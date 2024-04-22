Федун о Карпине в «Спартаке»: «При 5:1 в пользу «Ростова» можно было бы об этом говорить. А когда наоборот, даже слова трудно подобрать»

Теги Спартак Ростов Леонид Федун премьер-лига Россия Валерий Карпин Спорт-Экспресс Футбол

Леонид Федун считает, что Валерия Карпина не стоит приглашать в «Спартак».

– Идут активные разговоры о новом главном тренере, в том числе о Карпине.

– Про Карпина вы все видели. Теперь уже – не думаю. Если было бы 5:1 в пользу «Ростова», то можно было бы об этом говорить. А когда наоборот, даже слова трудно подобрать.

Считаю, что нового главного тренера будет искать спортивный директор. Это будет точно его самостоятельное решение.

– Вы не хотели бы видеть в «Спартаке» тренера с красно-белым прошлым?

– Я один раз послушался людей, которые хотели видеть такого тренера. И вы помните, чем это закончилось. Тренера должен выбирать спортивный директор. Он должен отвечать за результат, – сказал бывший президент «Спартака».

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18 комментариев
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Ответ Глебов Илья
Не любит Федун сбитого летчика
Сбитый летчик с составом стоимостью в 3 пачки чебупелей в 4 очках от великого и могучего Спартака находится.
+18
-4
+14
Последний абзац, это про жену?
+12
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+9
Валера верим!
+8
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Валера в Спартак вроде не рвётся.
+7
-3
+4
Видимо Федун забыл результаты последних 5 лет в очном противостоянии с Ростовом. Разница в 4 очка, в таблице ну это смешно.
+2
0
+2
Я правильно понимаю, что в параллельной реальности Федуна 1:4 от Карпина в Москве как бы и не было?
+1
0
+1
Ответ ОттоДракула
Сбитый летчик с составом стоимостью в 3 пачки чебупелей в 4 очках от великого и могучего Спартака находится.
"В 3 пачки чебупелей"- сильно!))😅👏👏👏
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Один раз?
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Если я правильно помню, Ростов при Карпине в качестве главного тренера ранее уже громил Спартак. Но Карпин и в тот момент (как и сейчас, впрочем) в Спартак не рвался.
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Это Спартак, тут даже Пеп с Моуринью в помощниках через путь регионов не пройдет.
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Отвечать за результат мне было не с руки )

Я не был спортивным директором, - добавил Федун ))
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Так он специально и слил,чтоб в тушинскую клоаку не попасть
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Ответ Глебов Илья
Не любит Федун сбитого летчика
Естественно: никто не любит признавать, что обо... ся сам, присвоив Карпину это определение.
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Ответ Eric_Cartman
Последний абзац, это про жену?
Сожительницу.
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Ответ Алексей Тор
Валера в Спартак вроде не рвётся.
Можно без "вроде".
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