Левандовски о завершении карьеры: «Не думаю об этом – я прекрасно себя чувствую. Не знаю, когда это произойдет – сердце подскажет»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Тони Кроос Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски заявил, что не планирует завершать карьеру в ближайшее время.

«Физически я чувствую себя прекрасно, а это значит, что я даже не думаю о завершении карьеры. Возможно, Кроос почувствовал, что его время пришло, но это не мой случай. Мое сердце подскажет, когда настанет этот момент.

Я не знаю, когда это произойдет, мне трудно определить это. Мне нужно это почувствовать, чтобы быть уверенным в своем решении, но сейчас у меня нет такого ощущения», – сказал нападающий «Барселоны».

9 комментариев
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Левандовски хочет забить заветные 100 голов в ЛЧ (сейчас 94) и постараться забить 100 голов за сборную (сейчас 82). На самом деле это исторические цифры, он явно хочет до них доковылять.
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Главное, чтобы сердце не подкачало..
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Пора уже в Саудовскую Аравию, поднять деньжат ещё на пенсию
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Сердце- то возможно и подскажет Леве - когда-нибудь, возможно, но результаты Барсы за этот сезон уже кричат о том, что пора Леве уезжать из Барселоны в СА и зарабатывать там на безбедную пенсию:)))
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С таким-то контрактом грех не продолжать🤓
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пиявка
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Ответ Aleks Dir
Пора уже в Саудовскую Аравию, поднять деньжат ещё на пенсию
Да ему и в Барсе неплохо платят + Европа, хороший город, климат и игра в еврокубках.
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