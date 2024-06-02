«Леганес» вернулся в Ла Лигу после 4 лет в Сегунде. «Эйбар», «Эспаньол», «Хихон» и «Овьедо» – в стыках
«Леганес» занял первое место во втором дивизионе Испании.
Команда Борхи Хименеса набрала 74 очка и напрямую вышла в Ла Лигу – вслед за «Вальядолидом» (72 очка), гарантировавшим себе повышение в классе неделю назад.
«Эйбар», «Эспаньол», «Спортинг Хихон» и «Реал Овьедо», занявшие строчки с третьей по шестую, выступят в стыковых матчах.
«Овьедо» примет «Эйбар» 8 июня, ответная игра пройдет 12-го. «Спортинг Хихон» и «Эспаньол» встретятся 9 и 13 июня.