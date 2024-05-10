Ривалдо о финале ЛЧ: «Боруссия» выиграет. «Реал» – фаворит, но «Дортмунд» показал, что может играть в сложных матчах»
Ривалдо поделился прогнозом на финал Лиги чемпионов.
«Я давно говорил, что в финале сыграют «Реал» и «Боруссия». И сказал, что чемпионом станет «Боруссия».
Несомненно, «Мадрид» является фаворитом, но «Боруссия» сильна в борьбе за титул и уже показала, что знает, как играть в этом турнире, в сложных матчах. Мы видели это в двух играх против «ПСЖ», который они обыграли в двух полуфинальных матчах.
Да, «Реал» – фаворит, но я думаю, что «Дортмунд» станет чемпионом», – заявил бывший игрок «Барселоны» и сборной Бразилии.
Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на лондонском стадионе «Уэмбли».