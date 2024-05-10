Хоакин Корреа вернется в «Интер» летом. «Марсель» не будет выкупать хавбека из-за невыхода в ЛЧ

Теги Марсель Интер лига 1 Франция серия А Италия Хоакин Корреа Футбол

Хоакин Корреа по окончании сезона вернется в «Интер» после аренды в «Марселе».

Французский клуб не будет обязан выкупить 29-летнего аргентинского хавбека за 10 млн евро из-за невыхода в Лигу чемпионов.

В четверг «Марсель» вылетел из 1/2 финала Лиги Европы по итогам матчей с «Аталантой» (1:1, 0:3).

После 31 игры провансальцы занимают в Лиге 1 девятое место.

В 19 матчах текущего сезона Корреа не отметился результативными действиями.

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3 комментария
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Надо ж так деграднуть
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А зачем он нужен Интеру собственно ? Тем более Тареми придет из Порту, скорее продадут либо аренда опять
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Ответ Е.Р.
Надо ж так деграднуть
Очень странно, пришел вроде бы в сильную команду к своему тренеру, но действительно только деградировал за все эти годы
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