Монца – Фрозиноне: прогноз на матч 19 мая 2024, Серия А

Дата матча: 19 мая 2024 года

Место проведения: стадион U-Power Stadium

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Матч между Монцей и Фрозиноне в 37-м туре Серии А имеет важное значение для обеих команд, особенно для Фрозиноне, который находится недалеко от зоны вылета. Монца находится в середине таблицы и пытается завершить сезон на позитивной ноте.

Атакующие и защитные характеристики

Монца: Команда проявила устойчивость в атаке, забив в каждом из последних четырех матчей, однако их оборона оставляет желать лучшего, так как они пропустили 7 голов в последних пяти матчах.

Фрозиноне: Команда также испытывает трудности в обороне, пропустив 7 голов в последних пяти матчах. Несмотря на разгромное поражение от Интера (0:5), они смогли сохранить ворота на замке в двух из последних трех матчей.

Статистика последних встреч

Обе команды показывают неконсистентность в своих выступлениях, что делает исход матча непредсказуемым. Однако ключевым аспектом является способность обеих команд к игре на ноль, особенно в последних матчах Фрозиноне.

Прогноз

Учитывая текущую форму обеих команд и их недавние результаты, существует высокая вероятность, что одна из команд не сможет забить. Монца и Фрозиноне показывают способность к сдерживанию противников, особенно Фрозиноне, который сумел сохранить свои ворота неприкосновенными в нескольких недавних матчах. Также учитывая давление, которое испытывает Фрозиноне, борясь за выживание, они могут играть более закрыто и осторожно.

Рекомендация: Прогноз на «Обе забьют – Нет» за коэффициент 2.35 .

Эта рекомендация основана на недавних показателях обороны обеих команд, а также на потенциальной стратегии Фрозиноне сосредоточиться на оборонительных действиях для избежания поражения, что может привести к низкой результативности в матче.

Коэффициенты:

П1 – 2,95

Х – 3,55

П2 – 2,3

Где смотреть матч Монца – Фрозиноне

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