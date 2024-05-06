Форварда сборной Малайзии Халима облили кислотой. У него ожоги второй степени на нескольких частях тела

Теги происшествия сборная Малайзии высшая лига Малайзия Селангор Файсал Халим Футбол

Футболиста сборной Малайзии Файсала Халима облили кислотой.

Инцидент произошел 5 мая в торговом центре в городе Петалинг-Джая. По подозрению в этом преступлении был арестован 20-летний мужчина. 

Нападающий сборной Малайзии и «Селангора» Халим получил ожоги второй степени на шее, плече, руке и груди. Сейчас он находится в стабильном состоянии и проходит лечение в частной больнице.

Мотив нападения выясняется. Полиция взяла показания у трех человек, включая потерпевшего.

Султан штата Селангор Шарафутдин Идрис выразил обеспокоенность в связи с этим нападением.

«Его Королевское Высочество, как покровитель футбольного клуба «Селангор», и раджа Селангора Муда Тенгку Амир Шах, как менеджер футбольного клуба «Селангор», решительно осуждают этот аморальный поступок.

Его Королевское Высочество разочарован и расценивает инцидент как чрезвычайный, поскольку он затронул жизни спортсменов.

Его Королевское Высочество обеспокоен тем, что, если работу по этому инциденту не провести должным образом в ближайшее время, это может привести к еще худшим последствиям в будущем», – говорится в заявлении властей. 

Султан хочет, чтобы полиция изучила возможность того, что это нападение было организовано группой, участвующей в акциях гражданского неповиновения или футбольном хулиганстве.

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2 комментария
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Не показывайте эту новость Мостовому. А то ему понравится как звучит "Его королевское высочество" и тоже потребует такого же обращения 😂
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Ответ Евгений Сидоров
Не показывайте эту новость Мостовому. А то ему понравится как звучит "Его королевское высочество" и тоже потребует такого же обращения 😂
Как связаны Царь и его королевское высочество? В России царей так никогда не называли, а королей у нас не было

Минутка душного задротства)))
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