«Леганес» вернулся в Ла Лигу после 4 лет в Сегунде. «Эйбар», «Эспаньол», «Хихон» и «Овьедо» – в стыках

«Леганес» занял первое место во втором дивизионе Испании.

Команда Борхи Хименеса набрала 74 очка и напрямую вышла в – вслед за « » (72 очка), гарантировавшим себе повышение в классе неделю назад.

« », «Эспаньол», «Спортинг Хихон» и « », занявшие строчки с третьей по шестую, выступят в стыковых матчах.

«Овьедо» примет «Эйбар» 8 июня, ответная игра пройдет 12-го. «Спортинг Хихон» и « » встретятся 9 и 13 июня.