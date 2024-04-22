Федун о Карпине в «Спартаке»: «При 5:1 в пользу «Ростова» можно было бы об этом говорить. А когда наоборот, даже слова трудно подобрать»
Леонид Федун считает, что Валерия Карпина не стоит приглашать в «Спартак».
– Идут активные разговоры о новом главном тренере, в том числе о Карпине.
– Про Карпина вы все видели. Теперь уже – не думаю. Если было бы 5:1 в пользу «Ростова», то можно было бы об этом говорить. А когда наоборот, даже слова трудно подобрать.
Считаю, что нового главного тренера будет искать спортивный директор. Это будет точно его самостоятельное решение.
– Вы не хотели бы видеть в «Спартаке» тренера с красно-белым прошлым?
– Я один раз послушался людей, которые хотели видеть такого тренера. И вы помните, чем это закончилось. Тренера должен выбирать спортивный директор. Он должен отвечать за результат, – сказал бывший президент «Спартака».
Я не был спортивным директором, - добавил Федун ))