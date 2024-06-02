«Ювентус» попал в топ-3 Серии А впервые с 2020 года. «Аталанта» финишировала 4-й, «Болонья» – 5-й

«Ювентус» занял в Серии А самое высокое место за четыре сезона.

«Аталанта» не смогла обыграть «Фиорентину» (2:3) в заключительном матче чемпионата и осталась на четвертом месте.

Туринцы финишировали выше четвертого места впервые с 2020 года, когда они в последний раз были чемпионами. В 2021 и 2022 году они стали четвертыми, в 2023-м из-за снятия очков закончили седьмыми.

Пятое место в этом сезоне заняла «Болонья».