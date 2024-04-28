Семин о тренере для «Спартака»: «Может, вернуть Романцева? Он точно захочет. Думаю, с ним клуб опять примется побеждать» 

Теги Спартак Юрий Семин премьер-лига Россия Олег Романцев Футбол

Юрий Семин предложил «Спартаку» вернуть Олега Романцева на пост главного тренера.

«А Дмитрию Аленичеву следовало дать полноценный шанс? Это сделано почему-то не было. Он со своим штабом поработал сезон, подготовил команду к следующему и вскоре был уволен. Увы, руководство красно-белых допускало в последние годы чересчур много кадровых ошибок. 

«Спартак» не имеет права постоянно биться за пятую позицию в РПЛ. Может, вернуть Олега Романцева? Он точно захочет. Думаю, с ним десятикратные чемпионы России опять примутся побеждать. В любом случае было бы интересно увидеть на этом месте спартаковца. И таких специалистов немало», — сказал бывший главный тренер «Локомотива».

Материалы по теме

19 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
и Никиту Симоняна в нападение...
+18
-2
+16
Ответ Yobo
и Никиту Симоняна в нападение...
И Ловчева в защиту. А на ворота Дасаева. 😊
+13
-3
+10
Семина в Локо, Пса в ЦСКА, Бышовца в Зенит, Байдачного в Динамо.
+5
-2
+3
Палыч молодец, решил затопить спартачок хитрым мувом, бгг
+6
-4
+2
Ответ Wiley Fox
Романцев в динамо свой уровень показал - договорняк скатал со Спартаком, чтобы динамо не вылетело Все его "успехи" с 1996 на договорняках бандитских набиты Точно так же сейчас семака тянут на рекорд вечно бухого рыбака
Про бандитский Спартак долго ещё писать будешь?
+2
0
+2
Сказ о том, как Юрий Палыч Олега Ивановича на работу устраивал.
+2
-1
+1
Ответ Чебурашка от Гены
И Ловчева в защиту. А на ворота Дасаева. 😊
И Черчесова на скамейку.
+1
0
+1
Романцев много раз говорил,что ничего уже не хочет а эти все продолжают его дергать.
+4
-4
0
А чего сам себя в Локомотив не предлагает?
0
0
0
Назад в Будущее,или Вперёд в Прошлое.
0
0
0
Ответ Леонид Матросов
Вот он шанс для Царя.
Мостовой не тренер, пусть доучится, опыта наберётся лет 10, если его куда-то возьмут и как раз к пенсии милости просим в Спартак...
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий