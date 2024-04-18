Реал Мадрид — Барселона: прогноз на матч 21 апреля 2024, чемпионат Испании

21 апреля, в воскресенье, состоится очередное Эль-класико — мадридский «Реал» на своем поле примет «Барселону» в матче 32-го тура чемпионата Испании. Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и начнется в 22:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: 1Х; ТБ 2,5; Обе забьют — да.

Реал Мадрид

«Реал» Карло Анчелотти в этом сезоне на коне и просто великолепен — команда лидирует с хорошим отрывом в чемпионате Испании, вышла в полуфинал Лиги Чемпионов и уже взяла один трофей, выиграв Суперкубок Испании, который проходил в январе в Саудовской Аравии.

Перед класико «Реал» опережает «Барселону» на восемь очков и в случае своей победы убьет интригу в чемпионской гонке.

«Рел» действительно очень хорош в этом чемпионате и играет невероятно стабильно: у мадридцев всего одно поражение в текущем розыгрыше. Потерпели его мадридцы еще в сентябре, проиграв в дерби «Атлетико» со счетом 1:3.

С тех пор в 25-ти матчах «Реал» одержал 19 побед и шесть раз сыграл вничью.

Ключевой для мадридцев была игра в Барселоне. В первом класико сезона мадридцы выиграли 2:1 в гостях благодаря дублю Джуда Беллингема. Причем «Реал» уступал по ходу встречи после гола Илкая Гюндогана, но затем англичанин сравнял счет , а победу, как это уже не раз бывало в текущем сезоне, принес в компенсированное время.

Большую часть сезона «Реал» шел за спиной сенсации этого чемпионата «Жироны», но затем сделал рывок и опережает клуб из Жироны уже на 13 баллов. В личных встречах команда Карло Анчелотти разгромила «Жирону» 3:0 в гостях и 4:0 на своем поле.

До конца чемпионата осталось шесть туров и надо признать, что у мадридцев весьма простой календарь. Даже поражение от «Барселоны» не особо уменьшит их шансы на золото, но все мы знаем, что противостояние с «Барселоной» это не только про очки.

В Лиге Чемпионов «Реал» сотворил настоящее чудо. Мало кто верил в команду перед противостоянием с действующим победителем ЛЧ «Манчестер Сити», но «галактикос» снова показали свой дух в главном клубном турнире Европы.

Первая игра в Мадриде завершилась со счетом 3:3, а в ответной игре мадридцы быстро повели в счете после гола Родриго.

Во втором тайме Кевин де Брюйне сравнял счет, и, казалось ,что подопечные Пепа Гвардиолы не дадут шанса мадридцам на положительный для себя исход. Преимущество английской команды было ощутимым, но «Реал» выстоял в оставшееся время и довел дело до серии пенальти.

А ней героем стал голкипер Андрей Лунин, отразивший два удара от Бернарду Силвы Матео Ковачича.

В свою очередь мадридцы смазали только один удар и прошли в следующую стадию турнира, где сыграют с «Баварией».

Кстати, Анчелотти первым из тренеров трижды выбил Пепа Гвардиолу из Лиги Чемпионов. В предыдущее разы, в 2014 и 2022 годах, его клуб брал по итогу трофей.

Такие успехи еще тем удивительнее, что у команды Анчелотти есть кадровые проблемы, которые возникали по ходу всего сезона. Еще до его начала на весь год выбыл основной голкипер Тибо Куртуа, а затем серьезную травму получил Давид Алаба. Также по ходу сезона других лидеров команды преследовали микротравмы и дисквификции.

Тем не менее, даже в таких обстоятельствах «Реал» показывает стабильные результаты и идет к очередным трофеям.

Лидером этой команды является молодой Джуд Беллингем, который только прошлым летом перешел в клуб.

На счету англичанина 16 голов в чемпионате Испании и четыре в Лиге Чемпионов. Если во внутреннем первенстве он лучший по этому показателю в команде, то в еврокубке больше забивает Родриго — на счету бразильца пять результативных ударов.

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Барселона

У «Барселоны» противоположное игрокам «Реала» настроение перед класико — команда Хави выбыла из Лиги Чемпионов, уступив французскому «ПСЖ». При этом после победы в Париже со счетом 3:2, казалось, что каталонцы уже не упустят путевку в полуфинал.

Это ощущение усилилось после того, как «Барселона» открыла счет в ответной домашней игре — это сделал Рафинья.

Однако всю игру перевернуло удаление Рональда Араухо — уругвайский защитник рукой задержал Брэдли Барколя и получил красную карточку за фол последней надежды. Удаление было очень спорным, вызвало много споров и возмущений со стороны «Барселоны», а главный тренер команды Хави по ходу того матча также был удален с тренерской скамьи.

Так что этот год, скорее всего, будет для «Барселоны» без трофеев. В чемпионате Испании догнать «Реал» будет очень сложно, Суперкубок «Барса» тож проиграла «Реалу», а в Кубке Испании команда вылетела в четвертьфинале, проиграв будущему обладателю трофея «Атлетику» на его поле со счетом 2:4.

Уже точно у «Барселоны» в следующем сезоне будет новый главный тренер — Хави еще зимой заявил об уходе из клуба, сказав, что в нынешних тяжелейших финансовых условиях ему очень тяжело держать высокий уровень команды. Сейчас еще идут разговоры о том, кто будет новым тренером суперклуба, а в числе кандидатов называют Томаса Тухеля и Ханса-Дитера Флика.

В целом нестабильное выступление «Барселоны» в этом сезоне сказывается и индивидуальных показателях футболистов. Роберт Левандовски, который в прошлом году буквально разрывал Ла Лигу и колотил мячи в ворота соперников едва ли не в каждом матче, то сейчас на его счету всего 13 голов. Да, это лучший результат в команде, но, конечно, ждали от польского бомбардира гораздо большего.

Еще по семь голов в текущем первенстве забили Жоау Феликс и Ферран Торрес.

Реал Мадрид — Барселона: история личных встреч

Одно из самых принципиальных противостояний в футболе имеет богатую историю. За последние 20 лет команды провели 85 матчей, в которых успешнее были представители Каталонии. «Барселона» выиграла 38 матчей, а Реал» был сильнее в 28-ми случаях. Еще 19 раз был зафиксирован ничейный исход.

В этом сезоне «Реал» обыгрывал «Барселону» уже дважды. Про первый матч чемпионата мы уже писали выше, а в финале Суперкубка Испании «Реал» разгромил «Барсу» со счетом 4:1 и выиграл свой первый трофей в этом сезоне.

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами в Ла Лиге: «Барселона» выиграла 2:1, а «Реал» был сильнее в Мадриде — 3:1.

Также команды в прошлом сезоне встречались в полуфинале Кубка Испании. В первой игре команда Хави в гостях одержала победу с минимальным счетом и была фаворитом перед ответной встречей, но «Реал» в столице Каталонии букально разнес соперника, выиграв 4:0. Героем той встречи стал Карим Бензема, оформивший хет-трик.

Реал Мадрид — Барселона: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom предлагает следующие коэффициенты на предстоящий матч:

Победа «Реала» — 1.89

Ничья — 3.91

Победа «Барселоны» — 3.86

«Реал» выглядит фаворитом перед класико заслуженно, команда явно находится в лучшем состоянии, чем ее предстоящий соперник. Но это класико, где может быть все что угодно. Так что лучше подстраховаться и поставить на 1Х за 1.26.

Команды обычно радуют зрителей голами в очных матчах, так что и в этот раз ждем более двух голов — за ТБ 2,5 дается коэффициент 1.57.

Также хорошим вариантом выглядит «Обе забьют — да» за 1.53.

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