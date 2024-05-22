Слот хочет взять Кекчю в «Ливерпуль», он тренировал хавбека в «Фейеноорде»

Арне Слот заинтересован в трансфере Оркуна Кекчю в «Ливерпуль».

23-летний полузащитник, выступавший в этом сезоне в «Бенфике», до этого провел пять сезонов в «Фейеноорде». Под руководством Слота, который по окончании этого сезона возглавит «Ливерпуль», он сыграл в 96 матчах, в которых забил 21 гол и отдал 14 результативных передач.

Вместе с тем на покупку игрока также претендует «Бешикташ». Ранее спортивный директор турецкого клуба Самет Айбаба наблюдал за ним в матче Лиги Европы в Лиссабоне, где « » играла с «Марселем» (2:1).

Пока неизвестно, какую цену португальцы потребуют за футболиста, который был приобретен за рекордные в истории клуба 25 млн евро.

В прошедшем сезоне принял участие в 27 матчах, забив 7 голов и отдав 8 результативных передач. Полная статистика турецкого игрока доступна здесь.