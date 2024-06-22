Матчи сборной Португалии на Евро 2024

Сильные клубы — сильная сборная. Формула, которая когда-то активно продвигалась в нашем футболе, вполне может подойти сборной Португалии. «Бенфика», «Порту» и «Спортинг» являются постоянными поставщиками талантов в другие европейские команды. К тому же не увядает Криштиану Роналду, который штампует хет-трики в Саудовской Аравии. Главное, чтобы он направлял свою энергию на пользу сборной. После чемпионата мира в Катаре команду возглавил экс-наставник бельгийской сборной Роберто Мартинес, и с ним португальцы в отборе к Евро 2024 не потеряли ни одного очка. В группе F они будут встречаться со сборными Чехии, Грузии и Турции.

Групповой этап. Тур 1

18 июня. 22:00 (2-1). Португалия — Чехия, Лейпциг Штадиум, Лейпциг

Групповой этап. Тур 2

22 июня. 19:00. Турция — Португалия (0:3), BVB-Штадион, Дортмунд

Групповой этап. Тур 3

26 июня. 22:00. Грузия — Португалия, Арена АуфШальке, Гельзенкирхен

Многое для португальцев будет зависеть от первой игры. Победа над чехами позволит чувствовать себя спокойно, выход из группы окажется практически в кармане. Время начала матчей указано московское.