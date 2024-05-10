Хоакин Корреа вернется в «Интер» летом. «Марсель» не будет выкупать хавбека из-за невыхода в ЛЧ
Хоакин Корреа по окончании сезона вернется в «Интер» после аренды в «Марселе».
Французский клуб не будет обязан выкупить 29-летнего аргентинского хавбека за 10 млн евро из-за невыхода в Лигу чемпионов.
В четверг «Марсель» вылетел из 1/2 финала Лиги Европы по итогам матчей с «Аталантой» (1:1, 0:3).
После 31 игры провансальцы занимают в Лиге 1 девятое место.
В 19 матчах текущего сезона Корреа не отметился результативными действиями.