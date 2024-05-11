Рауль Рианчо: «В Москве жить так же дорого, как и в Мадриде. В столицах всегда заоблачные цены по сравнению с другими городами»

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Рауль Рианчо оценил стоимость жизни в Москве и Мадриде.

«Москва очень дорогая по сравнению с другими городами России. Мадрид также очень дорогой по сравнению с другими городами Испании. В этих столицах всегда были заоблачные цены по сравнению с другими городами. Верно также и то, что зарплаты в этих городах выше, чем в других.

В Москве жить так же дорого, как и в Мадриде, но это зависит от образа жизни. Я строгий человек, мне не нужно много денег. Самое дорогое, что покупал в Москве – русские матрешки. Не помню их цену, но они были отличного качества», – сказал экс-тренер «Спартака».

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20 комментариев
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в Москве на многие продукты такие же цены, что и в других городах России, а то и дешевле.
разница между Москвой и другими городами России лишь в стоимости проезда в общественном транспорте и ценах на недвижимость.
+21
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+19
Ответ v1llyDEE
в Москве на многие продукты такие же цены, что и в других городах России, а то и дешевле. разница между Москвой и другими городами России лишь в стоимости проезда в общественном транспорте и ценах на недвижимость.
Ну в сферу услуг тоже цены выше
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-1
+9
Ответ v1llyDEE
в Москве на многие продукты такие же цены, что и в других городах России, а то и дешевле. разница между Москвой и другими городами России лишь в стоимости проезда в общественном транспорте и ценах на недвижимость.
Разница только в недвижке? А вы когда последний раз в Москве, например, зубы лечили?.. Вот все говорят что средняя зп в Мск, скажем, в 3 раза выше чем в условной Сызрани. А цены на любые услуги при этом, вы думаете, одинаковые? Неплохой стоматолог в Мск зарабатывает, допустим, 150 тысяч, а в провинции, например, 50. Как вы думаете откуда сверху сотка (а то и значительно больше) берётся, из воздуха? И тоже самое от сантехников до автомехаников.
+6
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+6
Кстати, не знаю, что, кроме цен на недвижимость, сильно отличает по ценам Москву от Питера или Казани.
Раньше была пропасть, да, а сейчас эти два города тоже ОЧЕНЬ сильно подорожали, Питер какого-то черта даже по ценам на метро обогнал Москву. В Казани проехать 10 минут на такси стоит столько же, сколько раньше стоило весь город два раза объехать. Магазины все сетевые - цены сравнивать смысла нет. По услугам и заведениям тоже равенство, не считая всяких дорогих, типа стоматологии. Но и то, в условном Измайлово можно найти хорошего стоматолога дешевле, чем цена среднего в Питере.
Не знаю, что уж очень дорогого относительно других крупных городов.
+6
-1
+5
Он прав исключительно в части жилья/коммуналки. Еда даже во вкусвилле или АВ по стране стоит одинаково (в основном, не беру там Чукотку и прочие выселки).
+3
-2
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Жил в Москве и Анадыре. Так вот, в Анадыре дороже)
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мадрид дороже москвы однозначно. не думаю, что ежедневные траты рианчо это репрезентативная выборка. собственно по матрешкам все понятно.
в целом москва довольно недорогой город для проживания.
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Ответ dr. cage
Только в Мадриде меньше 200 тысяч никто не получает.. А для Москвы 200 все ещё приличные деньги.
Прям вот никто не получает меньше 200? Совсем никто? Ни уборщики, ни грузчики и тп?
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Ответ Vovker
Примерно 25 % населения Испании получают менее € 1600 в месяц. https://mirbezviz.com/news/uroven-stoimost-zhizni-v-ispanii/#:~:text=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2,%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%2010%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE. Не так уж там и радужно, как твердит вам прозападная пропаганда.
Т.е. остальные 75% получают больше 1600 в месяц или значительно больше 1600 в месяц? При том что в РФ за чертой бедности около 30% населения даже по оф данным. Что вы там про пропаганду то?)
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Ответ Vovker
Примерно 25 % населения Испании получают менее € 1600 в месяц. https://mirbezviz.com/news/uroven-stoimost-zhizni-v-ispanii/#:~:text=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2,%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%2010%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE. Не так уж там и радужно, как твердит вам прозападная пропаганда.
Речь идёт о Мадриде, а не о всей Испании. Если уж вы взяли сравнивать страны, средняя зп в России - 40-50 т.р. Это 400-500 евро в месяц. В любом европейском городе с такими деньгами делать абсолютно нечего, это тотальная нищета, где одна аренда жилья стоит 1-1,5к евро
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Ответ Vovker
Примерно 25 % населения Испании получают менее € 1600 в месяц. https://mirbezviz.com/news/uroven-stoimost-zhizni-v-ispanii/#:~:text=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2,%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%2010%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE. Не так уж там и радужно, как твердит вам прозападная пропаганда.
Я знаю какие средние зп в Испании..
И менее 1600 евро это все ещё 150 тысяч рублей.. То есть у нас как раз обратная ситуация, в России, я думаю, более 150 тысяч в месяц получают как раз 25-30% населения.. Остальные меньше..

Ну и пропаганда пропагандой, а Испания последние 20-25 лет стабильно в топ-10 по зарплата в мире.. С этим глупо спорить.
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Ответ Irelandman
Он прав исключительно в части жилья/коммуналки. Еда даже во вкусвилле или АВ по стране стоит одинаково (в основном, не беру там Чукотку и прочие выселки).
В Выселках всё крайне дёшево
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Ответ v1llyDEE
в Москве на многие продукты такие же цены, что и в других городах России, а то и дешевле. разница между Москвой и другими городами России лишь в стоимости проезда в общественном транспорте и ценах на недвижимость.
Все верно
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Ответ v1llyDEE
в Москве на многие продукты такие же цены, что и в других городах России, а то и дешевле. разница между Москвой и другими городами России лишь в стоимости проезда в общественном транспорте и ценах на недвижимость.
Потому что продукций больше в Москве и рынок переполнен, соответственно цены где то ниже, а где то просто держаться на уровне других городов) а вот в регионах дефицита нет, но переизбытка товаров тоже нет, поэтому цены там такие же как в Москве, только зарплаты не столичные)
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Ответ re-gree
Жил в Москве и Анадыре. Так вот, в Анадыре дороже)
Зато рыба настоящая,свежая
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