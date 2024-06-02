«Ювентус» попал в топ-3 Серии А впервые с 2020 года. «Аталанта» финишировала 4-й, «Болонья» – 5-й

Теги Аталанта Ювентус серия А Италия Болонья Футбол

«Ювентус» занял в Серии А самое высокое место за четыре сезона.

«Аталанта» не смогла обыграть «Фиорентину» (2:3) в заключительном матче чемпионата и осталась на четвертом месте.

Туринцы финишировали выше четвертого места впервые с 2020 года, когда они в последний раз были чемпионами. В 2021 и 2022 году они стали четвертыми, в 2023-м из-за снятия очков закончили седьмыми.

Пятое место в этом сезоне заняла «Болонья».

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Верните гения!)
+3
0
+3
Ответ Мурат Морин
Так просто просрать бронзу...
а в Италии разве вручают?
+2
0
+2
Ответ Karbl4
Теперь от Италии будет больше команд в ЛЧ. Всё ожидаемо.
От Италии могло бы быть шесть команд, если бы Аталанта финишировала пятой.
+2
0
+2
бронзу просрали. лишили рому места в лч. лишили торино места в еврокубках. лишили италию шести коман в лч и девяти в еврокубках. ни себе ни людям.
+2
-1
+1
Так просто просрать бронзу...
+1
-1
0
Теперь от Италии будет больше команд в ЛЧ. Всё ожидаемо.
+2
-2
0
Слабый сезон серии А. Большинство клубов сдало
0
0
0
В последний раз ещё с Роналду туда попали значит
+1
-1
0
возвращаем Максимку
0
0
0
Так и в прошлом году попали на поле.

Это игрища в кабинетах выдвинули в ЛЧ Милан.
0
0
0
Ответ Ilya_Panchenko
Так не просрали же
А что сделали?)
0
0
0
Ответ Karbl4
Теперь от Италии будет больше команд в ЛЧ. Всё ожидаемо.
это за счёт чего?
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий