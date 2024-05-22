Де Брюйне может рассмотреть переход в «Сан-Диего». Клуб дебютирует в МЛС в 2025-м

Теги Манчестер Сити МЛС премьер-лига Англия возможные трансферы Кевин де Брюйне Футбол

Кевин де Брюйне может перейти в «Сан-Диего» в будущем.

Американский клуб связался с представителями полузащитника «Манчестер Сити», сообщает The Athletic. Футболист готов рассмотреть переезд Южную Калифорнию, если решит выступать в Штатах, сообщает The Athletic.

При этом отмечается, что контакты между сторонами на данный момент ограничиваются одним разговором. По словам источников, любые предположения о скором переходе де Брюйне в «Сан-Диего» не соответствуют действительности.

Контракт бельгийского игрока с «горожанами» действует до лета 2025-го. В этом году калифорнийский клуб дебютирует в МЛС

В минувшем сезоне АПЛ Кевин провел 18 матчей, в которых отличился 4 голами и 10 ассистами. Статистику 32-летнего хавбека можно найти здесь

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18 комментариев
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Рано пока КДБ на пенсию. Он ещё 2-3 года должен отыграть на топовом уровне. Возможно, не в АПЛ, в лиге попроще, но тем не менее не в МЛС.
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Де Брюйне, пожалуйста, не рассматривай 😢
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Ответ Кирилл Голивец
как будто в МЛС играют за идею. Кроос был самым честным и не стал мараться ни об какую из этих недолиг.
Ну да, десятки легенд играли в разных лигах от РПЛ и МЛС до Индии и Катара, и ничего, не замарались. У каждого свой путь, своя мотивация и желание играть где-либо. У Крооса, также как и у других, свой путь.
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Человек еще 2-3 года на топ-уровне может играть, как минимум. Рановато в MLS.
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Ответ Black Phoenix
Рано пока КДБ на пенсию. Он ещё 2-3 года должен отыграть на топовом уровне. Возможно, не в АПЛ, в лиге попроще, но тем не менее не в МЛС.
Спору нет, но думаю тут может сказаться так называемое "наедание" слишком "большим" футболом, плюс травмы, плюс с возрастом физика просаживается. Пример того же Кросса как тому доказательство (есть ещё порох в пороховницах, но наверное уже хватит). Уедет в штаты, проведет там сезон -полтора, соскучится по большой игре и глядишь как Ибрагимович вернётся в условный Вольфсбург тащить его к салатнице)))
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Ответ Саша Вжухов
Что, опять не верблюд-лига? что с лицом пустынный токсик?😂Не все падкие на грязные деньги))
как будто в МЛС играют за идею. Кроос был самым честным и не стал мараться ни об какую из этих недолиг.
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Хмм Санд Диего белые песчаные пляжи, искусственные камни
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Через год будет интересно, Кевин станет абсолютно главным
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Сити без него посыпется. Уходи)
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"По словам источников, любые предположения о скором переходе де Брюйне в «Сан-Диего» не соответствуют действительности."

А нафига вы тогда пишете что может перейти? Межсезонным бредом надо главную забить?
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Ответ Black Phoenix
Рано пока КДБ на пенсию. Он ещё 2-3 года должен отыграть на топовом уровне. Возможно, не в АПЛ, в лиге попроще, но тем не менее не в МЛС.
В этом сезоне пропустил 146 дней из-за травм. В 21-22 1.5 месяца. В 20-21 2.5 месяца. В 19-20 месяц. В 18-19 161 день.
Кевин травматичен и вряд ли он здоровее с возрастом будет становиться. 33 через месяц будет.
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Ответ mel1189
Спору нет, но думаю тут может сказаться так называемое "наедание" слишком "большим" футболом, плюс травмы, плюс с возрастом физика просаживается. Пример того же Кросса как тому доказательство (есть ещё порох в пороховницах, но наверное уже хватит). Уедет в штаты, проведет там сезон -полтора, соскучится по большой игре и глядишь как Ибрагимович вернётся в условный Вольфсбург тащить его к салатнице)))
Вряд ли такой сценарий реализуем. У КБД в отличие от Крооса более скромные достижения на европейской арене, всего одна ЛЧ, например, и как минимум пока Пеп у руля Сити - бельгиец будет голоден до побед.
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Ответ Юлия Закаблукова
Деб конечно топовый игрок но он не дотягивает до уровня модрича, кроса, кака, и так далее
зря ты эту каку написала, закаблукова.
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