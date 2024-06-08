«Ювентус» готов включить Кина и еще двух игроков в сделку по Копмейнерсу, чтобы снизить цену. «Аталанта» просит за хавбека 60-70 млн евро

«Ювентус» готов включить в сделку по Тену Копмейнерсу трех игроков.

По информации Tuttosport, туринский клуб не оставляет попыток договориться с «Аталантой» по поводу трансфера нидерландца. «Бьянконери» уже давно определили Копмейнерса как одну из своих главных целей на летнее трансферное окно, считая его идеальной кандидатурой для нового проекта Тиаго Мотты.

26-летний полузащитник уже выразил желание присоединиться к « », дав согласие на контракт с зарплатой около 4 млн евро в год плюс бонусы.

«Ювентус» уже некоторое время ведет переговоры с «Аталантой» и уже предложил и в попытке снизить цену на , но они все еще далеки от того, чтобы удовлетворить запросы «бергамасков», которые оценивают игрока в 60-70 млн евро, что вынуждает туринцев изменить свои планы.

Теперь «Ювентус» теперь готов включить в сделку в дополнение к Хейсену и Айлингу. Джан Пьеро Гасперини является поклонником итальянского нападающего, который не против покинуть Турин, чтобы играть в Лиге чемпионов в другом месте.

В минувшем сезоне Кин провел в Серии А 19 матчей и не забил ни одного гола.