Слот хочет взять Кекчю в «Ливерпуль», он тренировал хавбека в «Фейеноорде»

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Арне Слот заинтересован в трансфере Оркуна Кекчю в «Ливерпуль».

23-летний полузащитник, выступавший в этом сезоне в «Бенфике», до этого провел пять сезонов в «Фейеноорде». Под руководством Слота, который по окончании этого сезона возглавит «Ливерпуль», он сыграл в 96 матчах, в которых забил 21 гол и отдал 14 результативных передач.

Вместе с тем на покупку игрока также претендует «Бешикташ». Ранее спортивный директор турецкого клуба Самет Айбаба наблюдал за ним в матче Лиги Европы в Лиссабоне, где «Бенфика» играла с «Марселем» (2:1).

Пока неизвестно, какую цену португальцы потребуют за футболиста, который был приобретен за рекордные в истории клуба 25 млн евро.

В прошедшем сезоне Кекчю принял участие в 27 матчах, забив 7 голов и отдав 8 результативных передач. Полная статистика турецкого игрока доступна здесь.

14 комментариев
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Начинается?
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Добротный игрок, пахарь, с крутой дальней пушкой, пугает что Бенфика повесит овер прайс
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Так начинаются проблемы, спросите у МЮ
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По шаблонам лысого шарлатана, ща Бенфика потребует 100 лямов. Потом лысый захочет Шиманьского, Хименеса и Джаханбахша🤡🤡
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Тен Хаг,снимай маску
Мы тебя узнали
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эх сейчас этот голландский "гений" весь шлак наберет из эрдивизии, или игравших там ))
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Кек, чё?
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Никаких игроков из Бенфики!
Распиаренные игроки за оверпрайс.
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В Бенфике он провалил сезон. 20 можно дать для ротации, больше - идиотизм
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100млн и он ваш
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Прочитал как "Слот хочет взять кетчуп в Ливерпуль"
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Ну началось.
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