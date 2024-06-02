«Леганес» вернулся в Ла Лигу после 4 лет в Сегунде. «Эйбар», «Эспаньол», «Хихон» и «Овьедо» – в стыках

Теги Эспаньол Ла Лига Вальядолид Спортинг Хихон Д2 Испания Эйбар Реал Овьедо Леганес календарь Футбол

«Леганес» занял первое место во втором дивизионе Испании.

Команда Борхи Хименеса набрала 74 очка и напрямую вышла в Ла Лигу – вслед за «Вальядолидом» (72 очка), гарантировавшим себе повышение в классе неделю назад.

«Эйбар», «Эспаньол», «Спортинг Хихон» и «Реал Овьедо», занявшие строчки с третьей по шестую, выступят в стыковых матчах.

«Овьедо» примет «Эйбар» 8 июня, ответная игра пройдет 12-го. «Спортинг Хихон» и «Эспаньол» встретятся 9 и 13 июня.

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16 комментариев
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Леганес вернулся. Вернется ли Месси?
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Испанские Луховицы) огуречная столица страны, подмадридье, созвучное название города
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Ответ messilegend10
увы, нет, реал атлетико и Севилья могут выдохнуть
Спасибо месси за тот пенальти. Благодаря ему Реал прошел ПСЖ.
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Хихонский Спортинг и Эспаньол было бы интересно увидеть. Ну или Овьедо вместо Спортинга.
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Удачи "Эйбару" и Хихону.
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Эх, хочется, чтобы Овьедо с Санти Касорлой вернулся в вышку. Тем более они почти 25 лет в Ла Лиге не были. Все остальные в последние 10 лет регулярно уже заскакивали в Примеру
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Реал, Атлетико, Хетафе, Райо, Леганес. 25% команд Ла-Лиги из Мадрида
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Очередной лифт
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хочу возвращения Эйбара
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Расинг Сантандер то ли слыл, то ли что случилось проиграл команде из последнего места и не прошли в плей офф.
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Сент- Этьен, Леганес, там Венеция борется за выход в Серию А.
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Ответ Кирилл Голивец
Испанские Луховицы) огуречная столица страны, подмадридье, созвучное название города
"Огурцами" ещё Бетис называют, но тупо из-за цвета)
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Ответ Абдул Абакаев
хочу возвращения Эйбара
Эйбар уже 3 сезон, идет к Ла Лиге, но в последних турах, теряют позиции и играет в плей офф за выход в Ла Лигу.
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