Федун о Карпине в «Спартаке»: «При 5:1 в пользу «Ростова» можно было бы об этом говорить. А когда наоборот, даже слова трудно подобрать»

Леонид Федун считает, что Валерия Карпина не стоит приглашать в «Спартак».

– Идут активные разговоры о новом главном тренере, в том числе о Карпине.

– Про Карпина вы все видели. Теперь уже – не думаю. Если было бы 5:1 в пользу « », то можно было бы об этом говорить. А когда наоборот, даже слова трудно подобрать.

Считаю, что нового главного тренера будет искать спортивный директор. Это будет точно его самостоятельное решение.

– Вы не хотели бы видеть в « » тренера с красно-белым прошлым?

– Я один раз послушался людей, которые хотели видеть такого тренера. И вы помните, чем это закончилось. Тренера должен выбирать спортивный директор. Он должен отвечать за результат, – сказал бывший президент «Спартака».