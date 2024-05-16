Урал – Оренбург где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 19 мая

В воскресенье, 19 мая, сыграют Урал и Оренбург в 29 туре РПЛ 2023/2024.

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Игра пройдет на стадионе «Екатеринбург-Арена».

Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Премьер.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Урал – Оренбург

Начало матча запланировано на 12:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Урал – Оренбург

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