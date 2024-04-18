Наньтун Чжиюнь – Шанхай Шеньхуа где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Китая 20 апреля
В субботу, 20 апреля, сыграют Наньтун Чжиюнь и Шанхай Шеньхуа в рамках Чемпионата Китая по футболу.
- Игра пройдет на стадионе «Rugao Olympic Sports Center Stadium».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Спортс.
Во сколько играют Наньтун Чжиюнь – Шанхай Шеньхуа
- Начало матча запланировано на 15:00 по московскому времени.
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Прогноз на матч Наньтун Чжиюнь – Шанхай Шеньхуа
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