Де Брюйне может рассмотреть переход в «Сан-Диего». Клуб дебютирует в МЛС в 2025-м
Кевин де Брюйне может перейти в «Сан-Диего» в будущем.
Американский клуб связался с представителями полузащитника «Манчестер Сити», сообщает The Athletic. Футболист готов рассмотреть переезд Южную Калифорнию, если решит выступать в Штатах, сообщает The Athletic.
При этом отмечается, что контакты между сторонами на данный момент ограничиваются одним разговором. По словам источников, любые предположения о скором переходе де Брюйне в «Сан-Диего» не соответствуют действительности.
Контракт бельгийского игрока с «горожанами» действует до лета 2025-го. В этом году калифорнийский клуб дебютирует в МЛС.
В минувшем сезоне АПЛ Кевин провел 18 матчей, в которых отличился 4 голами и 10 ассистами. Статистику 32-летнего хавбека можно найти здесь.
А нафига вы тогда пишете что может перейти? Межсезонным бредом надо главную забить?
Кевин травматичен и вряд ли он здоровее с возрастом будет становиться. 33 через месяц будет.