Роман Широков: «Динамо» по своей истории, мягко говоря, не хуже «Зенита». То, что «Зенит» доминирует последние 20 лет – честь и хвала руководству»

Теги Зенит Роман Широков премьер-лига Россия Динамо Москва Марцел Личка Футбол

Роман Широков высказался о «Динамо» и «Зените».

– Может когда-нибудь Личка стать тренером «Зенита»?

– А чем «Динамо» хуже «Зенита»? «Динамо» – клуб с богатейшей историей. То, что «Зенит» у нас доминирует последние 20 лет – за это честь и хвала руководству, они добились такого результата.

Но давайте так, «Динамо» по своей истории, мягко говоря, не хуже «Зенита». Поэтому руководство «Динамо» и Личка должны думать не о том, как повторить путь «Зенита», а как возродить былую славу клуба, и они это делают, – сказал экс-игрок петербургского клуба.

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Иван Иванов
Ух ты ж! 20 лет доминирует... Это из серии звёздочку на эмблеме не за 10 чемпионств (как у людей), а за 5. Что б побольше было... Не комплексы. Нееет
Звёзды за пять чемпионств были введены в 2002 году, когда Зенит рядом с чемпионством только собирался постоять. Так что комплексы там были у тех, кто сразу четыре себе повесил… Гений.
+7
0
+7
Ну не 20 лет конечно,но достаточно долго.
+6
0
+6
Ответ Дмитрий9779
Ну не 20 лет конечно,но достаточно долго.
Честь и хвала руководству!
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий