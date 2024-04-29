Лангле о Месси: «Лучше играть с ним в одной команде, чем против него. Горжусь проведенными вместе годами и надеюсь, что он продолжит играть еще много лет»
Клеман Лангле высказался о Лионеле Месси.
«Могу сказать о нем только хорошее. В прошлом я играл против него и скажу, что лучше играть с ним в одной команде... Он постоянно вносил разницу.
Горжусь годами, которые провел вместе с ним. За пределами поля он хороший парень, надеюсь, он продолжит играть еще много лет», – сказал защитник «Астон Виллы».
Напомним, французский футболист выступал за «Барселону» с 2018 по 2022 год.