ПСЖ — Гавр: прогноз на матч 27 апреля 2024, Лига 1

27 апреля 2024 года во французском городе Париж состоится матч 31 тура Чемпионата Франции между командами ПСЖ и «Гавр». Матч пройдет на стадионе «Парк-де-Пренс». Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени.

Скорее всего, в предстоящем туре мы узнаем чемпиона текущего сезона Лиги 1, а для этого нужно парижанам не проиграть. Но такая задача вряд ли будет у такого амбициозного клуба, тем более стать чемпионов он захочет после уверенной домашней победы. А получится ли это сделать, это мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: Ф1 (-1,5), ТБ (2,5).

ПСЖ

В текущем сезоне Лиги 1 у парижан дела идут прекрасно и они сейчас уверенно идут на лидирующей строчке в таблице. Перед оставшимися 4 турами они имеют отличный гандикап в 11 баллов над вторым «Монако» и в одном шаге от завоевания трофея.

Парижане имеют с большим отрывом лучший показатель результативности и смогли огорчить соперников уже 73 раза. А ее лидер атак француз Киллиан Мбаппе на своём счету имеет 26 забыитых мячей и с большим отрывом является лучшим бомбардиром чемпионата.

Игру в защите команда показывает тоже лучшую в лига и пропустила в свои ворота 26 мячей.

В последних 3 встречах Чемпионата Франции ПСЖ в свою копилку положил 7 баллов. Сначала они дома неожиданно сыграли вничью с «Клермоном» (1:1), где несмотря на множество моментов, парижане пропустили первыми в концовке первого тайма. А отыграться получилось лишь в концовке встречи после точного удара Рамуша с передачи Мбаппе.

Следом удалось в домашней встрече взять вверх над «Лионом» (4:1). И все эти 5 голов были забиты в первом тайме. Дублем отметился в этой игре Рамуш, который забил 2 мяча в конце 1 тайма.

В последнем сыгранном туре чемпионата без особых проблем в гостях удалось взять вверх над «Лорьяном» (4:1), где уже Мбаппе и Дембеле отметились голевым дублем.

Недавно парижане закончили свое двухматчевое противостояние в рамках Лиги Чемпионов и одолели в стадии четвертьфинала плей-офф «Барселону» с общим счетом (6:4). В первом матче парижане дома проиграли (2:3), а в ответном гостевом уверенно победили каталонцев (4:1). Испанцы при счете (1:0) схлопотали удаление на 29 минуте и потом уже в меньшинстве не справились с натиском оппонента. В этом матче Мбаппе отметился дублем.

В предстоящей встрече не смогут сыграть следующие футболисты: Кимпембе, Курзава и Рико.

Результаты ПСЖ в 5 последних сыгранных матчах:

24.04.24 «Лорьян» — ПСЖ 1: 4 ;

1: ; 21.04.24 ПСЖ — «Лион» 4 :1;

— «Лион» :1; 16.04.24 «Барселона» — ПСЖ 1: 4 ;

1: ; 10.04.24 ПСЖ — «Барселона» 2: 3 ;

2: ; 06.04.24 ПСЖ — Клермон 1:1.

Интересные статические факты последних матчей ПСЖ:

В 3 последних матчах команда побеждает;

В последнеей домашней игре была победа;

В 5 последних играх клуба забивают обе команды;

В 4 последних матчах команды пробивается тотал в 2,5 мяча;

В последних 5 встречах команда в среднем забивает 3 гола за игру;

Клуб отличается голом в 11 последних поединках.

Гавр

В текущем сезоне Первой Лиги у клуба из Гавра дела идут неважно и сейчас они борются за выживание, занимая в таблице 16 строчку, которая дает право сразиться в стыковом матче за право сохранить прописку. А ниже в двух очках 17-й «Лорьян», который в любой момент может их сместить. Надежду дает тот факт, что до 15-го «Меца» всего 1 балл отставания и 3 от 14-го «Нанта».

Результативность команды в этом сезоне оставляет желать лучшего и всего лишь 27 забитых голов – это 17-й показатель в чемпионате.

По пропущенным все гораздо лучше и 38 мячей – это 8-й результат в чемпионате.

В 3 последних сыгранных встречах французского чемпионата клубу из Гавра удалось набрать лишь 1 балл. Его они набрали в гостевом матче 28 тура с крепким «Лансом» в гостях, сыграв (1:1). Хозяева первыми открыли счет, но гости не стушевались и в концовке встречи сравняли счет. Были моменты у команды из Гавра, чтобы одержать победу, но немного не хватало точности в завершении.

Следом было обидное поражение дома от «Нанта» (0:1). А обидное оно стало из-за того, что при довольно равном матче «Гавр» упустил победу на последних минутах встречи, когда оставалось совсем немного. При этом было и у хозяев несколько хороших моментов для взятия ворот, но не получилось их довести до логического завершения.

А в последнем туре случилось поражение в важнейшем матче дома от «Меца» (0:1). Гости смогли использовать с успехом своей момент в начале 2 тайма, на что хозяева уже не смогли ничем ответить, хотя были близки к этому.

Результаты «Гавра» в 5 последних сыгранных матчах:

21.04.24 «Гавр» — «Мец» 0: 1 ;

0: ; 14.04.24 «Гавр» — «Нант» 0: 1 ;

0: ; 06.04.24 «Ланс» — «Гавр» 1:1;

31.03.24 «Гавр» — «Монпелье» 0: 2 ;

0: ; 17.03.24 «Клермон» — «Гавр» 2:1.

Интересные статические факты последних матчей «Гавра»:

В 5 последних встречах не удается победить;

В 2 матчах кряду поражения;

В последнем матче в качестве гостей была ничья;

В 2 из 5 последних матчах клуба обе команды забивали;

В 4 последних играх клуба ни разу не пробивался тотал в 2,5 мяча;

В последних 5 встречах команда в среднем забивает чуть менее 1 гола за игру;

Команда отличается голом в 3 из 6 последних поединках.

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ПСЖ – Гавр: история личных встреч

Команды в истории очных матчей провели между собой 37 встреч. 21 викторию в них на счету парижан, 4 в активе «Гавра». И 11 игр закончились ничейным результатом.

ПСЖ в этих матчах забивал в среднем 1,62 голов (60 мячей), а «Гавр» 0,65 (24 мяча).

С самой большой разницей в счете была победа парижан (9:0), это было в 2020 году. «Гавр» же трижды побеждал с разницей в 2 мяча, дважды (2:0) и (3:1).

В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

03.12.23 «Гавр» – ПСЖ (0: 2 ).

(0: ). 21.07.23 ПСЖ – «Гавр» ( 2 :0).

– «Гавр» ( :0). 12.07.20 «Гавр» – ПСЖ (0: 9 ).

(0: ). 19.04.19 ПСЖ – «Гавр» ( 3 :0).

– «Гавр» ( :0). 15.11.08 «Гавр» – ПСЖ (1:3).

В последних 8 сыгранных очных поединках ПСЖ праздновал победу и в 5 последних кряду с разницей в 2 мяча и более.

В 4 последних сыгранных очных матчах обе команды не забивали друг другу. И в 3 из 5 последних встречах было забито более 2 голов за игру.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч ПСЖ – Гавр

Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа ПСЖ — 1.33;

Ничья — 5.48;

Победа «Гавра» —9.06;

Ф1 (-1,5) — 1.94;

Ф2 (1,5) — 1.90;

ТБ (2,5) — 1.65;

ТМ (2,5) — 2.26;

ТБ (3) — 2.03;

ТМ (3) — 1.82;

ОЗ (да) — 1.96;

ОЗ (нет) — 1.86.

Для парижан в случае победы этот матч станет чемпионским и они будут стараться все задачи решить уже в этом матче, чтобы потом полностью переключиться на Лигу Чемпионов. Тем более в соперниках у них аутсайдер чемпионата «Гавр», который находится не в лучшей игровой форме. К тому же в последних 5 очных встречах праздновал победу с минимальной разницей в 2 мяча.

Поэтому хорошим вариантом здесь будет заключить пари на Ф1 (-1,5), за приличный кэф 1.94.

Парижане в этом сезоне в атаке выглядят в чемпионате очень мощно и молотят голы одним за другим, это касается и их последних игр. Да и 3 из 5 последних сыгранных очных матчах клубы забивали друг другу более 2 мячей. Тут можно заключить пари на ТБ (2,5), за неплохой коэффициент 1.65.

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