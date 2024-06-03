Левандовски о завершении карьеры: «Не думаю об этом – я прекрасно себя чувствую. Не знаю, когда это произойдет – сердце подскажет»

Роберт Левандовски заявил, что не планирует завершать карьеру в ближайшее время.

«Физически я чувствую себя прекрасно, а это значит, что я даже не думаю о завершении карьеры. Возможно, почувствовал, что его время пришло, но это не мой случай. Мое сердце подскажет, когда настанет этот момент.

Я не знаю, когда это произойдет, мне трудно определить это. Мне нужно это почувствовать, чтобы быть уверенным в своем решении, но сейчас у меня нет такого ощущения», – сказал нападающий «Барселоны».