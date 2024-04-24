Магуайр о победе над «Ковентри»: «Очень странная смесь эмоций, мы подвели себя в последние 20 минут основного времени. Играть за «МЮ» – огромная ответственность»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок Англии Ковентри Харри Магуайр Футбол

Харри Магуайр высказался о выходе в финал Кубка Англии.

В полуфинале турнира «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Ковентри» (3:3, 4:2 пен.) По ходу игры манкунианцы упустили преимущество в три мяча. 

«Это была очень странная смесь эмоций на протяжении всей игры. Принимать в ней участие – просто безумие, учитывая то, как она проходила... В дополнительное время нам нужно было перегруппироваться, перестроиться, собраться с мыслями и сделать все возможное для победы. В итоге нам это удалось.

Я думаю, что после того количества эмоций, которые мы испытали за пару часов, прошедших от начала игры до ее конца, мы просто почувствовали некоторое облегчение.

Я не думаю, что нам нужно было слишком сильно праздновать. Мы подвели себя в последние 20 минут основного времени. Играть за этот клуб – это огромная ответственность, и мы не взяли на себя ответственность в последние 20 минут игры.

Мы снова будем участвовать в финале Кубка Англии. Это то, о чем мы мечтали в детстве, так что ребята по-настоящему счастливы. У нас были хорошие результаты на этом пути, мы обыграли наших принципиальных соперников из «Ливерпуля» в четвертьфинале, а затем отправились на «Уэмбли» и чувствовали себя комфортно первые 70 минут.

Но, как я уже сказал, после завершения игры мы были разочарованы тем, как мы действовали», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед». 

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5 комментариев
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результат важнее всего. и тут я был бы согласен с тем хагом помле матча. Ноооо!!!! весь ковентри... со всей зарплатой игроков, стоимостью клуба, базой, тренерами, академией и всем имуществом которые не стоятдороже ван де бека.... и после этого энтони бежит показывая уши игрокам ковентри в матче где не нашлось ни у одного игрока мю яиц? это позорище самого игрока и чтото помле такого матча тен хаг не имеет право говорить про результат когда твой игрок и все игроки на поле полноценно обос....лись! а твой игрок просто опозорился таким поведением перед игроками из клуба 4-ого дивизиона... матч кошмар...
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Ответ wadwill13
какого шипа? 4 дивизион!!!
Не, ну не надо перегибать, 4-й дивизион это работяги после работы гоняют. Ковентри - Шип, крепкий середняк.
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Чуть не проиграли команде с Шипа, позорище, да Сити просто разнесет вас в финале на классе
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Ответ wadwill13
какого шипа? 4 дивизион!!!
Ещё лучше 😁
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