Ривалдо о финале ЛЧ: «Боруссия» выиграет. «Реал» – фаворит, но «Дортмунд» показал, что может играть в сложных матчах»

Ривалдо поделился прогнозом на финал Лиги чемпионов.

«Я давно говорил, что в финале сыграют «Реал» и «Боруссия». И сказал, что чемпионом станет «Боруссия».

Несомненно, « » является фаворитом, но « » сильна в борьбе за титул и уже показала, что знает, как играть в этом турнире, в сложных матчах. Мы видели это в двух играх против «ПСЖ», который они обыграли в двух полуфинальных матчах.

Да, «Реал» – фаворит, но я думаю, что «Дортмунд» станет чемпионом», – заявил бывший игрок «Барселоны» и сборной Бразилии.

Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на лондонском стадионе «Уэмбли».