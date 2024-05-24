Роман Широков: «Динамо» по своей истории, мягко говоря, не хуже «Зенита». То, что «Зенит» доминирует последние 20 лет – честь и хвала руководству»

Роман Широков высказался о «Динамо» и «Зените».

– Может когда-нибудь Личка стать тренером « »?

– А чем « » хуже «Зенита»? «Динамо» – клуб с богатейшей историей. То, что «Зенит» у нас доминирует последние 20 лет – за это честь и хвала руководству, они добились такого результата.

Но давайте так, «Динамо» по своей истории, мягко говоря, не хуже «Зенита». Поэтому руководство «Динамо» и должны думать не о том, как повторить путь «Зенита», а как возродить былую славу клуба, и они это делают, – сказал экс-игрок петербургского клуба.