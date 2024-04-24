Магуайр о победе над «Ковентри»: «Очень странная смесь эмоций, мы подвели себя в последние 20 минут основного времени. Играть за «МЮ» – огромная ответственность»

Харри Магуайр высказался о выходе в финал Кубка Англии.

В полуфинале турнира « » одержал победу над « » (3:3, 4:2 пен.) По ходу игры манкунианцы упустили преимущество в три мяча.

«Это была очень странная смесь эмоций на протяжении всей игры. Принимать в ней участие – просто безумие, учитывая то, как она проходила... В дополнительное время нам нужно было перегруппироваться, перестроиться, собраться с мыслями и сделать все возможное для победы. В итоге нам это удалось.

Я думаю, что после того количества эмоций, которые мы испытали за пару часов, прошедших от начала игры до ее конца, мы просто почувствовали некоторое облегчение.

Я не думаю, что нам нужно было слишком сильно праздновать. Мы подвели себя в последние 20 минут основного времени. Играть за этот клуб – это огромная ответственность, и мы не взяли на себя ответственность в последние 20 минут игры.

Мы снова будем участвовать в финале Кубка Англии. Это то, о чем мы мечтали в детстве, так что ребята по-настоящему счастливы. У нас были хорошие результаты на этом пути, мы обыграли наших принципиальных соперников из «Ливерпуля» в четвертьфинале, а затем отправились на «Уэмбли» и чувствовали себя комфортно первые 70 минут.

Но, как я уже сказал, после завершения игры мы были разочарованы тем, как мы действовали», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед».