Урал – Оренбург где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 19 мая
В воскресенье, 19 мая, сыграют Урал и Оренбург в 29 туре РПЛ 2023/2024.
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- Игра пройдет на стадионе «Екатеринбург-Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Премьер.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Урал – Оренбург
- Начало матча запланировано на 12:00 по московскому времени.
Последние матчи Урал
- Факел – Урал : 0 – 0
- Урал – Балтика : 2 – 1
- Рубин – Урал : 1 – 1
- Урал – Ростов : 0 – 1
- Сочи – Урал : 2 – 2
Последние матчи Оренбург
- Оренбург – Локомотив : 0 – 2
- Оренбург – Крылья Советов : 2 – 1
- Ростов – Оренбург : 2 – 1
- Оренбург – Динамо : 1 – 2
- Зенит – Оренбург : 1 – 0
Прогноз на матч Урал – Оренбург
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