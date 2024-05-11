Рауль Рианчо: «В Москве жить так же дорого, как и в Мадриде. В столицах всегда заоблачные цены по сравнению с другими городами»

Рауль Рианчо оценил стоимость жизни в Москве и Мадриде.

«Москва очень дорогая по сравнению с другими городами России. Мадрид также очень дорогой по сравнению с другими городами Испании. В этих столицах всегда были заоблачные цены по сравнению с другими городами. Верно также и то, что зарплаты в этих городах выше, чем в других.

В Москве жить так же дорого, как и в Мадриде, но это зависит от образа жизни. Я строгий человек, мне не нужно много денег. Самое дорогое, что покупал в Москве – русские матрешки. Не помню их цену, но они были отличного качества», – сказал экс-тренер «Спартака».