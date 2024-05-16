Монца – Фрозиноне где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Италии 19 мая
В воскресенье, 19 мая, сыграют Монца и Фрозиноне в 37 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.
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- Игра пройдет на стадионе «U-Power Stadium».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Монца – Фрозиноне
- Начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени.
Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости
Последние матчи Монца
- Фиорентина – Монца : 2 – 1
- Монца – Лацио : 2 – 2
- Лечче – Монца : 1 – 1
- Монца – Аталанта : 1 – 2
- Болонья – Монца : 0 – 0
Последние матчи Фрозиноне
- Фрозиноне – Интер : 0 – 5
- Эмполи – Фрозиноне : 0 – 0
- Фрозиноне – Салернитана : 3 – 0
- Торино – Фрозиноне : 0 – 0
- Наполи – Фрозиноне : 2 – 2
Прогноз на матч Монца – Фрозиноне
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