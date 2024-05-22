Де Брюйне может рассмотреть переход в «Сан-Диего». Клуб дебютирует в МЛС в 2025-м

Кевин де Брюйне может перейти в «Сан-Диего» в будущем.

Американский клуб связался с представителями полузащитника « », сообщает The Athletic. Футболист готов рассмотреть переезд Южную Калифорнию, если решит выступать в Штатах, сообщает The Athletic.

При этом отмечается, что контакты между сторонами на данный момент ограничиваются одним разговором. По словам источников, любые предположения о скором переходе де в «Сан-Диего» не соответствуют действительности.

Контракт бельгийского игрока с «горожанами» действует до лета 2025-го. В этом году калифорнийский клуб дебютирует в .

В минувшем сезоне АПЛ Кевин провел 18 матчей, в которых отличился 4 голами и 10 ассистами. Статистику 32-летнего хавбека можно найти здесь.