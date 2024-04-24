Аль-Халидж – Аль-Наср Эр-Рияд где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Саудовской Аравии 27 апреля

Теги высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Халидж Футбол

В субботу, 27 апреля, сыграют Аль-Халидж и Аль-Наср Эр-Рияд в 29 туре Чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

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Во сколько играют Аль-Халидж – Аль-Наср Эр-Рияд

  • Начало матча запланировано на 21:00 по московскому времени.

Аль-Халидж: все новости

Аль-Наср Эр-Рияд: все новости

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Последние матчи Аль-Наср Эр-Рияд

Прогноз на матч Аль-Халидж – Аль-Наср

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