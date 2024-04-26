Клопп о гонке в АПЛ: «Выбрасывать белый флаг я не в настроении. Почти уверен, что «Арсенал» и «Сити» списали нас со счетов, но если они потеряют очки, мы должны воспользоваться»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Арсенал Футбол

Юрген Клопп заявил, что «Ливерпуль» не намерен сдаваться в борьбе за титул АПЛ.

– Как бы вы оценили сезон «Ливерпуля»?

– Я бы не стал оценивать его сейчас. Я не в том настроении, чтобы сдаваться и выбрасывать белый флаг. Нам просто нужно позаботиться о себе и убедиться, что мы играем лучше.

Почти уверен, что «Арсенал» и «Сити» списали нас со счетов, даже если публично они заявляют что-то другое. Не думаю, что это произойдет [команды потеряют очки], но если так случится, мы должны этим воспользоваться, должны выигрывать наши матчи.

В команде никто не сдался, нам просто нужно быть реалистами, – заявил главный тренер мерсисайдцев на пресс-конференции.

В настоящий момент «Ливерпуль», набрав 74 очка, занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. На втором месте с 76 очками располагается «Манчестер Сити», отстающий от лидирующего «Арсенала» на одно очко. Манчестерский клуб имеет матч в запасе.

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4 комментария
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уже воспользовались - проиграли.
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первый) пусть так же будет с Сити в конце сезона)
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Не знаю, спросите Трента лучше
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Не списывали мы вас! Три претендента!
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