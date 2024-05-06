Руслан Литвинов: «Абаскаль – психолог, умеет подобрать правильные слова и общаться наедине с игроками. У нас были дружественные отношения»

Теги Спартак премьер-лига Россия Руслан Литвинов Гильермо Абаскаль Футбол

Руслан Литвинов высказался о работе с Гильермо Абаскалем.

Испанский специалист был уволен с поста главного тренера «Спартака» 14 апреля. 

«Какой совет от Абаскаля я запомнил больше всего? Честно, по мысли все говорят примерно одно и то же, просто разными словами. Могут быть какие-то  свои цитаты – у всех разный менталитет, но чего-то уникального, думаю, не было.

Просто Абаскаль – психолог, умеет подобрать правильные слова и общаться наедине с игроками. Мы часто общались, я всегда спокойно к этому относился – у нас были дружественные отношения», – сказал полузащитник «Спартака». 

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9 комментариев
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Ответ T622222
Только к результату это не имеет никакого отношения
Третье место в первый сезон чем не результат? Сейчас даже потеряв, как ни крути, лучшего игрока - Промеса, все также претендуем на тройку, а с ним возможно и за нечто большее поборолись. В кубке все еще боремся за трофей. Сколько россиян постоянно играло даже сверх лимита, бывали составы полностью из россиян, либо 10 россиян и Промес.
Понятно, что все хотят побеждать, но трагедию нагоняете, будто Абаскаль два сезона в стыках боролся
+7
-1
+6
оно и видно
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+3
Только к результату это не имеет никакого отношения
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А был ли Абаскаль? Не призрак ли он? ))
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потому что нашим игрокам не нужен добрый дядя? Нужен цербер? или наоборот дружественный Абаскаль был цербер? вы уж определитесь ребята))
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Я бы посмотрел на общение Абаскаля с Мостовым наедине.
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Возможно для Литвинова он и был психологом. Но для Спартака тренером он точно не был. Это утверждает сам ЦАРЬ.
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Т.е. Абаскаль правильные слова подобрал, когда тебя на лавке держал?
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