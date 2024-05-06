Руслан Литвинов: «Абаскаль – психолог, умеет подобрать правильные слова и общаться наедине с игроками. У нас были дружественные отношения»
Руслан Литвинов высказался о работе с Гильермо Абаскалем.
Испанский специалист был уволен с поста главного тренера «Спартака» 14 апреля.
«Какой совет от Абаскаля я запомнил больше всего? Честно, по мысли все говорят примерно одно и то же, просто разными словами. Могут быть какие-то свои цитаты – у всех разный менталитет, но чего-то уникального, думаю, не было.
Просто Абаскаль – психолог, умеет подобрать правильные слова и общаться наедине с игроками. Мы часто общались, я всегда спокойно к этому относился – у нас были дружественные отношения», – сказал полузащитник «Спартака».
Понятно, что все хотят побеждать, но трагедию нагоняете, будто Абаскаль два сезона в стыках боролся