Аль-Халидж – Аль-Наср Эр-Рияд где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Саудовской Аравии 27 апреля
В субботу, 27 апреля, сыграют Аль-Халидж и Аль-Наср Эр-Рияд в 29 туре Чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Prince Mohamed bin Fahd Stadium».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Окко.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Аль-Халидж – Аль-Наср Эр-Рияд
- Начало матча запланировано на 21:00 по московскому времени.
Чемпионат Саудовской Аравии по футболу: все новости
Последние матчи Аль-Халидж
- Аль-Таавун – Аль-Халидж : 1 – 1
- Аль-Халидж – Аль-Хилаль : 1 – 4
- Аль-Раэд – Аль-Халидж : 0 – 1
- Дамак – Аль-Халидж : 0 – 1
- Аль-Халидж – Аль-Охдуд : 2 – 2
Последние матчи Аль-Наср Эр-Рияд
- Аль-Наср Эр-Рияд – Аль-Фейха : 3 – 1
- Дамак – Аль-Наср Эр-Рияд : 0 – 1
- Абха – Аль-Наср Эр-Рияд : 0 – 8
- Аль-Наср Эр-Рияд – Аль-Таи : 5 – 1
- Аль-Ахли Джидда – Аль-Наср Эр-Рияд : 0 – 1
Прогноз на матч Аль-Халидж – Аль-Наср
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