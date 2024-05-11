Рауль Рианчо: «В Москве жить так же дорого, как и в Мадриде. В столицах всегда заоблачные цены по сравнению с другими городами»
Рауль Рианчо оценил стоимость жизни в Москве и Мадриде.
«Москва очень дорогая по сравнению с другими городами России. Мадрид также очень дорогой по сравнению с другими городами Испании. В этих столицах всегда были заоблачные цены по сравнению с другими городами. Верно также и то, что зарплаты в этих городах выше, чем в других.
В Москве жить так же дорого, как и в Мадриде, но это зависит от образа жизни. Я строгий человек, мне не нужно много денег. Самое дорогое, что покупал в Москве – русские матрешки. Не помню их цену, но они были отличного качества», – сказал экс-тренер «Спартака».
разница между Москвой и другими городами России лишь в стоимости проезда в общественном транспорте и ценах на недвижимость.
Раньше была пропасть, да, а сейчас эти два города тоже ОЧЕНЬ сильно подорожали, Питер какого-то черта даже по ценам на метро обогнал Москву. В Казани проехать 10 минут на такси стоит столько же, сколько раньше стоило весь город два раза объехать. Магазины все сетевые - цены сравнивать смысла нет. По услугам и заведениям тоже равенство, не считая всяких дорогих, типа стоматологии. Но и то, в условном Измайлово можно найти хорошего стоматолога дешевле, чем цена среднего в Питере.
Не знаю, что уж очень дорогого относительно других крупных городов.
в целом москва довольно недорогой город для проживания.
И менее 1600 евро это все ещё 150 тысяч рублей.. То есть у нас как раз обратная ситуация, в России, я думаю, более 150 тысяч в месяц получают как раз 25-30% населения.. Остальные меньше..
Ну и пропаганда пропагандой, а Испания последние 20-25 лет стабильно в топ-10 по зарплата в мире.. С этим глупо спорить.