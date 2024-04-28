Семин о тренере для «Спартака»: «Может, вернуть Романцева? Он точно захочет. Думаю, с ним клуб опять примется побеждать» 

Юрий Семин предложил «Спартаку» вернуть Олега Романцева на пост главного тренера.

«А Дмитрию Аленичеву следовало дать полноценный шанс? Это сделано почему-то не было. Он со своим штабом поработал сезон, подготовил команду к следующему и вскоре был уволен. Увы, руководство красно-белых допускало в последние годы чересчур много кадровых ошибок.

« » не имеет права постоянно биться за пятую позицию в . Может, вернуть ? Он точно захочет. Думаю, с ним десятикратные чемпионы России опять примутся побеждать. В любом случае было бы интересно увидеть на этом месте спартаковца. И таких специалистов немало», — сказал бывший главный тренер «Локомотива».