлунда за 70 ведь смогли продать.)) А голландец на самом деле сильный игрок, а не дутый юниор.
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