Ривалдо о финале ЛЧ: «Боруссия» выиграет. «Реал» – фаворит, но «Дортмунд» показал, что может играть в сложных матчах»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Ривалдо Футбол

Ривалдо поделился прогнозом на финал Лиги чемпионов.

«Я давно говорил, что в финале сыграют «Реал» и «Боруссия». И сказал, что чемпионом станет «Боруссия».

Несомненно, «Мадрид» является фаворитом, но «Боруссия» сильна в борьбе за титул и уже показала, что знает, как играть в этом турнире, в сложных матчах. Мы видели это в двух играх против «ПСЖ», который они обыграли в двух полуфинальных матчах.

Да, «Реал» – фаворит, но я думаю, что «Дортмунд» станет чемпионом», – заявил бывший игрок «Барселоны» и сборной Бразилии.

Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на лондонском стадионе «Уэмбли».

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26 комментариев
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днк дает о себе знать
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-3
+32
Ответ pit4er
А Реал не показал как играть в сложных матчах против МС и Баварии?
Ривалдо играл за Барселону, он не будет логичен в отношении Мадрида, как бы не старался
+31
-2
+29
А Реал не показал как играть в сложных матчах против МС и Баварии?
+26
-2
+24
Это называется не "я уверен в победе Боруссии", а "я очень не хочу, чтобы выиграл Реал."
+10
0
+10
Ответ Tristan...
Пару часов назад назвав Винисиуса фаворитом на ЗМ, под веткой были совершенно другие комментарии от меренгов
не знаю, я там не писал ничего. Вини бразилец как и Ривалдо. В общем предвзятый пассажир
+5
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+5
Ждем приговора от Жоры
+4
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+3
За Реал.
+5
-2
+3
Да он бредит😂
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А если Ривалдо предложить поставить на такой исход все его деньги до копейки которые у него есть он так же будет уверен в исходе матча ??? Интересно было бы у него узнать...
+2
0
+2
Будущее нам не ведомо, посему ждем матча. И да победит сильнейший !
+2
0
+2
Ответ pit4er
А Реал не показал как играть в сложных матчах против МС и Баварии?
это другое
+2
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Ответ ягодицы ямаля
Ривалдо играл за Барселону, он не будет логичен в отношении Мадрида, как бы не старался
Ещё один фанат Барселоны
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+1
Ответ ягодицы ямаля
Ривалдо играл за Барселону, он не будет логичен в отношении Мадрида, как бы не старался
Предвзят☝️
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+1
да какая боруссия?самый очевидный победитель финала за последние годы.реал на изи раскатает.потому что боруссия и в чемпе слабо выступает,да и реал на другом уровне находится.боруссии повезет если не проиграют с разницей в 3 гола
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Ой молчал бы ривалдо, глаз агамото открылся что ли?! Боруссия выиграет тов !
+2
-1
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мудрый Ривалдо
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Ответ ягодицы ямаля
не знаю, я там не писал ничего. Вини бразилец как и Ривалдо. В общем предвзятый пассажир
Все мы здесь немного Ривалдо
+1
-1
0
Ответ Tristan...
Все мы здесь немного Ривалдо
👍с этим не поспоришь
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Ответ ягодицы ямаля
днк дает о себе знать
Ты про Эндрика и Кинг Конга? 😁
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Ответ Men77
Ты про Эндрика и Кинг Конга? 😁
у тебя проблемы со зрением?
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просто барселона не вышла,а так она бы победила.да,Ривалдо?
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Твои слова, да футбольному богу в уши. Но фавориты, всё же чаще выигрывают.
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-1
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